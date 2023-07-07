15 Temmuz şehidinin babası hain darbe gecesine ilişkin konuştu: Bu ülkeyi kimseye yedirmeyiz

Ankara'da yaşayan Safa ve Selahattin Yalçın çiftinin 4 çocuğundan biri olan Muhammed Yalçın, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda 3'üncü sınıfı bitirmiş 4'üncü sınıfa geçmişti.
Hain darbe girişiminin yaşandığı gece genç Muhammed Yalçın, Başkan Erdoğan'ın çağrısı üzerine 'Bu vatan kolay kazanılmadı' diyerek evden çıkarak arkadaşları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne gitti.
Genç Muhammed, babasının eve dön çağrılarına 'Tamam baba geleceğim' demesi üzerine atılan bombayla şehit düştü. Muhammed Yalçın Karaman'ın Kazım Karabekir İlçesi'nde toprağa verildi.