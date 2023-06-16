CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine zam istedi: Bu kez İSPARK

İBB tarafından yapılan teklifte Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih gibi bazı ilçelerde araçlar için 1 saate kadar olan otopark ücretinin, 28 liradan yüzde 60,71 artışla 45 lira olması istendi. Bazı ilçelerde 4 saate kadar olan park ücretinin yüzde 63 artışla 32 liradan 52 liraya çıkarılması talep edilen teklif, incelenmek üzere Tarife Komisyonu'na sevk edildi

KOMİSYONA SEVK EDİLDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun onayıyla İBB Meclisi'ne gönderilen yazıda, İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerinde güncelleme yapılarak artışa gidilmesi istendi.