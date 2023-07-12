İstanbul'da CHP nostaljisi: Kadıköy'de ve metrolarda çöp dağları birikti! Kokudan durulmuyor

CHP'li belediyeler İstanbul ve birçok ilçede veremedikleri hizmetlerle vatandaşı adeta kaderine terk etmiş durumda. İş bırakma eylemi nedeniyle İstanbul metrosu ve Kadıköy'de çöpler birikti taştı. Çöpler nedeniyle kötü kokular etrafa yayılırken, nefes almak dahi zorlaştı.
SOKAKLARA TAŞTI
Kadıköy'de ve kent genelindeki bazı metro istasyonlarında toplanmayan çöpler kötü görüntü ve kokuya neden oldu.
Rasimpaşa Mahallesi'nde kafe ve lokantaların bulunduğu Karakolhane Caddesi'nde çöpler konteynerlerden sokaklara taştı.
Havanın sıcak olması nedeniyle biriken çöpler etrafa kötü koku yayılmasına yol açtı.