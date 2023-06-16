CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine zam istedi: Bu kez İSPARK

İBB tarafından yapılan teklifte Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih gibi bazı ilçelerde araçlar için 1 saate kadar olan otopark ücretinin, 28 liradan yüzde 60,71 artışla 45 lira olması istendi. Bazı ilçelerde 4 saate kadar olan park ücretinin yüzde 63 artışla 32 liradan 52 liraya çıkarılması talep edilen teklif, incelenmek üzere Tarife Komisyonu'na sevk edildi
KOMİSYONA SEVK EDİLDİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun onayıyla İBB Meclisi'ne gönderilen yazıda, İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerinde güncelleme yapılarak artışa gidilmesi istendi.
İBB Meclisi tarafından alınan zamlı tarife teklifi, incelenmek üzere Tarife Komisyonu'na sevk edildi.
İSPARK zamlı tarife teklifinde, kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de, araçlar için 1 saate kadar olan otopark ücretinin, 28 liradan yüzde 60,71 artışla 45 lira olması istendi.