Son dakika: Başkan Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile telefonda görüştü

Türkiye ile Japonya stratejik ortaklığının bu yıl 10'uncu yıl dönümünün, gelecek yıl ise diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yılının kutlanacağını anımsatan Erdoğan, ikili işbirliğini ekonomi, enerji, tarım, eğitim, savunma, afet yönetimi, bilim ve teknoloji gibi geniş bir yelpazede ilerletmek istediğini vurguladı.

Asrın felaketi olan Kahramanmaraş depremleri karşısında Japonya tarafından sergilenen destek ve dayanışmanın devam etmesi temennisinde bulunan Erdoğan, Japonya'nın Türkiye'nin terörle mücadelesine daha somut katkılar vereceğine inandığını ifade etti.