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    • 07.07.2023 09:25
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    • 07.07.2023 09:49
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    15 Temmuz şehidinin babası hain darbe gecesine ilişkin konuştu: Bu ülkeyi kimseye yedirmeyiz

    FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne atılan bomba sonucu şehit düşen Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencisi Muhammed Yalçın'ın (22) babası Selahattin Yalçın o geceye dair yaşadıklarını anlattı. 15 Temmuz'u Kuruluş Savaşı'na benzeten Selahattin Yalçın, oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Telefonla konuşurken bomba patladı. Oğlum orada şehit oldu. Benim oğlun vatanı, milleti, bayrağı için şehit oldu. Ben şehit olacağım derdi ve öyle de oldu." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    15 Temmuz şehidinin babası konuştu: Bu ülkeyi kimseye yedirmeyiz

    Ankara'da yaşayan Safa ve Selahattin Yalçın çiftinin 4 çocuğundan biri olan Muhammed Yalçın, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda 3'üncü sınıfı bitirmiş 4'üncü sınıfa geçmişti.



    Hain darbe girişiminin yaşandığı gece genç Muhammed Yalçın, Başkan Erdoğan'ın çağrısı üzerine 'Bu vatan kolay kazanılmadı' diyerek evden çıkarak arkadaşları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne gitti.



    Genç Muhammed, babasının eve dön çağrılarına 'Tamam baba geleceğim' demesi üzerine atılan bombayla şehit düştü. Muhammed Yalçın Karaman'ın Kazım Karabekir İlçesi'nde toprağa verildi.

        ONUNLA GURUR DUYUYORUM
        Ankara'da yaşayan baba Selahattin Yalçın, hain darbe girişiminin 7'nci yıl dönümüne sayılı günler kala o geyece dair duygularını Sabah Gazetesi'ne anlattı. Oğluyla her zaman gurur duyduğunu belirten baba Yalçın, "Oğlumla cep telefonu ile konuşurken bomba patladı.Telefon kesildi ve oğlumun şehit olduğunu öğrendim. Benim oğlum vatanı, milleti, bayrağı, ezanı için şehit oldu. 'Oğlum neden eve gelmiyorsun' dediğimde 'Baba geleceğim' dedi ama gelemedi. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Gururu da acısı da çok büyük. Ben aslanımla gurur duyuyorum. O, ülkesini düşünün her vatanseverin yapması gerektiği gibi vatanını hainlere vermemek için göğsünü siper etti" dedi.

        ÖĞRETMEN OLACAKTI
        15 Temmuz'u Kuruluş Savaşı'na benzeten Selahattin Yalçın, "15 Temmuz bizim için Kurtuluş Savaşı gibi. Ülke olarak o günden sonra yeniden ayağa kalktık.7 senedir evlatsızız ama ülkemiz, vatanımız sağ olsun. Oğlum beden eğitimi öğretmeni olacaktı. 'Vatan için millet için özel çocuklar yetiştireceğim, öyle çocuklar yetiştireceğim ki vatan millet için çalışacak, gerekirse canını verecek' derdi.

        ŞEHİTLİK NASİP OLDU
        Ama nasip olmadı. "Baba bu ülkeye güzel hizmetler etmek, bir şeyler başarmak inşallah bize nasip olur, gerekirse şehitse şehit olacağım derdi. Şehitlik ona nasip olacaktı ve oldu" diye konuştu.

            DEVLET HEP YANIMIZDA OLDU
            Hainlerle son nefeslerine kadar mücadele edeceklerinin altını da çizen Selahattin Yalçın, "Devletimiz her zaman bizim yanımızda oldu. Bu hainler bitmez. Ama bizim mücadelemiz de bitmeyecek.

            Oğlum gibi aslanlar oldukça bu ülkeyi kimseye yedirmeyiz. Bizim içimizde halen 15 Temmuz ruhu var. Oğlum vatanı için 4 tane kurşun yedi ve şehit oldu. Çok şehit ve gazi verdik ama vatanımızı böldürmedik" ifadelerini kullandı.


            Muhammed Yalçın'ın, şehit edildiği sırada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

                Kayıtlarda, F-16'ların ilk bombayı atmasının ardından Yalçın'ın 10 metre ilerisine ikinci bombanın düştüğü görülüyor. Daha sonra yere yığılan Yalçın, aynı zamanda helikopterlerin de hedefi oluyor.

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