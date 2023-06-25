Yanardağ şu skandal ifadeleri kullandı;

"İmralı'ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz. Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru göre, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir."

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Merdan Yanardağ'ın skandal açıklamalarına sosyal medyadan tepki yağdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "PKK elebaşısı, eli kanlı bebek katili bir teröristtir terör ve teröristlerle mücadele etmeye azim ve kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "TELE1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'dan Bebek Katiline övgüler… -Öcalan Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkum… -Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur… -Abdullah Öcalan; çok kitap okuyan, son derece zeki bir kişidir. Cezaevinde filozof oldu… Rezillik ötesi!" ifadelerini kullandı.