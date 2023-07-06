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    • 07.07.2023 02:36
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    • 07.07.2023 02:36
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    Yandaş Ersan Şen, CHP'yi fondaş Sözcü TV'de yerden yere vurdu: Çok büyük zafer elde etmiş gibi bir de koltuk kavgasına düştüler

    Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki koltuk savaşı tam gaz devam ederken, fondaş Sözcü TV'de konuşan Ersan Şen CHP'yi topa tuttu. "Hiç kendilerini kurtarmaya çalışmasınlar. Çok büyük zafer elde etmiş gibi bir de koltuk kavgasına düştüler" diye konuşan Ersan Şen, "Cumhurbaşkanı atı alıp Üsküdar'ı geçiyor. Enflasyonu düşürüyorum diyor, memur maaşını 22 bin lira yapıyor. Sen istediğin kadar konuş" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Ersan Şen CHP’yi bombaladı

    28 Mayıs sonrası CHP'de sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12. kez seçim kaybetmesine rağmen CHP koltuğunu bırakmaması parti tabanında isyan bayraklarının açılmasına neden oldu. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikerek değişim çağrısında bulundu.



    Bununla da yetinmeyen İmamoğlu, 'İktidar İçin Değişim' manifestosu yayımlayıp bir internet sitesi kurarak koltuk savaşında vites yükseltti.

    Kemal Kılıçdaroğlu ise "Geminin kaptanı benim" mesajı verip "Kimi değişimler kurumları eskisinden daha geriye düşürebilir. CHP hiç kimseye altın tabak içinde Genel Başkanlığı sunmaz" diyerek koltuğu bırakmayacağını ilan etti.



    BAY BAY KEMAL'DEN "KOLTUKTAN KALKMIYORUM" MANİFESTOSU
    Karşılıklı restleşmelerin etkisi sürerken Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında deyim yerindeyse "koltuktan kalkmıyorum" manifestosu okudu.


    15 kez "25 milyon oy" , 11 kez "başarı", 12 defa da "değişim" sözcüklerini telaffuz eden Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'taki hezimetten bir başarı hikayesi devşirmeye yeltendi.



        HAYIRSIZ EVLAT EKREM'E 'DEĞİŞİM' TOKADI
        'Değişim' isteyip koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulunan CHP lideri, "Toplum olarak neyin değiştiğine değil neyin değişmediğine bakarsak hata yapmış oluruz. Değişen şeyler yüzde 20'lerden yüzde 48'lere ulaşan kitlelerdir. Bugün bu değişimleri yaparak 25 milyonları davamıza kattık, yarın 35 milyonları davamıza katacağız" dedi.



        ERSAN ŞEN'DEN CHP'YE BOMBARDIMAN
        Ersan Şen, CHP tarafından fonlanan Sözcü TV'de CHP'yi bombaladı. Türkiye'de yaşanan sorunların muhalefet olmadığından kaynaklandığını belirten Şen, "Hiç kendilerini kurtarmaya çalışmasınlar. Çok büyük zafer elde etmiş gibi bir de koltuk kavgasına düştüler" diye konuştu. Muhalefetin İstanbul'u unuttuğunu söyleyen Şen, "Cumhurbaşkanı atı alıp Üsküdar'ı geçiyor. Enflasyonu düşürüyorum diyor, memur maaşını 22 bin lira yapıyor. Sen istediğin kadar konuş." dedi.



        "İMAMOĞLU İSTANBUL'DAN KAÇIP MAĞDURU OYNAYAYIM DERDİNE DÜŞMÜŞ"

        Ersan Şen, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

        "Bu ülkede muhalefet yok kardeşim. Bütün bunların günahı muhalefetin boynunun üstünde. Hiç kendilerini kurtarmaya çalışmasınlar. Çok büyük zafer elde etmiş gibi koltuk kavgasına düştüler. İşte İstanbul'da koltuğu terk etmek isteyen İmamoğlu, ucuz yolla İstanbul'dan kaçıp gideyim genel başkan olayım olamazsam da mağduru oynayayım o derde düşmüş. İstanbul'u da unutmuşlar İstanbul unutulmuş durumda. İstanbul'da CHP'nin belediye başkan adayı kim söyleyebiliyor musunuz? Cumhurbaşkanı atı alıp Üsküdar'ı geçiyor. Enflasyonu düşürüyorum diyor, sen istediğin kadar söyle memur maaşını 22 bin lira yapıyor. Ne söylersen söyle hayat devam ediyor."

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        Haberler Güncel Yandaş Ersan Şen, CHP'yi fondaş Sözcü TV'de yerden yere vurdu: Çok büyük zafer elde etmiş gibi bir de koltuk kavgasına düştüler
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