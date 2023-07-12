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    • 12.07.2023 09:57
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    CHP Genel Merkezi'ni karıştıran olay! Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak atadığı Engin Özkoç'un odası basıldı! İmamoğlu'na yakınlığı...

    Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan yenilgi CHP içerisindeki değişim tartışmalarını da beraberinde getirmiş, Kemal Kılıçdaroğlu koltuğa sıkıca yapışmış, tüm MYK’sını değiştirmişti. Koltuk savaşlarının devam ettiği CHP’de bu kez de danışman krizi baş gösterdi. Kılıçdaroğlu, eski Grup Başkanvekili Engin Özkoç’u danışmanı yaptı. Ancak Özkoç’un Ekrem İmamoğlu’na yakınlığı parti içerisinde rahatsızlığa neden oldu. Özkoç, hızla teşkilatlarda görevden almalara başlayınca odası basıldı. İşte detaylar

    takvim.com.tr
    CHP’de oda basma krizi

    14 ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tarihi hezimete uğrayan CHP'de her gün yeni bir gerilim yaşanıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' videosuyla başlayan koltuk savaşları ile başlayan parti içi gerilim Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun direnmesiyle başka boyutlara evrilmeye başladı.

    En yakınları bile istifa çağrısı yaparken tüm eleştirilere kulak asmayan Kılıçdaroğlu, koltuğu korumak için tüm MYK'yı değiştirdi, kendisine destek veren isimleri yeni danışmanı yaptı. Ancak bu hamle parti içindeki kaosu bastırmak yerine alevlendirdi.

    HUZURSUZLUK ARTTI
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak atadığı isimlerden dolayı parti içinde huzursuzluk yeniden tırmandı.

    YİNE KÖŞEYE SIKIŞTI
    Bir ara danışman sayısı 90'a çıkan, hatta bir CHP yöneticisinin "Kemal Bey danışmanların yarısını tanımıyor" eleştirilerine maruz kalan Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha köşeye sıkıştı.

    TÜRK BAYRAĞI TEPKİSİ
    14 Mayıs seçimlerinde HDP ile işbirliği yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Nuşirevan Elçi'yi başdanışman yapmıştı. HDP'ye yakın bir isim olan Elçi, CHP Genel Merkezi'nde bir televizyon kanalına verdiği röportajda, Türk bayraklarını kaldırmıştı. Oldukça tepki çeken bu olaya Kemal Kılıçdaroğlu'nun sesi bile çıkmamıştı…

    İkinci turda ise Zafer Partili Ümit Özdağ ile ittifak yapan Özdağ, Gökçen Anıl Ulukuş'u danışmanı olarak atamıştı. Bu durum, parti içinde büyük tepkilere yol açmış ve CHP Ulukuş'un danışman olarak atandığını yalanlamıştı. Duruma çok sinirlenen Ulukuş ise sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiri yağdırmıştı…

        ŞİMDİ DE ÖZKOÇ KRİZİ
        Kemal Kılıçdaroğlu'nun teşkilatlarla ilgilenmesi için Engin Özkoç'u başdanışman olarak ataması da parti içinde krize yol açtı. Gazeteci Abdülkadir Selvi, CHP'deki Özkoç krizinin perde arkasını yazdı.

        Daha önce CHP'nin grup başkanvekilliğini yapan, "İçişleri bakanı olacağım" çıkışında bulunan Özkoç'un teşkilatlarla birçok ismi görevden alması üzerine ortalık kızıştı…

        Buna göre partililer, Ekrem İmamoğlu ile ilişkisi nedeniyle Özkoç'un atamasına çok kızdı.

        Krizin merkezi haline gelen CHP Genel Merkezi bir kez daha karıştı. Yazar Abdülkadir Selvi'nin iddiasına göre duruma tepki gösteren isimler Engin Özkoç'un odasını bastı… Arbede bile yaşandı.

        Selvi yazısında şu ifadeleri kullandı:

        Engin Özkoç, teşkilatlardaki görevden almalara hızlı başladı. Ama bu durum CHP Genel Merkezi'nde istenmeyen olayların yaşanmasına neden oldu.

        Engin Özkoç'un odasının basıldığı ve bir arbede yaşandığı söyleniyor.

        Kemal Bey'in başına ne geliyorsa başdanışmanlarından geliyor.
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        Haberler Güncel CHP Genel Merkezi'ni karıştıran olay! Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak atadığı Engin Özkoç'un odası basıldı! İmamoğlu'na yakınlığı...
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