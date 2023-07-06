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    • Güncel
    • 06.07.2023 18:34
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    • 06.07.2023 18:42
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    Zigana Tüneli'ndeki sözleriyle gündem olmuştu... Selçuk Şar yine konuştu: Kim sebep olduysa Allah razı olsun

    Yeni Zigana Tüneli'ni kullanan Selçuk Şar isimli vatandaşın tünel hakkındaki yorumu dinleyen vatandaşları gülümsetti. Karadeniz şivesiyle konuşan Selçul Şar, "Tünele girerken tavuk dürüm yedim tünel bitmeden yine acıktım" ifadelerini kullandı. A Haber sosyal medyada gündem olan Şar'ı buldu. Yeni bir açıklama yapan Karadenizki vatandaş yine kendine has üslubuyla Zigana Tüneli'ni yorumladı.

    takvim.com.tr
    Zigana Tüneli’ndeki sözleriyle gündem olmuştu... Selçuk Şar yine konuştu: Kim sebep olduysa Allah razı olsun

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılan Zigana Tüneli vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

    ZİGANA TÜNELİ'NDE GÜLÜMSETEN DİYALOG I VİDEO İZLE

    AVRUPA'NIN EN UZUN TÜNELİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
    Dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli ile yaklaşık 1,5 saat süren Gümüşhane-Trabzon arası 30 dakikaya kadar düştü.

    Zigana Tüneli'ni kullanan Selçuk Şar isimli vatandaşın paylaşımı ise sosyal medyada gündem oldu.

    "TAVUK DÜRÜM YEDİM ÇIKANA KADAR ACIKTIM"
    14.5 kmlik tünelde yaşadıklarını Karadeniz şivesi ile anlatan şar şu ifadeleri kullandı:

    "Gittik Zigana'ya, girdik bir deliğe, git git bitmiyor. Adam Ankara'dan uçağa bindi Trabzon'a indi biz hala deliğin içinde gidiyoruz. Dedim herhalde bu deliğin sonu yok. Tansiyonum düştü az daha panik atak olacaktım. İçi de cıvıl cıvıl rengarenk. Yapana helal olsun kardeşim. Tünele girerken bir tavuk dürüm yedim, çıkana kadar acıktım."

        A HABER O VATANDAŞI BULDU
        A Haber o videosu ile gündem olan Selçuk Şar'ı buldu.

        KARADENİZLİ FENOMENDEN 'ZİGANA TÜNELİ' YORUMU I VİDEO İZLE

        A Haber ekibiyle terkrar Zigana Tüneli'nden geçen Şar duygularını şöyle anlattı:

        "Şimdi alışkın olmadığım için... İlk defa bu kadar uzun bir tünele girdim. Girerken tavuk dürüm yedim çıkana kadar acıktım. Tünelin içine bir bakkal bir büfe yapılsa da yolda giden vatandaş bir şeyler yer. Tünele girerken güneş vardı çıkarken kar mı yağacak ne var akşam karanlığında mı çıkacağız belli değil... Kışın ne eziyet çekerdik. Şimdi dümdüz yol. Kim yaptıysa kim sebep olduysa Allah razı olsun."
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        Yeni danışman R yaptı
        Haberler Güncel Zigana Tüneli'ndeki sözleriyle gündem olmuştu... Selçuk Şar yine konuştu: Kim sebep olduysa Allah razı olsun
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