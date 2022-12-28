Seçimden önce bol kesenden vaat veren Ekrem İmamoğlu seçimden sonra zam üstüne zam yaptı! Toplu taşımaya 3 yılda % 155.8 zam

Seçimden önce "İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz" diyen Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dün gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu ulaşım ücret tarifelerine yüzde 29.1, servis ücretlerine ortalama yüzde 19.95 oranında zam yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 20 Şubat 2019'daki "İstanbul'da ulaşımı ucuzlatacağız. 25 yaş altı gençlere yüzde 40 indirim. Yarım saat içindeki aktarmalar ücretsiz..." vaadine rağmen 3.5 yılda toplu ulaşıma yüzde 155.8 zam yapıldı.
TAM BİLET 9,90 TL
1 Ocak 2023'ten geçerli yeni tarifelere göre; tam elektronik bilet ücreti 7,67 liradan 9,90 liraya, öğrenci elektronik bilet ücreti 3,74 liradan 4,83 liraya, tam abonman ücreti 602 liradan 777 liraya, öğrenci abonman ücreti 109 liradan 140 liraya yükseldi. Taksilerde ise taksimetre açılış ücreti 9,80 liradan 12,65 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 6,30 liradan 8,51 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 67,20 liradan 100,80 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti ise yüzde 42 zamla 28 liradan 40 liraya çıktı. Minibüste en kısa mesafe indi bindi 5,25 liradan 7 liraya çıkarıldı. Marmaray'da en uzun mesafe ücreti 16,97 liradan 21,91 liraya, metrobüste en uzun mesafe ücreti 11,38 liradan 14,69 liraya yükseltildi.
SÜREKLİ ARTTI
Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB yönetimi 10 Şubat 2020'de yüzde 35 zam yaparak öğrenci mavi kart aylık ücretini 40 liradan 50 liraya, tam aylık mavi kart ücretlerini ise 205 liradan 275 liraya çıkardı. 29 Temmuz 2021'de yapılan yüzde 15'lik zamla ücretler, aylık tam mavi kart ücretlerinde 275 liradan 316 liraya çıktı. Öğrenci aylık ücretleri ise 50 liradan 57,50 liraya yükseldi. 24 Aralık 2021'de toplu ulaşımda yüzde 36.2 zam yapan İBB yönetimi, aylık mavi kartı 430 liraya, öğrenci aylık mavi kart ücretlerini ise 78 liraya yükseltti. 7 Nisan 2022'de yapılan yüzde 40 zamla birlikte aylık mavi kart ücretleri 430 liradan 602 liraya, öğrenci aylık mavi kart ücretleri ise 78 liradan 109 liraya çıktı.