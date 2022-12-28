Seçimden önce bol kesenden vaat veren Ekrem İmamoğlu seçimden sonra zam üstüne zam yaptı! Toplu taşımaya 3 yılda % 155.8 zam





TAM BİLET 9,90 TL

1 Ocak 2023'ten geçerli yeni tarifelere göre; tam elektronik bilet ücreti 7,67 liradan 9,90 liraya, öğrenci elektronik bilet ücreti 3,74 liradan 4,83 liraya, tam abonman ücreti 602 liradan 777 liraya, öğrenci abonman ücreti 109 liradan 140 liraya yükseldi. Taksilerde ise taksimetre açılış ücreti 9,80 liradan 12,65 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 6,30 liradan 8,51 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 67,20 liradan 100,80 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti ise yüzde 42 zamla 28 liradan 40 liraya çıktı. Minibüste en kısa mesafe indi bindi 5,25 liradan 7 liraya çıkarıldı. Marmaray'da en uzun mesafe ücreti 16,97 liradan 21,91 liraya, metrobüste en uzun mesafe ücreti 11,38 liradan 14,69 liraya yükseltildi.