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    • Yaşam
    • 19.06.2023 09:47
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    • 19.06.2023 09:47
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    İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Vatandaşlar tepki gösterdi

    İstanbul’un simgelerinden "Altın Boynuz" olarak da bilinen Haliç'te suyun rengi görenlerini şoke etti. Suyun rengini gören vatandaşlar bu duruma isyan ederek, “Eskiden gayet güzeldi. Yürüyüş yapıyorduk. Şimdi çocuklarla geldiğimizde mikrop kapar diye korkuyoruz." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul’da tedirgin eden görüntü!

    İstanbul'un önemli noktalarından biri olan "Altın Boynuz" olarak da bilinen Haliç'te suyun rengi görenleri hayrete düşürdü.

    Ağırlıklı olarak ada ve çevresinde yoğunlaşan renk değişikliğiyle beraber kötü koku da yayılmaya başladı.

    Haliç çevresinde oturmaya veya yürüyüşe gelen vatandaşlar, kötü kokan sudan rahatsız olduklarını belirterek Haliç'in temizlenmesini istedi.

        Kıyıda da çöplerle kaplanan Haliç'in havadan görüntüsü durumun vehametini gözler önüne serdi.

        "ÇOK RAHATSIZ EDİCİ BİR KOKU"
        Bölge sakinlerinden Nurcan Öztürk, "Yukarı oturuyoruz. Çocukları havalandırmak için buraya iniyoruz. Eskiden koku yoktu. 4 ve 5 aydır bir koku hissediyoruz. Çok rahatsız edici bir koku. Özellikle sabahları yoğun bir şekilde hissediyoruz" dedi.

        ESKİDEN GAYET GÜZELDİ
        Sütlüce Parkı'na gelen bir vatandaş ise "Eskiden gayet güzeldi. Yürüyüş yapıyorduk. Şimdi çocuklarla geldiğimizde mikrop kapar diye korkuyoruz. Şuan memnun değiliz. Kokudan dolayı çocukları getiremiyorum. Eskiden gayet mis gibiydi" diye konuştu.

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