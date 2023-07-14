Milas'ta korkutan orman yangını: Dört koldan müdahale! Tahliyeler başladı

Milas-Bodrum karayolu havalimanı kavşağı yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ve rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için ekiplerin mücadelesi devam ediyor.
MÜDAHALELER TAM GAZ SÜRÜYOR
Ormanda devam eden ve yer yer tarım arazilerine de sıçrayan yangını söndürmek için şu anda 9'u helikopter 9'uçak olmak üzere 18 hava aracı havadan, yüzlerce arazöz, ormancı, söndürme işçisi ve gönüllerden oluşan ekipler de karadan çalışmalarına devam ediyor.
DENİZ İLE YANGIN ARASINDA MEKİK DOKUYORLAR
Sadece Muğla'dan değil çevre illerden de gelen ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü yangın bölgesinde rüzgarın da etkisi ile alevler ilerlemeye devam ederken, bölgenin denize yakın olması sayesinde hava araçları ise adeta deniz ile yangın arasında mekik dokuyor.
ZOR ŞARTLAR ALTINDA MÜCADELE
Bu arada Orman ekiplerinin yanında jandarma ve polis, itfaiye ve TOMA'lar, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile birlikte 53 arazöz ve su tankeri söndürme çalışmalarına devam ediyor. Alanın sık ormanlık ve nemin sıfır ve rüzgarın şiddetli olması nedeniyle mücadelenin zor şartlar altında sürdürüldüğü yangın bölgesinde söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.