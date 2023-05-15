Ersan Şen 7'li koalisyonu topa tuttu: Ben bile sana oy vermedim, milliyetçilerden zırnık oy alamazsın





"BEN BİLE SANA OY VERMEDİM"

7'linin ortak adayı Kılıçdaroğlu'nun şaşkınlık yaratan söylemleri gündemden düzmezken, CHP yanlısı olarak bilinen Sözcü'nün Seçim 2023 yayını sırasında Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen'in yayın sırasında yaptığı açıklamalar artık durumu anlatır bir nitelik taşıyor. Ersan Şen, Kılıçdaroğlu'na yönelik yaptığı açıklamada "Terör örgütleri ve onların mensupları seçimin ardından 15 Mayıs gününü kurtuluş anı olarak gördüler. 'Uçak biletlerimizi aldık geliyoruz. Ceza evinin kapılarını aldık çıkıyoruz.' gibi muhalefete destek attığını söyleyen HDP'den ifadeler, ABD'den banka hesaplarına yapılan yoğun destekler… Siz milliyetçilerden zırnık oy alamazsınız, bir oy alamazsınız" dedi. Ersan Şen 7'linin ortak adayına "Ben bile sana oy vermedim, ikna edemedin beni. Sen benden oy alamıyorsan kimden oy alacaksın. Sınıfta kaldın" diyerek tepkisini belli etti.