Son dakika: Başkan Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü.
SIRBİSTAN
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebriklerini ileten Vucic'e teşekkür etti.
Erdoğan, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin, iki liderin gayretiyle tarihinin en üst seviyesine ulaştığını vurguladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebriklerini ileten Kişida'ya teşekkür etti.