Gelecek hafta yapılacak kritik NATO Zirvesi öncesi, dünyanın gözü İstanbul'a çevrildi. Başkan Erdoğan, bir kez daha arabulucuk rolünü üstlenerek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Vahdettin Köşkü'nde ağırladı. 2,5 saat süren görüşme sonrası Erdoğan ve Zelenskiy açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan, "Sayın Zelenski ve heyetini İstanbul'da misafir etmekten memnuniyet duyuyorum. Kıymetli dostumla son yüz yüze görüşmemizi geçen sene Ağustos ayında gerçekleştirmiştik. Kendisiyle birçok telefon görüşmesi de yaptık, yapıyoruz. Savaşın önlenmesi için elimizden gelen çabayı sarf ettik. Gerilimin sıcak çatışmaya döndüğü günden beri de hakkaniyete aykırı bu savaşı reddettiğimizi kayda geçirdik. 2014'te Kırım'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde ilhakından bu yana Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne egemenliğine ve bağımsızlığına olan desteğimizi tüm platformlarda ilan ettik" dedi.
"UKRAYNA NATO'YA ÜYELİĞİ HAK EDİYOR"
Erdoğan, "Ukrayna'ya olan dayanışmamızı verdiğimiz somut yardımlarla fiiliyatta da sergiledik. Savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için en çok çaba harcayan ülke olduk. Geçen sene Mart ayında iki ülke müzakere heyetleri arasında son derece önemli bir görüşmeye İstanbul'da ev sahipliği yaptık. Geçen sene Temmuz ayında ise BM ile yürüttüğümüz arabuluculuk neticesinde İstanbul'da atılan imzalarla Karadeniz Tahıl Girişimi'ni hayata geçirdik. 1 yılda 33 milyona yakın tahıl ihtiyaç sahiplerine ulaştıran girişimin 17 Temmuz'da dolacak süresinin yeniden uzatılmasını temenni ediyorum. Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor" dedi.
"ADİL BİR BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAZ"
Erdoğan, "Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Barış arayışlarına bir an önce geri dönülmesi en samimi arzumuzdur. Ukrayna'nın yeniden ayağa kalkmasında her türlü desteği vereceğiz. Ukrayna'nın geleceğine güvenle bakmamızın en önemli sebeplerinden biri Kırım Tatar Türklerinin canla başla mücadele etmesidir. Soydaşlarımızın haklarının garanti altına alınmasındaki ve özerklik statülerin tahkim edilmesindeki emeklerinden dolayı Zelenski'ye bir kez daha teşekkür ediyorum. Ukrayna ile dayanışma içerisinde olurken savaşın sona erdirilmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Görüşmemizin hayırla vesile olmasını diliyorum. Bu vesilesiyle dünkü talimatlarımız çerçevesinde maaş iyileştirilmesiyle ilgili düzenlemeyi Meclis'e sunduk" dedi.