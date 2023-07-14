Son dakika: 15 Temmuz Treni yola çıktı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Bu gelenek sürecek

Son dakika haberi... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni bu yıl "Türkiye Yüzyılı Kahramanları" temasıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Genel Müdürlüğünce 5. kez giydirildi.
Tren, iki ay boyunca hizmet verecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, hain yapıya karşı farkındalık oluşturacak, Türkiye Yüzyılı'nın kahramanları anılacak.
"60 BİNDEN FAZLA YOLCU TAŞIYACAK"
Bakan Uraloğlu treni, Ankara Hızlı Tren Garı'ndan uğurladı.
Uraloğlu da, "İletişim Başkanlığı ve TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğümüz işbirliği ile Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları temasıyla yapılan tren, 2 ay süreyle Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, İstanbul-Konya hatlarında yaklaşık 56 bin kilometrelik yol kat edecek, 60 binden fazla yolcu taşıyarak o ruhu herkesin bir kez daha hissetmesini sağlayacaktır.