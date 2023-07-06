Yandaş Ersan Şen, CHP'yi fondaş Sözcü TV'de yerden yere vurdu: Çok büyük zafer elde etmiş gibi bir de koltuk kavgasına düştüler





ERSAN ŞEN'DEN CHP'YE BOMBARDIMAN

Ersan Şen, CHP tarafından fonlanan Sözcü TV'de CHP'yi bombaladı. Türkiye'de yaşanan sorunların muhalefet olmadığından kaynaklandığını belirten Şen, "Hiç kendilerini kurtarmaya çalışmasınlar. Çok büyük zafer elde etmiş gibi bir de koltuk kavgasına düştüler" diye konuştu. Muhalefetin İstanbul'u unuttuğunu söyleyen Şen, "Cumhurbaşkanı atı alıp Üsküdar'ı geçiyor. Enflasyonu düşürüyorum diyor, memur maaşını 22 bin lira yapıyor. Sen istediğin kadar konuş." dedi.







"İMAMOĞLU İSTANBUL'DAN KAÇIP MAĞDURU OYNAYAYIM DERDİNE DÜŞMÜŞ"



Ersan Şen, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:



"Bu ülkede muhalefet yok kardeşim. Bütün bunların günahı muhalefetin boynunun üstünde. Hiç kendilerini kurtarmaya çalışmasınlar. Çok büyük zafer elde etmiş gibi koltuk kavgasına düştüler. İşte İstanbul'da koltuğu terk etmek isteyen İmamoğlu, ucuz yolla İstanbul'dan kaçıp gideyim genel başkan olayım olamazsam da mağduru oynayayım o derde düşmüş. İstanbul'u da unutmuşlar İstanbul unutulmuş durumda. İstanbul'da CHP'nin belediye başkan adayı kim söyleyebiliyor musunuz? Cumhurbaşkanı atı alıp Üsküdar'ı geçiyor. Enflasyonu düşürüyorum diyor, sen istediğin kadar söyle memur maaşını 22 bin lira yapıyor. Ne söylersen söyle hayat devam ediyor."