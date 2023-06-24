CHP'li İBB İstanbul'u sivrisineklere teslim etti! Vatandaş ilaçlama yapmayan belediyeye tepki gösterdi

CHP'li İBB'nin iş bilmez belediyecilik anlayışını gösteren olaylara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Koltuk hevesi peşinde koşan CHP'li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulluları mağdur etmeye devam ediyor. Hizmet ve altyapı konusunda eksiklikler yaşayan vatandaşların başı bu sefer artan sivrisinek yoğunluğuyla dertte.
İstanbul'da bir çok ilçede sivrisinek şikayeti arttı. Bir çok kişi ev ve araçları saran onlarca sivrisineği çekip sosyal medyada paylaştı. Avcılar, Yeşilkent Mahallesi sakinleri de yaz aylarının gelmesiyle artan sivrisinekler nedeniyle tedirginlik yaşıyor.
Sivrisinek yoğunluğunu cep telefonu kamerasıyla kaydeden mahalle sakinleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Mahalleden geçen deredeki pislikler ve zamanında toplanmayan çöpler nedeniyle sivrisineklerin çoğaldığını iddia eden mahalle sakinleri ilaçlama araçlarının mahallelerine daha sık gelmesini istiyor.