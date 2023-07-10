Fatih Altaylı'dan ağza alınmayacak sözler! Kemal Kılıçdaroğlu'na demediğini bırakmadı

Seçimlerde ağrı bir yenilgiye uğrayan CHP'de parti içi kavgaların yanı sıra CHP yandaşı gazetecilerin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sözleri de dikkat çekiyor. Seçim kampanyası boyunca büyük bir destek alan Kılıçdaroğlu, yenilgini ardından ağır hakaretlere uğradı. Hakaret yağdıranların başını Fatih Altaylı çekiyor.
CHP'DE DEĞİŞİM SANCISI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde alınan yenilginin ardından faturayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kesen ilk isim oldu.
İmamoğlu, 'Değişim' talep ederken, Kılıçdaroğlu'ndan 'hayır' yanıtını aldı. Kılıçdaroğlu, MYK'yı kendine yakın isimlerden kurdu, parti örgütlerini de kendisine bağladı.
Bu hamleler ile İmamoğlu'nun önüne seti çeken Kılıçdaroğlu, her fırsatta da İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı'nda kalması gerektiğini belirtiyor. İmamoğlu ise, ekibinin belirlediği adımları kamuoyunu yanına alacak şekilde atıyor. 'Değişim' taleplerinin listelendiği bir platform İmamoğlu tarafından açılırken, İstanbul İl Başkanlığı yarışında da desteklenecek aday belli oldu.
'BABA-OĞUL' KAVGASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak yeniden Genel Başkan olması CHP'yi karıştırdı. Ekrem İmamoğlu, seçim yenilgisinin hemen ertesinde 'Değişmeyen tek şey değişimdir' diyerek ilk bayrak açan oldu.