PKK elebaşı Duran Kalkan CHP yandaşı Merdan Yanardağ'a sahip çıktı: Böyle yiğitlere ihtiyaç var

CHP ve HDP ile FETÖ'cülerin arka çıktığı Merdan Yanardağ'ın avukatları tutukluğu itiraz etti.

PKK ELEBAŞI DURAN KALKAN SAHİP ÇIKTI

Teröristbaşı Öcalan'ı güzellediği için tutuklanan Merdan Yanardağ'a Kandil'deki katillerden açık destek geldi.

PKK'lı teröristbaşı Duran Kalkan, bebek katili Öcalan için ayaklanma çağrısı yaparak "İmralı tecridini kırmak için ayağa kalkmak lazım, ayakta olmak lazım. Normal bir yaşamda olmamak gerekli. Normalin ötesinde bir yaşam, mücadele halinde olmak lazım." dedi.

"YANARDAĞ BAZI GERÇEKLERİ İFADE ETTİ BİZ ONU ÖNEMSİYORUZ"

Yanardağ'ı savunan teröristbaşı şunları söyledi:

"Merdan Yanardağ bazı gerçekleri tümüyle hızlı bir biçimde ifade etti. Önemliydi, biz onu önemsiyoruz. Bir aydın olarak Merdan Yanardağ, bu gerçeği ifade etti. Ne dedi? Aslında bunu herkes görüyordu Türkiye'de. Ama görmezden geliyorlar. Bilinçli olarak bunu yürütüyorlar ve böyle bir sistemi sürdürmek istiyorlar. Merdan Yanardağ, işte böyle bir noktada "kral çıplak" dedi, "anne bak kral çıplak!" dedi. Sonrasında kıyamet koptu. Öyle bir durum oldu ki, böyle hemen ertesi gün suçsuzu sorgusuz, yargısız hapse koydular; sen nasıl böyle söylersin diye. Vay PKK yandaşı, vay bilmem ne! Bir hain olarak gösterdiler adeta.

"BÖYLE YİĞİTLERE İHTİYAÇ VAR"

Gerçekten böyle gitmez. Bu kadar baskı patlatır. Hiç kimse böyle durulacağını sanmamalı. O bakımdan da bazı yüksek sesler çıkmalıydı. Örneğin Merdan Yanardağ'a büyük bir destek olmalıydık. Çıt çıkmıyor. Neredeyse kendi kanalı bile "öyle değildi de böyle" diye revize etmeye çalışıyor. Ayıp! Bir kere bir söz söylemiş, umut ediyoruz. Bir yiğit insandır, sözünün üzerinde durur. Hiç tereddüt etmeden zindana gitti. Türkiye'nin böyle yiğitlere ihtiyacı var. "