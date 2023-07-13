Ekrem İmamoğlu'nun "İSPARK ücretsiz olacak" vaadi yalan oldu!

"İMAMOĞLU'NUN YALAN OLAN VAATLERİ"

İşçi kıyımıyla yetinmeyen İmamoğlu, su faturasına indirimden ucuz ulaşıma kadar pek çok vaadini de yerine getirmedi. Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatlerinden biri de ücretsiz otopark vaadiydi.

"HİÇ KİMSE PARA ÖDEMEYECEK"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 yıl önce yaptığı konuşmada 'Park et devam et' sloganıyla şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu şehirde hiç kimse kendi mahallesinde sokağındaki İSPARK'a para ödemeyecek. Kamu kurumlarına ait otoparklar mesai saatlerinin dışında vatandaşların hizmetine açılacak. Asansörlü otopark sistemleriyle otopark kapasitesini şehrimizin birçok semtinde kolaylıkla 2 katına çıkaracağız. Park et ve devam et uygulamasını yaygınlaştıracağız. Bu yaygınlaştırmayla toplu taşımayla entegre bir sistem haline getireceğiz. Aracını park eden herkes toplu taşımadan ücretsiz faydalanacak."