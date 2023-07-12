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    • 12.07.2023 11:48
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    İstanbul'da CHP nostaljisi: Kadıköy'de ve metrolarda çöp dağları birikti! Kokudan durulmuyor

    Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından ulaşım başta olmak üzere hizmetlerde meydana gelen aksaklıklar İstanbul halkına çile çektiriyor. Yalnızca İBB değil CHP yönetiminde bulunan ilçelerde de benzer manzaralar vuku buluyor. DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası'na bağlı işçiler, çalıştıkları belediyelerde ücret artışı gerekçesiyle iş bıraktı. Eylem nedeniyle Kadıköy'de ve metro istasyonalrında çöpler birikti. Havaların sıcak olması nedeniyle kötü görüntü ve koku vatandaşların tepkisini çekti.

    takvim.com.tr
    İstanbul’da CHP nostaljisi

    CHP'li belediyeler İstanbul ve birçok ilçede veremedikleri hizmetlerle vatandaşı adeta kaderine terk etmiş durumda. İş bırakma eylemi nedeniyle İstanbul metrosu ve Kadıköy'de çöpler birikti taştı. Çöpler nedeniyle kötü kokular etrafa yayılırken, nefes almak dahi zorlaştı.

    SOKAKLARA TAŞTI
    Kadıköy'de ve kent genelindeki bazı metro istasyonlarında toplanmayan çöpler kötü görüntü ve kokuya neden oldu.

    Rasimpaşa Mahallesi'nde kafe ve lokantaların bulunduğu Karakolhane Caddesi'nde çöpler konteynerlerden sokaklara taştı.

    Havanın sıcak olması nedeniyle biriken çöpler etrafa kötü koku yayılmasına yol açtı.

        ESNAF RAHATSIZ
        Caddede fırıncılık yapan İbrahim Dağlar, birkaç gündür sokakta çöplerin toplanmadığını söyledi.

        Dağlar, "Zaten buradaki esnaf hep yiyecek-içecek üzerine. Hijyen konusundaki sıkıntı esnaf olarak bizi etkiliyor. Bu konudan rahatsızız. Yani işçiler eylem yapıyorsa belediye kendi imkanlarıyla başka türlü de bunları buradan aldırabilir. Yani en azından biraz toparlayıp bu kokuların, pisliğin yayılmasını önleyebilirdi." şeklinde konuştu.

        İl genelindeki bazı metro istasyonlarında da çöplerin toplanmadığı, çöp kutularından etrafa saçıldığı görüldü.

            İŞ BIRAKTILAR!
            DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası'na üye işçiler, Kadıköy Belediyesinin bahçesinde ücretlerinin artırılması için eylem yapmıştı.

            İşçiler, sendikanın bağlı olduğu tüm belediyelerde başlatılan eylemler kapsamında Kadıköy'de halaylar çekerek, çeşitli sloganlar attı.

            Gruptakiler adına yapılan açıklamada, toplu iş sözleşmesiyle bağlanan ücret artışlarının artan hayat pahalılığı karşısında zaman içinde eridiği belirtildi.

            Merkezi idareye bağlı kurum ve kuruluşlarda en düşük ücretin net 20 bin liranın üzerine çıktığı, en düşük memur maaşlarının ise 22 bin lira seviyesine geldiği bir ortamda tüm belediye işçilerinin ücretlerinde iyileştirme yapılmasının kaçınılmaz olduğu kaydedildi.

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            Haberler Güncel İstanbul'da CHP nostaljisi: Kadıköy'de ve metrolarda çöp dağları birikti! Kokudan durulmuyor
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