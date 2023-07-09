İzmir Büyükşehir Belediyesi borç sarmalında! Tunç Soyer iflasa götürüyor: İhaleden daireyle alacak tahsili

Bir bürokrat şunları söyledi: "Son zamanlarda büyükşehir belediyesi finansal açıdan darboğaza girince hak edişlerini tahsil edemeyen alacaklı firmalar böyle bir yöntem geliştirdi.

Firma büyükşehir belediyesinin satışa çıkardığı arsa ve daire ihalesine girip satın alıyor. İş, daire bedelinin satın alan firmadan tahsiline gelince firma dilekçe ile büyükşehir belediyesine başvuruda bulunup daire bedelinin alacaklarından düşülmesini talep ediyor.