İzmir'i sel vurdu: Vatandaşlar CHP'li belediyeye isyan etti! "Mağdur oluyoruz"

"BURADA BELEDİYENİN SUÇU VAR"

Yağmurun sadece 10 dakika yağdığını ve işyerini su bastığını söyleyen Saffet Akan ise "Burada belediyenin suçu var. Burayı kapatsalar bu sıkıntıyı yaşamayacaktık. Mazgal da yok zaten koskoca Çiğli'de. Burası Çiğli, burada kimse önlem almaz" diye konuştu.