Zigana Tüneli’ndeki sözleriyle gündem olmuştu... Selçuk Şar yine konuştu: Kim sebep olduysa Allah razı olsun

A HABER O VATANDAŞI BULDU

A Haber o videosu ile gündem olan Selçuk Şar'ı buldu.

KARADENİZLİ FENOMENDEN 'ZİGANA TÜNELİ' YORUMU I VİDEO İZLE

A Haber ekibiyle terkrar Zigana Tüneli'nden geçen Şar duygularını şöyle anlattı:

"Şimdi alışkın olmadığım için... İlk defa bu kadar uzun bir tünele girdim. Girerken tavuk dürüm yedim çıkana kadar acıktım. Tünelin içine bir bakkal bir büfe yapılsa da yolda giden vatandaş bir şeyler yer. Tünele girerken güneş vardı çıkarken kar mı yağacak ne var akşam karanlığında mı çıkacağız belli değil... Kışın ne eziyet çekerdik. Şimdi dümdüz yol. Kim yaptıysa kim sebep olduysa Allah razı olsun."