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    • 06.07.2023 12:18
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    Ciğerinde kurşunla yaşayan 15 Temmuz Gazisi Sedai Yılmaz: Bu vatanı teslim etmeyiz!

    FETÖ'nün sinsice devletin tüm kılcal damarlarına sızarak devletin silahlarını millete doğrulttuğu, demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedeflediği darbe girişimi akşamı milyonlarca kişi vatan savunmasına koştu. Bu kişilerden birisi de 15 Temmuz Gazisi Sedayi Yılmaz. Kanlı gecede FETÖ'cü hainlerin sıktığı mermi Yılmaz'ın akciğerine saplandı. Yaşadığı karanlık geceyi anlatan Gazi Yılmaz, "O gece vatanseverlerin yüreğinde korku yoktu. Darbecilere ve destekçilerine bu ülkenin sahipsiz olmadığını gösterdik" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Düğünü bırakıp, vatan savunmasına koştu

    Giresun'un Tirebolu ilçesinde yaşayan Sedayi Yılmaz (41), FETÖ'nün demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedeflediği darbe girişiminde 15 Temmuz 2016'da İstanbul Çengelköy'de bir yakının düğünündeydi. Düğün esnasında darbe girişimi haberini alınca hiç düşünmeden arkadaşıyla birlikte düğünü bırakıp, bayrağını alarak Çengelköy'e koştu. Yılmaz, hainlere karşı direnirken açılan ateşle gazi oldu.

    Kaburgasına giren ve sağ akciğerinde kalan mermiyle yaşayan gazi Yılmaz, o kara gecede yaşadıklarını Sabah Gazetesi'ne şu sözlerle anlattı: "Yüz yıl da bin yıl da geçse o hainleri unutmayacağız. O gece kalleş kurşunuyla yaralandım. Kaburgamda o hainlerin sıktığı mermiyle yaşıyorum. O mermi benim şeref madalyam.



    Şimdi ise o hainlerin, FETÖ'nün yeniden ortaya çıkacağı konuşuluyor. Onlara hodri meydan diyorum. Ölmedik, buradayız. Bizler vatanseverler olarak bu ülkeyi ,bu vatanı Allahın izniyle birkaç çapulcuya teslim etmeyiz. Reisimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanında askerleriyiz. Bu vatan kolay kazanılmadı, kolay teslim edilemez"

        DÜŞÜNMEDEN VATAN SAVUNMASINA KOŞTU

        İstanbul'da Tarım ve Orman Müdürlüğünde şoför olarak çalışan Sedayi Yılmaz(41), 15 Temmuz hain darbe girişiminde Çengelköy'de ki bir düğün salonunda yakınının düğündeydi. Yılmaz, arkadaşıyla birlikte darbeci hainlere karşı gelmek için düğünden çıkıp, Çengelköy meydanına gitti. Meydanda binlerce vatandaşla birlikte direnen Yılmaz, sabaha karşı hainlerin kurşunuyla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, Yılmaz'ın kaburgasına giren ve sağ akciğerine saplanan mermi riskli olduğu için alınamayacağını söyledi. Yılmaz, o gece yaşadıklarını şöyle anlattı:

        "HİÇBİR ŞEY DÜŞÜNÜYORDUK"

        Gazi Sedayi Yılmaz(41), O geceyi ömrüm boyunca unutamam. Akrabamızın düğünündeyken darbe girişimi olduğu haberini aldık. O anda herkes düğün salonundan dışarı çıkıp, Çengelköy meydanına yöneldi. Ben de arkadaşlarımla birlikte düğün salonunda çıkıp, tüm vatanseverler gibi koşarak şehit olmaya gittim. O hainlere fırsat vermemek için meydanları doldurduk. Uçaklar sanki üzerimizdeydi, yakın uçuyordu. Yüreğimizde korku yoktu, elimizde sadece Türk bayrakları vardı. Hiçbir şey düşünmüyorduk. Sadece vatan, millet aşkıyla oradaydık. Meydanda binlerce vatandaş vardı. Üzerimize doğru ateş ettiler. İnsanlar sağa sola kaçışmaya başladı. Etrafımızda çok kişi vurulmuştu. Ben de o sırada vuruldum. Mermi kaburgama girdi. Yerde sürünerek yola doğru çıktım.

        HAİNLERİN SIKTIĞI MERMİYLE YAŞIYORUM

        Yaralandığımda beni alıp Beykoz Devlet hastanesine götürdüler. Kaburgama giren mermi sağ akciğerimin içinde kaldı. Doktorlar film çekip, tetkikler yaptılar. Merminin tehlikeli yerde olduğunu ve çıkartamayacaklarını söylediler. Bir ay tedavi gördükten sonra Giresun'a geldim. Yüz yolda ,bin yılda geçse o hainleri unutmayacağız. Kaburgamda o hainlerin sıktığı mermiyle yaşıyorum. O mermi benim şeref madalyam"

            "ÖMRÜM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM"

            Tedavim bittikten sonra Giresun'da çalışmaya devam ediyorum. Türk milleti olarak birlik ve beraberliğimizle tam yürek olup, onlara bu vatanın sahipsiz olmadığını gösterdik. Cumhurbaşkanımızın, "Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır", sözüyle onlara cevap vermiştik. Biz vatanseverler olarak meydanları boş bırakmayarak onlara ülkeyi bölemeyeceklerini gösterdik. Rabbim o geceyi tekrar yaşatmasın. Ömrün boyunca o hainleri unutmayacağım. O gece şehit düşenlere Allah rahmet eylesin, mekânları cennet olsun"


            "HODRİ MEYDAN BURADAYIZ!"

            Şimdi ise o hainlerin ,FETÖ'nün yeniden ortaya çıkacağı konuşuluyor. Onlara hodri meydan diyorum. Ölmedik, buradayız. Bizler vatanseverler olarak bu ülkeyi ,bu vatanı Allahın izniyle birkaç çapulcuya teslim etmeyiz.

            Reisimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanında askerleriyiz. Bu vatan kolay kazanılmadı, kolay teslim edilemez"

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            Haberler Güncel Ciğerinde kurşunla yaşayan 15 Temmuz Gazisi Sedai Yılmaz: Bu vatanı teslim etmeyiz!
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