Ersan Şen 7'li koalisyonu topa tuttu: Ben bile sana oy vermedim, milliyetçilerden zırnık oy alamazsın

Türkiye ikinci yüzyılının en önemli dönemecini geride bıraktı. 14 Mayıs günü Milli irade sandığa gitti, ipi terörist uzantısı HDP'nin de arasında bulunduğu 7'li koalisyonun ortak adayı Kılıçdaroğlu'na 2.6 milyon oyluk bir fark atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan göğüsledi.
Cumhur İttifakı'nın yarışı hem Meclis'te hem de Cumhurbaşkanlığı'nda açık ara farkla önde tamamlaması, CHP'nin yandaş medyalarının ayarlarıyla oynuyor. 7'li ortak adayı Kılıçdaroğlu'na yönelik oldukça sitem dolu tavır ve sözlerin sarf edildiği yayınlarda, Başkan Erdoğan karşısında artık yenilginin kaçınılmaz olduğu vurgulanmaya başlandı.
CHP MEDYASI YENİLGİYİ KABUL ETTİ
Fondaş Halk Tv'deki seçim özel yayınında İsmail Küçükkaya, "Tayyip Erdoğan'ın bunca şeye rağmen bu oy almasını anlayamıyorum, büyük başarı." ifadelerini kullanmıştı. Dün gerçekleşen Türkiye'nin en kritik seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun Milli iradenin lideri Erdoğan'ın oldukça gerisinde kalması fondaşlarda şaşkınlık yaratmaya devam ediyor. Aynı programda yorum yapan Mehmet Tezkan ise, "Erdoğan 2. tura da kalırsa bu şartlarda seçimi kazanmış demektir" diyerek yenilgiyi kabul etti.