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    • 06.07.2023 13:42
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    Başkan Erdoğan Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile görüştü: Türkiye'ye özel davet

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebriklerini ileten Japonya Başbakanı Fumio Kishida’ya teşekkür etti. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Görüşmede, Cumhurbaşkanımız Erdoğan Japonya Başbakanı Fumio Kishida’yı Türkiye’ye davet etti." ifadelerine yer verildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan Türkiye’ye davet etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile telefonda görüştü.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebriklerini ileten Kişida'ya teşekkür etti.

    Türkiye ile Japonya stratejik ortaklığının bu yıl 10'uncu yıl dönümünün, gelecek yıl ise diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yılının kutlanacağını anımsatan Erdoğan, ikili işbirliğini ekonomi, enerji, tarım, eğitim, savunma, afet yönetimi, bilim ve teknoloji gibi geniş bir yelpazede ilerletmek istediğini vurguladı.

    Asrın felaketi olan Kahramanmaraş depremleri karşısında Japonya tarafından sergilenen destek ve dayanışmanın devam etmesi temennisinde bulunan Erdoğan, Japonya'nın Türkiye'nin terörle mücadelesine daha somut katkılar vereceğine inandığını ifade etti.

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