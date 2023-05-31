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    • Yaşam
    • 31.05.2023 18:13
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    • 31.05.2023 18:13
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    İzmir'i sel vurdu: Vatandaşlar CHP'li belediyeye isyan etti! "Mağdur oluyoruz"

    CHP'li belediyeler sınıfta kalmaya devam ediyor. Etkili olan sağanak yağış ile beraber Ankara ve Tekirdağ'ın ardından İzmir’in Çiğli ilçesinde de öğlen saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış caddeleri sular altında bırakırken bazı konut ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar dizine kadar sularda yürümek zorunda kaldı. Her yağış sonrası dükkanlarını kendi imkanlarıyla temizleyen esnaflar da, alt yapıya isyan ederek CHP'li belediyelere tepki gösterdi. Her sene aynı sorunla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen esnaflardan Yüksel Beytaş da “Belediye buradaki ızgarayı kapattı. Her yerden gelen su buraya doluyor." dedi. işte detaylar...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İzmir’i sel vurdu: Vatandaşlar CHP’li belediyeye isyan etti

    İzmir'de sağanak yağışın ardından adeta sele teslim oldu. Sağanakla beraber kentteki caddelerde adeta göle döndü, vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

    Alt yapıya isyan ederek Çiğli Belediyesine tepki gösteren esnaf, "Koskoca Çiğli'de mazgal yok. Burası Çiğli, burada kimse önlem almaz" diye konuştu.

    "MAĞDUR OLUYORUZ"
    İşyerini su basan esnaflardan Ulaş Bingöl, Çiğli Belediyesine tepki göstererek, "Burada altyapı eksikliği ve belediyenin sorumsuzluğu var. Araçlar da hızlı gidince su iyice taşıyor ve biz mağdur oluyoruz. Yarın bu parkeler şişecek ve bize masraf çıkacak" dedi.

        "BURADA BELEDİYENİN SUÇU VAR"
        Yağmurun sadece 10 dakika yağdığını ve işyerini su bastığını söyleyen Saffet Akan ise "Burada belediyenin suçu var. Burayı kapatsalar bu sıkıntıyı yaşamayacaktık. Mazgal da yok zaten koskoca Çiğli'de. Burası Çiğli, burada kimse önlem almaz" diye konuştu.



        "BELEDİYE BURADAKİ IZGARAYI KAPATTI"
        Her sene aynı sorunla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen esnaflardan Yüksel Beytaş da "Belediye buradaki ızgarayı kapattı. Her yerden gelen su buraya doluyor. Eczacı komşumla birlikte her sene dükkanlardan su atıyoruz. Belediye görevlileri temizlik yaptı ama bu yeterli değil. Tek ızgara olduğu için kaldırmıyor" dedi.

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