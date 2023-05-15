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    • 16.05.2023 02:19
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    • 16.05.2023 02:19
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    Ersan Şen 7'li koalisyonu topa tuttu: Ben bile sana oy vermedim, milliyetçilerden zırnık oy alamazsın

    CHP yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Sözcü TV'nin Seçim 2023 yayını sırasında Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, 7'li koalisyon ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert eleştirdi. ‘Ben bile sana oy vermedim, ikna edemedin beni. Sen benden oy alamıyorsan kimden oy alacaksın. Sınıftan kaldın’ diyen Ersan Şen, 7’li koalisyonun milliyetçilerden zırnık oy alamayacağını ifade etti.

    Ben bile oy vermedim!
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    Türkiye ikinci yüzyılının en önemli dönemecini geride bıraktı. 14 Mayıs günü Milli irade sandığa gitti, ipi terörist uzantısı HDP'nin de arasında bulunduğu 7'li koalisyonun ortak adayı Kılıçdaroğlu'na 2.6 milyon oyluk bir fark atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan göğüsledi.



    Cumhur İttifakı'nın yarışı hem Meclis'te hem de Cumhurbaşkanlığı'nda açık ara farkla önde tamamlaması, CHP'nin yandaş medyalarının ayarlarıyla oynuyor. 7'li ortak adayı Kılıçdaroğlu'na yönelik oldukça sitem dolu tavır ve sözlerin sarf edildiği yayınlarda, Başkan Erdoğan karşısında artık yenilginin kaçınılmaz olduğu vurgulanmaya başlandı.



    CHP MEDYASI YENİLGİYİ KABUL ETTİ
    Fondaş Halk Tv'deki seçim özel yayınında İsmail Küçükkaya, "Tayyip Erdoğan'ın bunca şeye rağmen bu oy almasını anlayamıyorum, büyük başarı." ifadelerini kullanmıştı. Dün gerçekleşen Türkiye'nin en kritik seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun Milli iradenin lideri Erdoğan'ın oldukça gerisinde kalması fondaşlarda şaşkınlık yaratmaya devam ediyor. Aynı programda yorum yapan Mehmet Tezkan ise, "Erdoğan 2. tura da kalırsa bu şartlarda seçimi kazanmış demektir" diyerek yenilgiyi kabul etti.



        "BEN BİLE SANA OY VERMEDİM"
        7'linin ortak adayı Kılıçdaroğlu'nun şaşkınlık yaratan söylemleri gündemden düzmezken, CHP yanlısı olarak bilinen Sözcü'nün Seçim 2023 yayını sırasında Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen'in yayın sırasında yaptığı açıklamalar artık durumu anlatır bir nitelik taşıyor. Ersan Şen, Kılıçdaroğlu'na yönelik yaptığı açıklamada "Terör örgütleri ve onların mensupları seçimin ardından 15 Mayıs gününü kurtuluş anı olarak gördüler. 'Uçak biletlerimizi aldık geliyoruz. Ceza evinin kapılarını aldık çıkıyoruz.' gibi muhalefete destek attığını söyleyen HDP'den ifadeler, ABD'den banka hesaplarına yapılan yoğun destekler… Siz milliyetçilerden zırnık oy alamazsınız, bir oy alamazsınız" dedi. Ersan Şen 7'linin ortak adayına "Ben bile sana oy vermedim, ikna edemedin beni. Sen benden oy alamıyorsan kimden oy alacaksın. Sınıfta kaldın" diyerek tepkisini belli etti.



        "KILIÇDAROĞLU SEN BAŞARISIZSIN"
        "Masaya yumruğu vuruyor, kaçmadım diyor. Sana kimse kaç demiyor, ama 2 hafta sonra kazanamayınca kaçacaksın. Başka çaren yok! Bu bedeli ödetirler, bunun bedelini ödeyeceksin. Hiçbir mazeretin arkasına sığınma, sen başarısızsın"

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