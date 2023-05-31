İzmir'i sel vurdu: Vatandaşlar CHP'li belediyeye isyan etti! "Mağdur oluyoruz"

İzmir'de sağanak yağışın ardından adeta sele teslim oldu. Sağanakla beraber kentteki caddelerde adeta göle döndü, vatandaşlar da zor anlar yaşadı.
Alt yapıya isyan ederek Çiğli Belediyesine tepki gösteren esnaf, "Koskoca Çiğli'de mazgal yok. Burası Çiğli, burada kimse önlem almaz" diye konuştu.
"MAĞDUR OLUYORUZ"
İşyerini su basan esnaflardan Ulaş Bingöl, Çiğli Belediyesine tepki göstererek, "Burada altyapı eksikliği ve belediyenin sorumsuzluğu var. Araçlar da hızlı gidince su iyice taşıyor ve biz mağdur oluyoruz. Yarın bu parkeler şişecek ve bize masraf çıkacak" dedi.