Son dakika: CHP'li Adalar Belediyesi'nde çöp yığınları! Vatandaşlar çöplerin arasında denize girdi!

Çöp konteynerleri, deniz kıyıları ve sokakların yanı sıra çocuk parklarında da çekirdek, kuruyemiş atıkları, içki şişeleri, yiyecek atıkları, plastik yoğurt kapları, deniz şortları, havlular, plastik terlikler gibi çöplerin olduğu görüldü.