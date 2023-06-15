Son dakika: İstanbullu'nun bugünkü çilesi Altunizade metrobüs durağında! Metrobüs arızalandı vatandaşlar mağdur oldu

OTOBÜSLERDE 4 YILDA YAKLAŞIK 700 BİN ARIZA GERÇEKLEŞTİ

Kaynar, kentte 4 yılda otobüslerde toplam 679 bin 706 arızanın gerçekleştiğini vurgulayarak, "2022'de otobüslerdeki arıza sayısı, bir önceki yıl yani 2021'e göre yüzde 56,77 artmıştır. Ayrıca 2022 yılında metrobüs için yeni alınan Akia LF25 model otobüsler 1561 kere, Otokar Kent XL otobüsleri de 5 bin 548 kere arıza yapmıştır." diye konuştu.

Otobüslerde arıza sayısındaki artışın, bakım ihalelerinin doğru yapılmadığı ve bakım hizmetinin doğru verilmediğinin göstergesi olduğuna dikkati çeken Kaynar, şunları kaydetti:

"Ayrıca 2019 yılında bu yönetim göreve geldiğinde dünyanın en genç otobüs filosuna sahip İETT'ye yeni otobüs alınmaması sebebiyle otobüs filosunun yaş ortalaması da yükselmektedir. Önceki dönemlerde İETT'nin ve İBB'nin öz kaynaklarıyla 3 bin 205 otobüs alınmışken, 2019 yılından bu tarafa sadece 160 metrobüs alınmış, bunun dışında hiç otobüs alınmamıştır. Bu da İETT'nin araç filosunun nereye gittiğiyle ilgili önemli bir işarettir."