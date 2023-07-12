İstanbul'da CHP nostaljisi: Kadıköy'de ve metrolarda çöp dağları birikti! Kokudan durulmuyor

Dağlar, "Zaten buradaki esnaf hep yiyecek-içecek üzerine. Hijyen konusundaki sıkıntı esnaf olarak bizi etkiliyor. Bu konudan rahatsızız. Yani işçiler eylem yapıyorsa belediye kendi imkanlarıyla başka türlü de bunları buradan aldırabilir. Yani en azından biraz toparlayıp bu kokuların, pisliğin yayılmasını önleyebilirdi." şeklinde konuştu.