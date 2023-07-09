İzmir Büyükşehir Belediyesi borç sarmalında! Tunç Soyer iflasa götürüyor: İhaleden daireyle alacak tahsili

Firmalar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden alacaklarını tahsil etmek için ihaleye girip büyükşehirden daire alıyor.
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in iş bilmezliği yüzünden 4 yıllık süreçte belediye borç batağına sürüklenirken, borç miktarı 4 yılda 5 kat artarak 3 milyardan 15 milyar lira seviyelerine ulaştı.
Yaptığı iş karşılığı hak edişini belediyeden tahsil edemeyen çok sayıda firma iflasın eşiğine gelirken alacaklılar paralarını kurtarmak için yeni bir formül geliştirdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ihale ile satışa çıkardığı daireleri ihaleye girip satın alan firmalar dairenin satış bedelini alacaklarından düşerek borçlarını tahsil etmeye başladılar.