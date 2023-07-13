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Ekrem İmamoğlu'nun "İSPARK ücretsiz olacak" vaadi yalan oldu!

Ekrem İmamoğlu'nun "İSPARK ücretsiz olacak" vaadi yalan oldu!
13.07.2023 17:25 - Son Güncelleme: 13.07.2023 17:28

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Yerel seçim döneminde İstanbullulara özellikle İSPARK konusunda türlü vaatlerde bulunan Ekrem İmamoğlu, bugün İSPARK’a yüzde 18’lik bir zam daha yaptı. Bu kapsamda, kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında; Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de araçlar için 1 saate kadar olan otopark ücretinin 28'den 33 liraya yükseltilmesi istendi.

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"İMAMOĞLU'NUN YALAN OLAN VAATLERİ"

İşçi kıyımıyla yetinmeyen İmamoğlu, su faturasına indirimden ucuz ulaşıma kadar pek çok vaadini de yerine getirmedi. Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatlerinden biri de ücretsiz otopark vaadiydi.

"HİÇ KİMSE PARA ÖDEMEYECEK"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 yıl önce yaptığı konuşmada 'Park et devam et' sloganıyla şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu şehirde hiç kimse kendi mahallesinde sokağındaki İSPARK'a para ödemeyecek. Kamu kurumlarına ait otoparklar mesai saatlerinin dışında vatandaşların hizmetine açılacak. Asansörlü otopark sistemleriyle otopark kapasitesini şehrimizin birçok semtinde kolaylıkla 2 katına çıkaracağız. Park et ve devam et uygulamasını yaygınlaştıracağız. Bu yaygınlaştırmayla toplu taşımayla entegre bir sistem haline getireceğiz. Aracını park eden herkes toplu taşımadan ücretsiz faydalanacak."

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