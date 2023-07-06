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    Son dakika: İstanbul'da tarihi zirve! Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüştü! İşte önemli mesajlar

    Son dakika haberi... Rusya-Ukrayna savaşında denge siyasetiyle taraflar arasında arabulucu rolünü sürdüren Türkiye, tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptı. İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşenen zirvenin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Tahıl Koridoru Anlaşması için "2 ayda bir değil hiç olmazsa 3 ayda bir olması gibi beklentimiz var. Süreyi de 2 yıla çıkarmak gibi gayretin içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin'in gelecek ay Türkiye geleceğini duyuran Başkan Erdoğan, esir takasının buluşmada masaya geleceğini söyledi. Erdoğan, Ukrayna'nın NATO üyeliğin hak ettiğini belirterek, savaşın ardından Ukrayna'nın ayağa kaldırılması noktasında gerekli desteğin sunulacağını vurguladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul’da kritik temas!

    Gelecek hafta yapılacak kritik NATO Zirvesi öncesi, dünyanın gözü İstanbul'a çevrildi. Başkan Erdoğan, bir kez daha arabulucuk rolünü üstlenerek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Vahdettin Köşkü'nde ağırladı. 2,5 saat süren görüşme sonrası Erdoğan ve Zelenskiy açıklamalarda bulundu.

    Başkan Erdoğan, "Sayın Zelenski ve heyetini İstanbul'da misafir etmekten memnuniyet duyuyorum. Kıymetli dostumla son yüz yüze görüşmemizi geçen sene Ağustos ayında gerçekleştirmiştik. Kendisiyle birçok telefon görüşmesi de yaptık, yapıyoruz. Savaşın önlenmesi için elimizden gelen çabayı sarf ettik. Gerilimin sıcak çatışmaya döndüğü günden beri de hakkaniyete aykırı bu savaşı reddettiğimizi kayda geçirdik. 2014'te Kırım'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde ilhakından bu yana Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne egemenliğine ve bağımsızlığına olan desteğimizi tüm platformlarda ilan ettik" dedi.

    "UKRAYNA NATO'YA ÜYELİĞİ HAK EDİYOR"
    Erdoğan, "Ukrayna'ya olan dayanışmamızı verdiğimiz somut yardımlarla fiiliyatta da sergiledik. Savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için en çok çaba harcayan ülke olduk. Geçen sene Mart ayında iki ülke müzakere heyetleri arasında son derece önemli bir görüşmeye İstanbul'da ev sahipliği yaptık. Geçen sene Temmuz ayında ise BM ile yürüttüğümüz arabuluculuk neticesinde İstanbul'da atılan imzalarla Karadeniz Tahıl Girişimi'ni hayata geçirdik. 1 yılda 33 milyona yakın tahıl ihtiyaç sahiplerine ulaştıran girişimin 17 Temmuz'da dolacak süresinin yeniden uzatılmasını temenni ediyorum. Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor" dedi.

    "ADİL BİR BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAZ"
    Erdoğan, "Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Barış arayışlarına bir an önce geri dönülmesi en samimi arzumuzdur. Ukrayna'nın yeniden ayağa kalkmasında her türlü desteği vereceğiz. Ukrayna'nın geleceğine güvenle bakmamızın en önemli sebeplerinden biri Kırım Tatar Türklerinin canla başla mücadele etmesidir. Soydaşlarımızın haklarının garanti altına alınmasındaki ve özerklik statülerin tahkim edilmesindeki emeklerinden dolayı Zelenski'ye bir kez daha teşekkür ediyorum. Ukrayna ile dayanışma içerisinde olurken savaşın sona erdirilmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Görüşmemizin hayırla vesile olmasını diliyorum. Bu vesilesiyle dünkü talimatlarımız çerçevesinde maaş iyileştirilmesiyle ilgili düzenlemeyi Meclis'e sunduk" dedi.

        "PUTİN'İN TÜRKİYE'YE ZİYARETİ OLACAK"
        Erdoğan, "Esir mübadelesi konusunda Ukrayna tarafını dinledik. Rusya tarafı ile de görüşüyoruz. Konuyu Putin'le de görüştüm. Önümüzdeki ay Putin'in Türkiye'ye ziyareti olacak. Bu arada olacak telefon görüşmelerinde de bu konuyu ele alacağız. Esir takasları öncelikli gündemimiz arasındadır. Takipçisiyiz. Ümit ediyorum ki kısa zamanda netice alalım" dedi.

        TAHIL KORİDORU'NDA YENİ YOL HARİTASI
        Başkan Erdoğan, "İstanbul merkezli bu Tahıl Koridoru meselesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. 17 Temmuz sonrasını daha ne kadar uzatabiliriz bunun da çalışması içerisindeyiz. Temennimiz odur ki bu 2 ayda bir değil en azından 3 ayda bir olması gibi bir beklentimiz var. Süreyi de 2 yıla çıkarmak için gayretin içerisinde olacağız. Sayın Putin'le de bu en önemli gündemimiz. Afrika'daki fakir ülkeler hep buraya bakıyor ve bunun beklentileri içerisinde. Ukrayna limanındaki 12 gemiyi de sayın başkanla konuştuk. 12 gemiyi serbest bırakmakiçin gayret edeceklerini söylediler. Bunlar Türk gemileri ve buradaki iş adamlarımız da rahatlayacaklar." ifadelerini kullandı.

        "TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ İÇİN MİNNETTARIM"
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise, "Tüm hakların menfaatleri dengeli olmalı. Bizim genel bir bakışımız var. Hiç kimse devletimizin ve haklarımızın menfaatlerine karşı olan şeyleri kabul ettiremez. Karadeniz kriz alanı olmamalıdır. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteği için minnettarım. Rusya'nın hala kontrol ettiği alan olarak Kırım'daki durumu görüştük. Karadeniz Tahıl Girişimi'ne olan desteğiniz için minnettarım. Rusya geminin seyrini manipüle ediyor. Rusya öyle davranıyor ki Karadeniz'deki her şey ona ait. Bölgemizdeki halkların iyiliği bize bağlı. Karadeniz bölgesinde istikrarı sağlamamız lazım" dedi.

            "BURADA BİRÇOK KONUYU GÖRÜŞTÜK"
            Zelenski, "Savaş zamanında bir araya geldik. Bu zor zamanda sayın Cumhurbaşkanı Ukrayna'ya gelerek bizi destekledi. Sayın Cumhurbaşkanının seçilmesinin ardından davet üzerine gelen ilk başkan benim. Burada birçok konuyu görüştük. Bizim için insanlar her şeyden önce geliyor. Esir olan Kırım Tatarları almak için de özellikle çalışıyoruz. Sonuç henüz elde etmedik. Bu konuyla ilgili daha fazla detay veremem. Neriman Celal'i de şahsen tanıyorum. Kırım Tatar Formu'na katıldı ve kendisiyle çok fazla görüşme yaptık. Birçok esirimiz gibi o da serbest olacak. Bu yönde desteklerini esirgemen Sayın Cumhurbaşkanına minnettarım" dedi.

            ZELENSKİY İSTANBUL'DA!
            Zelenskiy'i taşıyan uçak saat 20.00'de İstanbul'a iniş yaptı. Zelenskiy'i İstanbul Atatürk Havalimanında, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır karşıladı.

            Karşılamanın ardından Zelenskiy, Başkan Erdoğan ile görüşme için kendi bekleyen araçla Vahdettin Köşkü'ne geçti.

            ERDOĞAN-ZELENSKİ İLE BİR ARAYA GELDİ I VİDEO İZLE

                Başkan Erdoğan, davetine icabetle İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i Vahdettin Köşkü'nde törenle karşıladı. Karşılamada tokalaşan iki lider, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

                ZELENSKİ'DEN TÜRKİYE ZİYARETİ İLE İLGİLİ PAYLAŞIMI I VİDEO İZLE

                Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve 17 Temmuz'da sona erecek Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması gibi bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

                ERDOĞAN-ZELENSKİY GÖRÜŞMESİNDEN İLK KARELER I VİDEO İZLE

                İki lider, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık ederek, ortak basın toplantısı düzenledi.

                    Dünyanın gözü İstanbul'daki zirvedeyken Ukrayna lideri Zelenskiy, sosyal medya hesabından görüşmeye dair açıklamada bulundu.

                    Zelenskiy görüşmeye ilişkin sosyal medyadan şu ifadeleri kullandı:
                    "Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'de yapılan görüşmelerde yoğun bir günü bitirmek üzereyiz. Zirvede; güvenlik garantileri ve tahıl girişimi, Ukrayna'nın yeniden inşası, şirketlerimiz arasındaki savunma sözleşmeleri gibi konular ele alındı."

                    UKRAYNA SAVAŞINDA ARABULUCU
                    Başkan Erdoğan hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile en çok görüşen liderler arasında yer alıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda üstlendiği arabuluculuk rolü ve ilkeli tutumuyla dünyaya örnek olan Türkiye taraflar arasında bir an önce ateşkesin sağlanması için telkinlerini sürdürüyor.

                    KREMLİN'DEN FLAŞ AÇIKLAMA
                    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, öğle saatlerinde yaptığı açıklamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna meselesinin çözümü için büyük çaba sarf ettiğini belirterek, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yapacağı görüşmenin sonuçlarını yakından izleyeceklerini söylemişti.

                    Peskov, Başkan Erdoğan'ın Zelenskiy ile Türkiye'de yapacağı görüşmeye ilişkin gazetecilere verdiği demeçte, "Elbette görüşmenin sonuçlarını çok yakından takip edeceğiz. Ankara ile yapıcı ortaklık ilişkilerimiz devam ediyor. Bu ilişkilere değer veriyoruz ve Türk tarafından karşılıklılık hissediyoruz. Bu nedenle Sayın Erdoğan ile Sayın Zelenskiy arasında ne konuşulacağını elbette merak edeceğiz. Bu, önemli." dedi.

                    Başkan Erdoğan'ın Ukrayna meselesinin çözümü için büyük çaba gösterdiğini belirten Peskov, "Erdoğan, Ukrayna ihtilafı bağlamında çeşitli sorunların çözümü için defalarca büyük çaba sarf etti, arabuluculuk rolü oynadı ve bu rol Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından büyük takdir gördü." ifadelerini kullandı.

                    PUTİN-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ OLABİLİR
                    Gelecekte Putin ile Erdoğan arasında gerçekleşecek bir teması göz ardı etmediklerini söyleyen Peskov, bu hususta bir tarih belirlenir belirlenmez bilgilendirme yapacaklarını dile getirmişti.

                    Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere ihtimalini de değerlendiren Peskov, en üst dahil olmak üzere çeşitli düzeylerde Rus tarafının müzakere sürecine hiçbir zaman kapı kapatmadığını ifade etti.

                    Peskov, "Ancak şu ana kadar bu müzakere süreci için herhangi bir umut görmüyoruz." dedi. Rusya'nın hedeflerine farklı şekillerde ulaşabileceğine işaret eden Peskov ancak şu anda Kiev'in reddetmesi ve Washington'ın isteksizliği nedeniyle siyasi ve diplomatik yolların kullanılamadığını savundu.



                        MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA: GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
                        Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, 17 Temmuz'da dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılmasına yönelik Birleşmiş Milletler (BM), Rusya ve Ukrayna yetkilileri ile temasların Dışişleri Bakanlığı ile koordineli devam ettiğini açıkladı.

                        Tahıl koridoruna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aktürk, 32 milyondan fazla tahılın binden fazla gemiyle Ukrayna limanlarından taşınarak dünya pazarlarına ulaştığını aktardı.

                        Türkiye'nin "Tahıl Anlaşması"nın yeniden uzatılması başta olmak üzere, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı girişimlerini sürdürerek üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirten Aktürk, "17 Temmuz'da süresi dolacak olan Tahıl Girişiminin uzatılmasına yönelik BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileri ile temaslarımız Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam etmektedir" dedi.

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                        Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da tarihi zirve! Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüştü! İşte önemli mesajlar
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