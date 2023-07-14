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    • 14.07.2023 10:53
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    Son dakika: 15 Temmuz Treni yola çıktı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Bu gelenek sürecek

    Son dakika haberi... "Türkiye Yüzyılı Kahramanları" temalı 15 Temmuz treni Ankara’dan yola çıktı. İki ay boyunca hizmet verecek tren, Ankara-Eskişehir-İstanbul ve İstanbul-Konya-İstanbul arasında belirlenecek programa göre sefer yapacak. Trenin yola çıkış töreninde açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Destanın hafızalara kazınması için bu gelenecek sürecek." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    15 Temmuz Treni yola çıktı!

    Son dakika haberi... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni bu yıl "Türkiye Yüzyılı Kahramanları" temasıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Genel Müdürlüğünce 5. kez giydirildi.

    Tren, iki ay boyunca hizmet verecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, hain yapıya karşı farkındalık oluşturacak, Türkiye Yüzyılı'nın kahramanları anılacak.

    "60 BİNDEN FAZLA YOLCU TAŞIYACAK"
    Bakan Uraloğlu treni, Ankara Hızlı Tren Garı'ndan uğurladı.

    Uraloğlu da, "İletişim Başkanlığı ve TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğümüz işbirliği ile Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları temasıyla yapılan tren, 2 ay süreyle Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, İstanbul-Konya hatlarında yaklaşık 56 bin kilometrelik yol kat edecek, 60 binden fazla yolcu taşıyarak o ruhu herkesin bir kez daha hissetmesini sağlayacaktır.

        Geçtiği güzergahlarda yaklaşık 10 milyondan fazla vatandaşımız bu temayı görecek ve kahramanlarımızı bir kez daha yad edecektir. Ayrıca 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında İletişim Başkanlığı'mızca hazırlanan afişler trenlerimize asılarak günün anısına hazırlanan videolar tren ekranlarında gösterilecektir.

        Millet iradesinin ortaya konulduğu muhteşem zaferin ve bu hain darbeden alınan derslerin hatırlanmasını, gelecek kuşaklar tarafından unutulmamasını amaçlıyoruz. Trenlerimizin kat edeceği 56 bin kilometrelik yolun her karışının bizler ve gelecek nesiller için bir bilinç tazelemesi olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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        Haberler Güncel Son dakika: 15 Temmuz Treni yola çıktı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Bu gelenek sürecek
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