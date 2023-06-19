İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Vatandaşlar tepki gösterdi

Kıyıda da çöplerle kaplanan Haliç'in havadan görüntüsü durumun vehametini gözler önüne serdi.



"ÇOK RAHATSIZ EDİCİ BİR KOKU"

Bölge sakinlerinden Nurcan Öztürk, "Yukarı oturuyoruz. Çocukları havalandırmak için buraya iniyoruz. Eskiden koku yoktu. 4 ve 5 aydır bir koku hissediyoruz. Çok rahatsız edici bir koku. Özellikle sabahları yoğun bir şekilde hissediyoruz" dedi.