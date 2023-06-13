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    • Haberler
    • 13.06.2023 08:24
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    • 13.06.2023 09:01
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    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden skandal kentsel dönüşüm projesi: İnşaat mühürlendi! Tüm bloklar denetlenecek

    İzmir'de 30 Ekim 2020'de gerçekleşen ve çok sayıda vatandaşın yaşamını yitirdiği depremin ardından, kent genelinde kentsel dönüşüm projeleri hızlandı. Örnekköy'de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesinde yaşanan skandal büyük ses getirdi. İnşaat eksik demir ve hatalı beton kullanımı nedeniyle mühürlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projedeki tüm binaların denetlenmesi için harekete geçti.

    takvim.com.tr
    CHP’li belediyeden skandal kentsel dönüşüm projesi

    İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Örnekköy'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa ettiği toplu konut inşaatının eksik demir ve hatalı beton kullanımı nedeniyle mühürlenmesi kent ve ülke gündemine bomba gibi düştü.

    "TÜM BLOKLAR İNCELENSİN"
    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 48 bin metrekarelik inşaat alanında sadece 300 metrekarelik bölümün mühürlendiğini öne sürüp hatalı imalat yapılan yerin yıkılacağını açıkladı. Skandalı attığı tweet ile ülke gündemine taşıyan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan ise TMMOB'a bağlı meslek odalarına çağrıda bulunarak 3 bin 540 konutu kapsayan projede inşa edilen tüm blokların incelenmesini istedi.

    Devlet tüm imkanları ile 6 Şubat'ta gerçekleşen ve 50 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiği asrın felaketinin yaralarını sarmak için seferber olurken İzmir'de kentsel dönüşüm skandalı patlak verdi.

    İNŞAAT MÜHÜRLENDİ
    Sabah gazetesinin haberine göre; İzmir Büyükşehir Belediyesinin Örnekköy'de CHP İzmir il başkanı Şenol Aslanoğlu'nun kurucu ortakları arasında yer aldığı İş İnsanları Yapı Kooperatifine inşa ettirdiği toplu konutlar inşaat sırasında eksik demir ve hatalı beton kullanımı yapıldığı gerekçesi ile Karşıyaka Belediyesi tarafından mühürlendi.

    İMALAT SIRASINDA İLETİŞİM KOPUKLUĞU!
    Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen haber sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklama yaparak sorunun hızlı imalat sırasında oluşan iletişim kopukluğundan kaynaklandığını açıkladı.

        Tunç Soyer'de mühürlenen alanın 48 bin metrekarelik inşaat alanı içinde sadece 300 metrekarelik bir bölüm olduğunu belirtip hatalı imalat yapılan 300 metrekarelik inşaatın yıkımına karar verdiklerini açıkladı.

        "ÜLKEMİZE ÖRNEK OLUYOR"
        Tepkilerin giderek büyümesi üzerine Soyer ikinci bir açıklama yaparak: "Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projemiz ülkemize örnek oluyor. 48.000 m² inşaatın 300 m²'sinde bir yüklenicinin yaptığı hatayı tespit ettik ve o blokta inşaatı durdurduk. İlgili alan yıkılarak inşaat devam edecek. Görevli ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." şeklinde açıklama yaptı.

        "İYİ DEĞİL KÖTÜ ÖRNEK"
        Soyer'in açıklamalarına kentsel dönüşüm skandalını attığı twett ile ortaya çıkaran AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan yanıt geldi.

        AK Partili İnan sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

        İnan: "Projeniz(!) ülkemize maalesef "kötü örnek" oluyor. Yüklenici firma dediğiniz zaten bağlı şirketiniz İZBETON. 48.000 m² alanın 300 m²'sinde anlaştığımıza göre geri kalan 47.700 m²'lik inşaat için çağrımı tekrarlıyorum: Odalar, üniversiteler ve bilim insanları tüm projeyi baştan sona incelesin! Kentsel dönüşümde malzeme çalarak tarihe geçtiniz. Bunu yaparak projenin diğer etaplarını da risk ve tehlike altında bıraktınız. İnsan hayatına mal olabilecek bu fahiş hatanızı bu derece küçümseniz bile tehlikenin boyutunu başlı başına gösteriyor." ifadelerine yer verdi.

        PROJE ŞAİBELİ HALE GELDİ
        İnan'ın paylaşımı sosyal medyada büyük ses getirdi. İnan'ın paylaşımının altına yorum yapan sosyal medya kullanıcıları yaşanan şok olay sonrası büyükşehir belediyesinin kentsel dönüşüm projesine olan güvenin sarsıldığını projenin şaibeli hale geldiğini belirtti. Vatandaşlar inşaatın bir an önce odalar ve yetkili kurumlar tarafından mercek altına alınıp projeye aykırı başka imalat olup olmadığının incelenmesini talep etti.

            İHBAR KABUL EDİLDİ
            İzmir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü haberi ihbar kabul ederek resen inceleme başlattı. Yetkililer, 3 bin 540 konuttan oluşan projenin tamamının denetleneceğini söyledi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den olur yazısı gelir gelmez yapımı devam eden inşaatların tamamı mercek altına alınacak.

            Yetkililer, "Toplu konut inşaatlarının tamamında ilgili kanunun 8/g maddesi uyarınca resen denetim yapılacak. Yapılan denetimler sırasında hatalı beton ve eksik demir kullanımı nedeniyle mühürlendiği belirtilen 300 metrekarelik alanın dışında diğer tüm bloklarda da projeye aykırı imalat olup olmadığına bakılacak. Herhangi bir olumsuzluk tespit edilirse yasal işlem başlatılacak" dedi.

            MECLİS'TE KAVGA ÇIKTI!
            İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi haziran ayı olağan meclis toplantısında AK Parti ve CHP'li meclis üyeleri arasında yaşanan gerginlik sırasında bir meclis üyesi dengesini kaybederek yere düştü.

            Kültürpark Fuar Alanı'nda Meclis Başkan Vekili Mustafa Özuslu başkanlığında toplanan mecliste gündem dışı söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, belediye iştiraki İZBETON firması tarafından Örnekköy'de yürütülen kentsel dönüşüm projesinde eksik demir ve hatalı beton kullanımı nedeniyle yıkım kararı verildiğini hatırlattı.

                İZBETON'un kentsel dönüşüme dahil edilmesinden endişe duyduklarını, bunu İBB Başkanı Tunç Soyer'e çeşitli defalar ilettiklerini ancak yanıt alamadıklarını savunan Hızal, "Ne oldu? İzmir Büyükşehir Belediyesi 'demir, beton hırsızı' damgası yedi. 150 yıllık belediyenin geldiği nokta bu." dedi.

                Daha sonra söz alan AK Parti'li meclis üyesi Yusuf Demircioğlu, kürsüye valizle çıktı.

                Seçim sürecine ve sonrasına ilişkin değerlendirmede bulunan Demircioğlu, "Her ne kadar tebrik beklesek de siz kabullenemiyorsunuz. Millet İttifakı meclis üyelerimize bir valiz hazırladık. Defalarca bütçe görüşmelerinde patates soğan hediye ettiniz. Ben de bunu hediye ediyorum. Valizimin içinde büyüteç var 'hala seçim sonuçlarını görmedim' diyenler için. Hazmedemedim diyenler için soda var, hazımsızlığa iyi gelir. Aramızda kalsın öyle bir kazandık ki." dedi.

                Meclis Başkan Vekili Özuslu'nun Demircioğlu'na tepki göstermesi üzerine salonda tartışma çıktı.

                    Özuslu'nun meclis oturumunda görev alan zabıta memurlarına valizin dışarı çıkarılması talimatı vermesi sonrası yaşanan gerginlikte CHP'li meclis üyesi Mehmet Maltepe dengesini kaybederek yere düştü.

                    Diğer meclis üyelerinin araya girerek tarafları yatıştırması sonrası söz alan Meclis Başkan Vekili Özuslu, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisine yakışmayan bir görüntüydü. İlk defa oldu, üzgünüz." dedi.

                    CHP Grup Başkan Vekili Murat Aydın da İzmir halkının bu görüntüleri hak etmediğini belirterek, grubu adına özür diledi.

                        Örnekköy'deki kentsel dönüşüm projesi için verilen yıkım kararıyla da ilgili bilgi veren Aydın, 8 şantiye ve 800 bin metrekare inşaatta 6 bin bağımsız bölüm yapıldığını, projenin her santiminin denetlendiğini söyledi.

                        Aydın, şöyle konuştu:
                        "Bir taşeron firma imalatında hata yapmış, kontrolörümüz tespitini yapmış ve inşaatı mühürlemiş. İmalat hatasını tespit ediyor ilçe belediyesine bildiriyor ve gereğini yapıyor. 'Bu bizim belediyemizin şirketi, Karşıyaka Belediyesi de bizim partimizin belediyesi' demiyor. Burada dikkat çekilecek şey bu. Çünkü bir gerçeği eğip bükerek bir şeyi yalana boğarak anlatıp, işin tartışılmasını önlemeye çalışıyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu 300 ya da 500 metrekarelik imalatın yıkılmasını talep etmiş. İmalatı hatalı yapan öder."

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