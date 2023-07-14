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    • 14.07.2023 19:54
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    Milas'ta korkutan orman yangını: Dört koldan müdahale! Tahliyeler başladı

    İzmir’in Urla ve Muğla’nın Bodrum ilçelerinde makilik alanda yangın çıktı. Her iki yangına da hem havadan hem de karadan canhıraş müdahale edildi. Urla’daki yangın kontrol altına alınırken, Bodrum’da alevlerle mücadele sürüyor.

    takvim.com.tr
    Milas’ta korkutan orman yangını

    Milas-Bodrum karayolu havalimanı kavşağı yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ve rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için ekiplerin mücadelesi devam ediyor.

    MÜDAHALELER TAM GAZ SÜRÜYOR
    Ormanda devam eden ve yer yer tarım arazilerine de sıçrayan yangını söndürmek için şu anda 9'u helikopter 9'uçak olmak üzere 18 hava aracı havadan, yüzlerce arazöz, ormancı, söndürme işçisi ve gönüllerden oluşan ekipler de karadan çalışmalarına devam ediyor.

    MUĞLA'DA ORMAN YANGINI | VİDEO

    DENİZ İLE YANGIN ARASINDA MEKİK DOKUYORLAR
    Sadece Muğla'dan değil çevre illerden de gelen ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü yangın bölgesinde rüzgarın da etkisi ile alevler ilerlemeye devam ederken, bölgenin denize yakın olması sayesinde hava araçları ise adeta deniz ile yangın arasında mekik dokuyor.

    ZOR ŞARTLAR ALTINDA MÜCADELE
    Bu arada Orman ekiplerinin yanında jandarma ve polis, itfaiye ve TOMA'lar, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile birlikte 53 arazöz ve su tankeri söndürme çalışmalarına devam ediyor. Alanın sık ormanlık ve nemin sıfır ve rüzgarın şiddetli olması nedeniyle mücadelenin zor şartlar altında sürdürüldüğü yangın bölgesinde söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

        BAKAN YUMAKLI BÖLGEYE GİDİYOR
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangının sürdüğü bölgeye gittiği bildirildi.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı, Muğla Milas'ta orman yangının devam ettiği bölgeye intikal etmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Milas-Bodrum Havalimanı yolunda ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışıldığı bilgisi Muğla Valisi Orhan Tavlı tarafından paylaşılmıştı.

            YAŞLILAR TAHLİYE EDİLDİ
            Muğla Valisi Orhan Tavlı, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan mücadelenin devam ettiğini söyledi. Tavlı, Milas ilçesine bağlı Kemikler Mahallesi'ndeki yaşlı vatandaşların dumandan etkilenmemeleri için tedbir amaçlı tahliye edildiği bildirdi.

            HAVA TRAFİĞİ DE ETKİLENİYOR
            A Haber muhabiri Tayfun Er bölgede süren yangına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Er "14.47'de başlayan yangına müdahale tüm hızıyla sürüyor. 53 arazöz ve hava araçları da bölgede. Çok sayıda TOMA ve itfaiye aracı da burada. Afrika'dan gelen çöl sıcakları etkili oluyor. Bölgede yoğun duman var. Hava trafiği de etkileniyor. Nem de çok yüksek. Rüzgar da şiddetli. Sıcaklık da 42 derece." ifadelerini kullandı.

            TAHLİYELER BAŞLADI! ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANIYOR
            Er ayrıca "Yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladı ve yüksek gerilim nedeniyle elektrik kesintileri de yaşanıyor. Bölgenin denize yakın olması bir avantaj. Alev geciktirici kırmızı sular da kullanılıyor. Bunlar da yerli üretim." dedi.

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