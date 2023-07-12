CHP Genel Merkezi'ni karıştıran olay! Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak atadığı Engin Özkoç'un odası basıldı! İmamoğlu'na yakınlığı...

14 ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tarihi hezimete uğrayan CHP'de her gün yeni bir gerilim yaşanıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' videosuyla başlayan koltuk savaşları ile başlayan parti içi gerilim Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun direnmesiyle başka boyutlara evrilmeye başladı.
En yakınları bile istifa çağrısı yaparken tüm eleştirilere kulak asmayan Kılıçdaroğlu, koltuğu korumak için tüm MYK'yı değiştirdi, kendisine destek veren isimleri yeni danışmanı yaptı. Ancak bu hamle parti içindeki kaosu bastırmak yerine alevlendirdi.
HUZURSUZLUK ARTTI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak atadığı isimlerden dolayı parti içinde huzursuzluk yeniden tırmandı.
YİNE KÖŞEYE SIKIŞTI
Bir ara danışman sayısı 90'a çıkan, hatta bir CHP yöneticisinin "Kemal Bey danışmanların yarısını tanımıyor" eleştirilerine maruz kalan Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha köşeye sıkıştı.
TÜRK BAYRAĞI TEPKİSİ
14 Mayıs seçimlerinde HDP ile işbirliği yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Nuşirevan Elçi'yi başdanışman yapmıştı. HDP'ye yakın bir isim olan Elçi, CHP Genel Merkezi'nde bir televizyon kanalına verdiği röportajda, Türk bayraklarını kaldırmıştı. Oldukça tepki çeken bu olaya Kemal Kılıçdaroğlu'nun sesi bile çıkmamıştı…
İkinci turda ise Zafer Partili Ümit Özdağ ile ittifak yapan Özdağ, Gökçen Anıl Ulukuş'u danışmanı olarak atamıştı. Bu durum, parti içinde büyük tepkilere yol açmış ve CHP Ulukuş'un danışman olarak atandığını yalanlamıştı. Duruma çok sinirlenen Ulukuş ise sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiri yağdırmıştı…