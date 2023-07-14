Son dakika: 15 Temmuz Treni yola çıktı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Bu gelenek sürecek

Uraloğlu da, "İletişim Başkanlığı ve TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğümüz işbirliği ile Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları temasıyla yapılan tren, 2 ay süreyle Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, İstanbul-Konya hatlarında yaklaşık 56 bin kilometrelik yol kat edecek, 60 binden fazla yolcu taşıyarak o ruhu herkesin bir kez daha hissetmesini sağlayacaktır.