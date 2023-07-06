Ciğerinde kurşunla yaşayan 15 Temmuz Gazisi Sedai Yılmaz: Bu vatanı teslim etmeyiz!

Giresun'un Tirebolu ilçesinde yaşayan Sedayi Yılmaz (41), FETÖ'nün demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedeflediği darbe girişiminde 15 Temmuz 2016'da İstanbul Çengelköy'de bir yakının düğünündeydi. Düğün esnasında darbe girişimi haberini alınca hiç düşünmeden arkadaşıyla birlikte düğünü bırakıp, bayrağını alarak Çengelköy'e koştu. Yılmaz, hainlere karşı direnirken açılan ateşle gazi oldu.
Kaburgasına giren ve sağ akciğerinde kalan mermiyle yaşayan gazi Yılmaz, o kara gecede yaşadıklarını Sabah Gazetesi'ne şu sözlerle anlattı: "Yüz yıl da bin yıl da geçse o hainleri unutmayacağız. O gece kalleş kurşunuyla yaralandım. Kaburgamda o hainlerin sıktığı mermiyle yaşıyorum. O mermi benim şeref madalyam.
Şimdi ise o hainlerin, FETÖ'nün yeniden ortaya çıkacağı konuşuluyor. Onlara hodri meydan diyorum. Ölmedik, buradayız. Bizler vatanseverler olarak bu ülkeyi ,bu vatanı Allahın izniyle birkaç çapulcuya teslim etmeyiz. Reisimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanında askerleriyiz. Bu vatan kolay kazanılmadı, kolay teslim edilemez"