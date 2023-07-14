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    Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile görüştü

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan daha sonra Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile de görüştü.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan peş peşe temaslar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    ELE ALINAN KONULAR
    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunuldu.

    PAVEL İLE GÖRÜŞTÜ
    Başkan Erdoğan daha sonra da Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


    Fotoğrafta: Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel

    Görüşmede, Türkiye ve Çekya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik süreci ele alındı.

    NATO ZİRVESİNDE YOĞUN DİPLOMASİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10-12 Temmuz arasında İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi boyunca ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, Hollanda ve Avusturya ile AB liderleriyle ikili görüşmeler yaptı.
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