Son dakika: Seçim öncesinde verdiğin İSPARK sözünü ne çabuk unuttun İmamoğlu! Ücretsiz olacak dediği İSPARK'a bir yüzde 18'lik zam daha

VAAT DEĞİL HİKAYE

Bunların en başında ise İSPARK geliyor. İSPARK hakkında 2019 yılında yaptığı konuşmada 'Park et devam et' sloganıyla yaptığı konuşmada "Bu şehirde hiç kimse kendi mahallesinde sokağındaki İSPARK'a para ödemeyecek. Kamu kurumlarına ait otoparklar mesai saatlerinin dışında vatandaşların hizmetine açılacak. Asansörlü otopark sistemleriyle otopark kapasitesini şehrimizin birçok semtinde kolaylıkla 2 katına çıkaracağız. Park et ve devam et uygulamasını yaygınlaştıracağız. Bu yaygınlaştırmayla toplu taşımayla entegre bir sistem haline getireceğiz. Aracını park eden herkes toplu taşımadan ücretsiz faydalanacak." ifadelerini kullanan İmamoğlu, bugün İSPARK'a yüzde 18'lik bir zam daha yaptı.