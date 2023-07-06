Dünyanın gözü İstanbul'daki zirvedeyken Ukrayna lideri Zelenskiy, sosyal medya hesabından görüşmeye dair açıklamada bulundu.

Zelenskiy görüşmeye ilişkin sosyal medyadan şu ifadeleri kullandı:

"Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'de yapılan görüşmelerde yoğun bir günü bitirmek üzereyiz. Zirvede; güvenlik garantileri ve tahıl girişimi, Ukrayna'nın yeniden inşası, şirketlerimiz arasındaki savunma sözleşmeleri gibi konular ele alındı."

UKRAYNA SAVAŞINDA ARABULUCU

Başkan Erdoğan hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile en çok görüşen liderler arasında yer alıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda üstlendiği arabuluculuk rolü ve ilkeli tutumuyla dünyaya örnek olan Türkiye taraflar arasında bir an önce ateşkesin sağlanması için telkinlerini sürdürüyor.