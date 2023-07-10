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    • 10.07.2023 07:49
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    • 10.07.2023 07:49
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    Fatih Altaylı'dan ağza alınmayacak sözler! Kemal Kılıçdaroğlu'na demediğini bırakmadı

    14 ve 28 Mayıs seçimlerinden ağır hezimetle çıkan CHP'de, koltuğunu bırakmak istemeyen Kemal Kılıçdaroğlu ile "değişim" diyerek yola çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki mücadelede gözler delege seçimler ve sonrasında gerçekleştirilecek Kurultay'da. Seçim önce terör koalisyonunu destekleyen CHP yandaşı medyada ise; Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı ve hakaretler devam ediyor. Son olarak Fatih Altaylı, kendi kişisel internet sitesinden yaptığı paylaşımda, ""Onun başındaki iki harf zaten durumu özetliyor. K K, kaka. Yani s.çtın." ifadeleri ile bir kez daha Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

    takvim.com.tr
    Fatih Altaylı’dan ağza alınmayacak sözler!

    Seçimlerde ağrı bir yenilgiye uğrayan CHP'de parti içi kavgaların yanı sıra CHP yandaşı gazetecilerin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sözleri de dikkat çekiyor. Seçim kampanyası boyunca büyük bir destek alan Kılıçdaroğlu, yenilgini ardından ağır hakaretlere uğradı. Hakaret yağdıranların başını Fatih Altaylı çekiyor.

    CHP'DE DEĞİŞİM SANCISI
    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde alınan yenilginin ardından faturayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kesen ilk isim oldu.

    İmamoğlu, 'Değişim' talep ederken, Kılıçdaroğlu'ndan 'hayır' yanıtını aldı. Kılıçdaroğlu, MYK'yı kendine yakın isimlerden kurdu, parti örgütlerini de kendisine bağladı.

    Bu hamleler ile İmamoğlu'nun önüne seti çeken Kılıçdaroğlu, her fırsatta da İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı'nda kalması gerektiğini belirtiyor. İmamoğlu ise, ekibinin belirlediği adımları kamuoyunu yanına alacak şekilde atıyor. 'Değişim' taleplerinin listelendiği bir platform İmamoğlu tarafından açılırken, İstanbul İl Başkanlığı yarışında da desteklenecek aday belli oldu.

    'BABA-OĞUL' KAVGASI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak yeniden Genel Başkan olması CHP'yi karıştırdı. Ekrem İmamoğlu, seçim yenilgisinin hemen ertesinde 'Değişmeyen tek şey değişimdir' diyerek ilk bayrak açan oldu.

        Yine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için Ankara'ya yürüyor. Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden olan Özgür Özel Genel Başkanlık için adaylığını açıkladı. Partinin eski kurt siyasetçileri de Kılıçdaroğlu'nun karşısında.

        Ekrem İmamoğlu, net bir liderlik duruşu göstermezken, kamuoyu desteğini alacak şekilde açıklamalar ve hamleler yapıyor. Daha sakin kalan taraf olarak gözüken Kemal Kılıçdaroğlu ise, partinin içindeki aykırı sesleri tek tek ayıklıyor ve yerlerini yeni isimlerle doldurarak koltuğunu sağlamlaştırıyor.

        TEK ADAM' REJİMİ
        Adeta CHP içinde 'Tek Adam'a dönüşen Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yürütme Kurulu'nu tamamen kendine yakın isimlerden kurdu. Yine parti örgütleri de doğrudan Genel Başkan'a bağlandı. İmamoğlu'nun Kurultay'da Kılıçdaroğlu'na karşı yarışı kazanmasının çok zor olduğu belirtiliyor.

        "KÖPEĞİ BİLE ONU GÖRSE HEYECANLANMAZ"
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik zehir zemberek sözlere CHP yandaşı Fatih Altaylı da bir yenisini eklemişti. Altaylı, "Kemal Bey'in bir köpeği olsaydı, sahibi eve geldiğinde o bile heyecanlanmazdı" ifadelerini kullanmıştı.

            "ONUN BAŞINDAKİ İKİ HARF DURUMU ÖZETLİYOR"
            CHP yandaşı Fatih Altaylı, bu kez Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerin dibine soktu. Seçimlerdeki büyük hezimetin ardından 'değişim' çağrılarına kulak asan Kılıçdaroğlu'nu bombalayan Altaylı, "Onun başındaki iki harf zaten durumu özetliyor. K K, kaka. Yani s.çtın." dedi.

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            Haberler Güncel Fatih Altaylı'dan ağza alınmayacak sözler! Kemal Kılıçdaroğlu'na demediğini bırakmadı
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