Zigana Tüneli’ndeki sözleriyle gündem olmuştu... Selçuk Şar yine konuştu: Kim sebep olduysa Allah razı olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılan Zigana Tüneli vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
ZİGANA TÜNELİ'NDE GÜLÜMSETEN DİYALOG I VİDEO İZLE
AVRUPA'NIN EN UZUN TÜNELİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli ile yaklaşık 1,5 saat süren Gümüşhane-Trabzon arası 30 dakikaya kadar düştü.
Zigana Tüneli'ni kullanan Selçuk Şar isimli vatandaşın paylaşımı ise sosyal medyada gündem oldu.
"TAVUK DÜRÜM YEDİM ÇIKANA KADAR ACIKTIM"
14.5 kmlik tünelde yaşadıklarını Karadeniz şivesi ile anlatan şar şu ifadeleri kullandı:
"Gittik Zigana'ya, girdik bir deliğe, git git bitmiyor. Adam Ankara'dan uçağa bindi Trabzon'a indi biz hala deliğin içinde gidiyoruz. Dedim herhalde bu deliğin sonu yok. Tansiyonum düştü az daha panik atak olacaktım. İçi de cıvıl cıvıl rengarenk. Yapana helal olsun kardeşim. Tünele girerken bir tavuk dürüm yedim, çıkana kadar acıktım."