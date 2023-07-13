Ekrem İmamoğlu'nun "İSPARK ücretsiz olacak" vaadi yalan oldu!

Yerel seçim döneminde İstanbullulara özellikle İSPARK konusunda türlü vaatlerde bulunan Ekrem İmamoğlu, bugün İSPARK’a yüzde 18’lik bir zam daha yaptı. Bu kapsamda, kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında; Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de araçlar için 1 saate kadar olan otopark ücretinin 28'den 33 liraya yükseltilmesi istendi.