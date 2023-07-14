Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile görüştü

ELE ALINAN KONULAR

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunuldu.

PAVEL İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan daha sonra da Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Fotoğrafta: Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel

Görüşmede, Türkiye ve Çekya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik süreci ele alındı.