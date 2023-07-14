Milas'ta korkutan orman yangını: Dört koldan müdahale! Tahliyeler başladı

Milas-Bodrum karayolu havalimanı kavşağı yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ve rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için ekiplerin mücadelesi devam ediyor.

MÜDAHALELER TAM GAZ SÜRÜYOR

Ormanda devam eden ve yer yer tarım arazilerine de sıçrayan yangını söndürmek için şu anda 9'u helikopter 9'uçak olmak üzere 18 hava aracı havadan, yüzlerce arazöz, ormancı, söndürme işçisi ve gönüllerden oluşan ekipler de karadan çalışmalarına devam ediyor.

MUĞLA'DA ORMAN YANGINI | VİDEO