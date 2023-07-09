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    • 09.07.2023 10:33
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    İzmir Büyükşehir Belediyesi borç sarmalında! Tunç Soyer iflasa götürüyor: İhaleden daireyle alacak tahsili

    Uzun süredir Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilen İzmir Büyükşehir Belediyesi kronik sorunlara çözüm bulamamakla birlikte mevcut tablonun daha da ağırlaşmasına neden oluyor. Mevcut Başkan Tunç Soyer'in yönetiminde ekonomik anlamda darboğaza sürüklenen belediye borçlar sarmalından çıkamıyor. Belediyeden alacaklarını tahsile demeyen firmalar ihaleye girerek büyükşehirden daire almaya başladı.

    takvim.com.tr
    İzmir Büyükşehir Belediyesi borç sarmalında!

    Firmalar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden alacaklarını tahsil etmek için ihaleye girip büyükşehirden daire alıyor.

    5 KATINA ÇIKTI
    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in iş bilmezliği yüzünden 4 yıllık süreçte belediye borç batağına sürüklenirken, borç miktarı 4 yılda 5 kat artarak 3 milyardan 15 milyar lira seviyelerine ulaştı.

    Yaptığı iş karşılığı hak edişini belediyeden tahsil edemeyen çok sayıda firma iflasın eşiğine gelirken alacaklılar paralarını kurtarmak için yeni bir formül geliştirdi.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ihale ile satışa çıkardığı daireleri ihaleye girip satın alan firmalar dairenin satış bedelini alacaklarından düşerek borçlarını tahsil etmeye başladılar.

        BELEDİYE BORÇ BATAĞINDA
        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 4 yıldır büyükşehir belediyesini borç batağına sürükledi. İzlenen popülist politikalar nedeniyle belediye kasasındaki paralar suyunu çekti.

        Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan personelin maaşlarını bile ödemekte zorlanmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi ile iş yapan firmalar da bundan nasibini aldı. Çok sayıda firma yaptığı iş karşılığı hak edişini aylarca alamayınca finansal açıdan zor durumda kaldı.

        TRAMVAY İNŞAATI DURDU
        Bunun son örneği Çiğli Tramvayı inşaatında yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi normal koşullarda 2023 yılı mart ayında bitmesi öngörülen projede yüklenici Nurol İnşaat'a hak edişlerini ödeyemeyince yüklenici firma işi durdurmak zorunda kaldı.

        Şantiyede görevli çok sayıda çalışanın işine son veren firma iş makinelerini de inşaat alanından çekti. Tramvay hattı adeta hayalet şantiyeye dönüştü.

        FORMÜL GELİŞTİRDİLER
        Büyükşehir Belediyesi'ne iş yapan firmalar alacaklarını tahsil edemeyince yeni yol ve yöntemler geliştirmeye başladı.

            Bunun son örneği İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karabağlar Yaşar Kemal Mahallesi'nde satışa çıkardığı konutlarda yaşandı. Büyükşehir Belediyesi'nden alacağını kurtarmak isteyen firmalar bir nevi barter sistemi uygulamaya başladı.

            ALACAKLARDAN DÜŞÜYORLAR
            Büyükşehir Belediyesi'nin daire ve arsa satış ihalelerine giren firmalar aldıkları daire ve arsaların satış bedelinin alacaklarından düşülmesi için dilekçe vermeye başladı.

            Bu yöntemle son iki ayda Karabağlar Yaşar Kemal Mahallesi'ndeki konutlardan 21 tanesi Aktepe İnşaat Nakliye Temizlik Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited şirketine satılırken, Onset Digital Baskı Reklam Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş firmasına ise yine aynı konutlardan 7 tanesinin satışı gerçekleşti. Opkaya İnşaat da ihaleye girerek 7 adet daireyi satın aldı.

            KARŞILIĞI DAİRE
            İsminin açıklanmasını istemeyen bir büyükşehir bürokratı alacak karşılığı daire satışını doğruladı.

                Bir bürokrat şunları söyledi: "Son zamanlarda büyükşehir belediyesi finansal açıdan darboğaza girince hak edişlerini tahsil edemeyen alacaklı firmalar böyle bir yöntem geliştirdi.

                Firma büyükşehir belediyesinin satışa çıkardığı arsa ve daire ihalesine girip satın alıyor. İş, daire bedelinin satın alan firmadan tahsiline gelince firma dilekçe ile büyükşehir belediyesine başvuruda bulunup daire bedelinin alacaklarından düşülmesini talep ediyor.

                İdarenin onaylaması halinde daire bedeli firmanın alacaklarından düşülüyor.

                Durum böyle olunca da dairenin mülkiyeti ihaleyi alan firmaya geçiyor. Firma daha sonra satın aldığı daireyi üçüncü şahıslara satarak parasını bir şekilde tahsil etmiş oluyor."

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                İzmir Büyükşehir Belediyesi borç sarmalında!
                Haberler Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi borç sarmalında! Tunç Soyer iflasa götürüyor: İhaleden daireyle alacak tahsili
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