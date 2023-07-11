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    • 11.07.2023 16:22
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    PKK elebaşı Duran Kalkan CHP yandaşı Merdan Yanardağ'a sahip çıktı: Böyle yiğitlere ihtiyaç var

    Terör örgütü PKK elebaşlarından Duran Kalkan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı güzellediği için tutuklanan Merdan Yanardağ'a sahip çıktı. Terörist Duran Kalkan, "Merdan Yanardağ’a büyük bir destek olmalıydık. Çıt çıkmıyor. Neredeyse kendi kanalı bile “öyle değildi de böyle” diye revize etmeye çalışıyor. Ayıp! Bir kere bir söz söylemiş, umut ediyoruz. Bir yiğit insandır, sözünün üzerinde durur. Hiç tereddüt etmeden zindana gitti. Türkiye’nin böyle yiğitlere ihtiyacı var." dedi.

    takvim.com.tr
    Kandil’den Yanardağ’a destek!

    Terör örgütü PKK elebaşlarından Duran Kalkan, Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı güzelleyen Merdan Yanardağ'a sahip çıktı!

    MERDAN YANARDAĞ'DAN TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'A 'FİLOZOF' GÜZELLEMESİ
    CHP tarafından fonlanan TELE 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ geçtiğimiz haftalarda bebek katili Abdullah Öcalan'ın hafife alınacak biri olmadığını ileri sürerek teröristbaşının cezaevinde kitap okumaktan 'filozof' olduğunu iddia etti.

    PKK elebaşı Öcalan'ı güzelleyen Yanardağ şu skandal ifadeleri kullandı:

    "İmralı'ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz. Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru göre, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir."

    MERDAN YANARDAĞ TUTUKLANDI
    Merdan Yanardağ skandal açıklamalarının arından "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından açılan soruşturmayla tutuklandı.

        CHP ve HDP ile FETÖ'cülerin arka çıktığı Merdan Yanardağ'ın avukatları tutukluğu itiraz etti.

        PKK ELEBAŞI DURAN KALKAN SAHİP ÇIKTI
        Teröristbaşı Öcalan'ı güzellediği için tutuklanan Merdan Yanardağ'a Kandil'deki katillerden açık destek geldi.

        PKK'lı teröristbaşı Duran Kalkan, bebek katili Öcalan için ayaklanma çağrısı yaparak "İmralı tecridini kırmak için ayağa kalkmak lazım, ayakta olmak lazım. Normal bir yaşamda olmamak gerekli. Normalin ötesinde bir yaşam, mücadele halinde olmak lazım." dedi.

        "YANARDAĞ BAZI GERÇEKLERİ İFADE ETTİ BİZ ONU ÖNEMSİYORUZ"
        Yanardağ'ı savunan teröristbaşı şunları söyledi:

        "Merdan Yanardağ bazı gerçekleri tümüyle hızlı bir biçimde ifade etti. Önemliydi, biz onu önemsiyoruz. Bir aydın olarak Merdan Yanardağ, bu gerçeği ifade etti. Ne dedi? Aslında bunu herkes görüyordu Türkiye'de. Ama görmezden geliyorlar. Bilinçli olarak bunu yürütüyorlar ve böyle bir sistemi sürdürmek istiyorlar. Merdan Yanardağ, işte böyle bir noktada "kral çıplak" dedi, "anne bak kral çıplak!" dedi. Sonrasında kıyamet koptu. Öyle bir durum oldu ki, böyle hemen ertesi gün suçsuzu sorgusuz, yargısız hapse koydular; sen nasıl böyle söylersin diye. Vay PKK yandaşı, vay bilmem ne! Bir hain olarak gösterdiler adeta.

        "BÖYLE YİĞİTLERE İHTİYAÇ VAR"
        Gerçekten böyle gitmez. Bu kadar baskı patlatır. Hiç kimse böyle durulacağını sanmamalı. O bakımdan da bazı yüksek sesler çıkmalıydı. Örneğin Merdan Yanardağ'a büyük bir destek olmalıydık. Çıt çıkmıyor. Neredeyse kendi kanalı bile "öyle değildi de böyle" diye revize etmeye çalışıyor. Ayıp! Bir kere bir söz söylemiş, umut ediyoruz. Bir yiğit insandır, sözünün üzerinde durur. Hiç tereddüt etmeden zindana gitti. Türkiye'nin böyle yiğitlere ihtiyacı var. "

        CHP HDP FETÖ DE MERDAN YANARDAĞ'A SAHİP ÇIKIYOR!
        Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta Yanardağ'a sahip çıkıyor. Son olarak bugün TBMM'de yaptığı konuşmada Yanardağ'a arka çıkan Kılıçdaroğlu, "AB'nin yolu Demirtaş'tan Kavala'dan Merdan Yanardağ'dan geçer" dedi.

        CHP gibi HDP ve firari FETÖ'cüler de Merdan Yanardağ'a sahip çıkıyor. PKK elebaşını güzelleyen Yanardağ'ın tutuklanmasını basın özgürlüğüne müdahale olduğunu iddia eden FETÖ'cüler tutuluk kararını veren hakimi de hedef gösterdi.

        TÜRK TABİPLER BİRLİĞİNDEN SKANDAL
        Yanardağ'ı savunanlar arasından daha önce defalarca kez Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atan Türk Tabipleri Birliği de yer alıyor.

        TTB'den yapılan açıklamada terör övücülüğü basın özgürlüğü olarak gösterilmeye çalışılırken, "Gazetecilik, basın ve ifade özgürlüğünün hiçbir dönem olmadığı kadar tehdit altında olduğu bugünlerde gazeteciler yaptığı haberlerden dolayı ev baskınları ile toplu gözaltına alınıyor; korumalar tarafından şiddete maruz bırakılıyor. Bugün de Merdan Yanardağ'a yönelen bu saldırıları kınıyor, düşünce ve ifade özgürlüğü için mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyoruz." denildi.

        HDPKK'NIN AÇIK DESTEĞİ!
        Bebek katili Abdullah Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'a HDPKK da sahip çıktı.

        Kandil'in siyasi ayağı HDP'nin yaptığı resmi açıklamada Yanardağ'ın sözleri savunularak "Yargının ise Sayın Öcalan'a uygulanan tecride eleştiri yapanlara karşı değil İmralı'da yasaları uygulamayanlara karşı harekete geçmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz." denildi.
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            Türk Telekom
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