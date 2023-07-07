15 Temmuz şehidinin babası hain darbe gecesine ilişkin konuştu: Bu ülkeyi kimseye yedirmeyiz

ONUNLA GURUR DUYUYORUM

Ankara'da yaşayan baba Selahattin Yalçın, hain darbe girişiminin 7'nci yıl dönümüne sayılı günler kala o geyece dair duygularını Sabah Gazetesi'ne anlattı. Oğluyla her zaman gurur duyduğunu belirten baba Yalçın, "Oğlumla cep telefonu ile konuşurken bomba patladı.Telefon kesildi ve oğlumun şehit olduğunu öğrendim. Benim oğlum vatanı, milleti, bayrağı, ezanı için şehit oldu. 'Oğlum neden eve gelmiyorsun' dediğimde 'Baba geleceğim' dedi ama gelemedi. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Gururu da acısı da çok büyük. Ben aslanımla gurur duyuyorum. O, ülkesini düşünün her vatanseverin yapması gerektiği gibi vatanını hainlere vermemek için göğsünü siper etti" dedi.