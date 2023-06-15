Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.06.2023 09:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.06.2023 10:00
    ABONE OL

    Son dakika: İstanbullu'nun bugünkü çilesi Altunizade metrobüs durağında! Metrobüs arızalandı vatandaşlar mağdur oldu

    Son dakika haberleri... İstanbullu, CHP’li İBB yönetiminin başa geldiği günden bu yana ulaşımdan yüzü gülmedi. Her yeni güne İETT arızaları, kazaları ve metrobüs çilesiyle uyanan İstanbullu bugünkü sınavını Altunizade’de verdi. Altunizade durağına yaklaşan metrobüs aniden arızalandı. İşe ve okula gitmek için bekleyen vatandaşlar, durakta yoğunluk oluşturdu.

    takvim.com.tr
    İstanbullu’nun bugünkü çilesi Altunizade

    İstanbul'da trafik ve toplu ulaşım çilesi bitmek bilmiyor.

    Megakent'te en çok tercih edilen ve en yoğun ulaşım aracı olan metrobüs, sık sık arızalanarak gündeme geliyor.

    Özellikle sabah saatlerinde işe ve okula giden vatandaşları mağdur eden arıza olayı, bugün bir kez daha yaşandı.

    ALTUNİZADE'DE YOĞUNLUK OLUŞTU
    Beylikdüzü istikametinde ilerleyen bir metrobüs, Altunizade durağında aniden bozuldu.

    Durakta bekleyen vatandaşlar, duruma tepki gösterirken kalabalık giderek artmaya başladı.

    TEK ŞERİDE DÜŞTÜ
    Böylelikle Söğütlüçeşme ve Beylikdüzü seferleri tek şerit üzerinden yapılmaya başlandı.

        CHP'li İBB, otobüs bakım hizmetleri ihalesini CHP'li Özgür Karabat'ın iştirakli olduğu şirkete vermişti.

        YANDAŞA ÇEKİLEN KIYAK ARIZA ÇIKARDI
        Ekrem İmamoğlu'nun bakım ihalesini CHP Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirkete verdiği İETT otobüslerinin 2022'de yaşadığı arıza sayısı yüzde 60'a yakın arttı.


        Fotoğrafta: Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu, Özgür Karabat

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, yaptığı açıklamada, İETT'nin otobüslerinin sürekli arızalarla ve kazalarla gündeme geldiğini söyledi.

            DENETİM RAPORUYLA ORTAYA ÇIKTI
            Denetim Komisyonu olarak hazırladıkları 2022 Yılı Denetim Raporu'na atıfta bulunan Kaynar, rapor hazırlanırken otobüslerin arıza kayıtlarını da incelediklerini dile getirdi.


            Fotoğrafta: Muhammet Kaynar

            Bu incelemede, İETT'nin toplu ulaşımda kullanılan otobüs ve metrobüslerinin, 2019'dan 2022 yılına kadar olan arıza bilgilerini derlediklerini ifade eden Kaynar, "Bu kapsamda, otobüslerde 2019'da 140 bin 874, 2020'de 133 bin 381, 2021'de 157 bin 902, 2022 yılında 247 bin 549 arıza yaşandı." dedi.

            OTOBÜSLERDE 4 YILDA YAKLAŞIK 700 BİN ARIZA GERÇEKLEŞTİ
            Kaynar, kentte 4 yılda otobüslerde toplam 679 bin 706 arızanın gerçekleştiğini vurgulayarak, "2022'de otobüslerdeki arıza sayısı, bir önceki yıl yani 2021'e göre yüzde 56,77 artmıştır. Ayrıca 2022 yılında metrobüs için yeni alınan Akia LF25 model otobüsler 1561 kere, Otokar Kent XL otobüsleri de 5 bin 548 kere arıza yapmıştır." diye konuştu.

            Otobüslerde arıza sayısındaki artışın, bakım ihalelerinin doğru yapılmadığı ve bakım hizmetinin doğru verilmediğinin göstergesi olduğuna dikkati çeken Kaynar, şunları kaydetti:

            "Ayrıca 2019 yılında bu yönetim göreve geldiğinde dünyanın en genç otobüs filosuna sahip İETT'ye yeni otobüs alınmaması sebebiyle otobüs filosunun yaş ortalaması da yükselmektedir. Önceki dönemlerde İETT'nin ve İBB'nin öz kaynaklarıyla 3 bin 205 otobüs alınmışken, 2019 yılından bu tarafa sadece 160 metrobüs alınmış, bunun dışında hiç otobüs alınmamıştır. Bu da İETT'nin araç filosunun nereye gittiğiyle ilgili önemli bir işarettir."

                İETT'NİN BORCU 10 KAT ARTTI
                Kaynar, devri gerçekleştirilen ve hurdaya ayrılan otobüslere de değinerek, 2019'da 66, 2020'de 51, 2021'de 60 ve 2022 yılında 37 olmak üzere toplam 214 otobüsün İstanbullulara hizmet vermekten çıkarılarak hurdaya ayrıldığını aktardı.

                İETT'nin 2022'de 6 milyar 710 milyon lira gelir elde ettiğini, 8 milyar 930 milyon lira da gider yaptığını açıklayan Kaynar, İETT'nin 2019 sonu itibarıyla 725 milyon 942 bin lira olan borcunun 10 kat artarak 2022 sonunda 7 milyar 185 milyon liraya yükseldiğini ifade etti.

                EKREM İMAMOĞLU İETT İHALESİNİ KARABAT'A VERMİŞTİ
                Ekrem İmamoğlu, milyonlarca liralık İETT ihalelerini CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'ye verdi. Özellikle 11 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen ve yaklaşık maliyeti 547 milyon 425 bin 206 TL olan "Otobüs Bakım ve Onarım" işi ihalesini, otobüsleri üreten Mercedes-Benz Türk A.Ş. de girmesine rağmen Karabat'ın bağlantılı olduğu şirkete verilmesi tepki çekmişti.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                Akyapı yeni ticaret merkezleri
                Haberler Güncel Son dakika: İstanbullu'nun bugünkü çilesi Altunizade metrobüs durağında! Metrobüs arızalandı vatandaşlar mağdur oldu
                    loading
                    SON DAKİKA