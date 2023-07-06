Yandaş Ersan Şen, CHP'yi fondaş Sözcü TV'de yerden yere vurdu: Çok büyük zafer elde etmiş gibi bir de koltuk kavgasına düştüler

28 Mayıs sonrası CHP'de sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12. kez seçim kaybetmesine rağmen CHP koltuğunu bırakmaması parti tabanında isyan bayraklarının açılmasına neden oldu. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikerek değişim çağrısında bulundu.
Bununla da yetinmeyen İmamoğlu, 'İktidar İçin Değişim' manifestosu yayımlayıp bir internet sitesi kurarak koltuk savaşında vites yükseltti.
Kemal Kılıçdaroğlu ise "Geminin kaptanı benim" mesajı verip "Kimi değişimler kurumları eskisinden daha geriye düşürebilir. CHP hiç kimseye altın tabak içinde Genel Başkanlığı sunmaz" diyerek koltuğu bırakmayacağını ilan etti.
BAY BAY KEMAL'DEN "KOLTUKTAN KALKMIYORUM" MANİFESTOSU
Karşılıklı restleşmelerin etkisi sürerken Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında deyim yerindeyse "koltuktan kalkmıyorum" manifestosu okudu.
15 kez "25 milyon oy" , 11 kez "başarı", 12 defa da "değişim" sözcüklerini telaffuz eden Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'taki hezimetten bir başarı hikayesi devşirmeye yeltendi.