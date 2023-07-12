Son dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den İstanbul'da kentsel dönüşüm açıklaması

İstanbul'da acil dönüşmesi gereken 600 bin bağımsız bölüm başta olmak üzere, toplam 1,5 milyon konutu 5 yıl içerisinde dönüştüreceklerini aktaran Özhaseki, İstanbul'da kentsel dönüşümle evini dönüştürenlere, bugüne kadar Bakanlık olarak, 4 milyar 191 milyon 500 bin lira kira yardımı yaptıklarını da kaydetti.