CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden skandal kentsel dönüşüm projesi: İnşaat mühürlendi! Tüm bloklar denetlenecek

Tunç Soyer'de mühürlenen alanın 48 bin metrekarelik inşaat alanı içinde sadece 300 metrekarelik bir bölüm olduğunu belirtip hatalı imalat yapılan 300 metrekarelik inşaatın yıkımına karar verdiklerini açıkladı.

"ÜLKEMİZE ÖRNEK OLUYOR"

Tepkilerin giderek büyümesi üzerine Soyer ikinci bir açıklama yaparak: "Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projemiz ülkemize örnek oluyor. 48.000 m² inşaatın 300 m²'sinde bir yüklenicinin yaptığı hatayı tespit ettik ve o blokta inşaatı durdurduk. İlgili alan yıkılarak inşaat devam edecek. Görevli ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." şeklinde açıklama yaptı.