2020 model Mercedes marka bir araba fiyatı ilana 1920 liraya konuldu fırsatçının aracı 1 milyon 920 bin liradan sattığı öğrenildi. Sahibinden isimli sitede buna benzer çok sayıda ilan olunca vatandaşlar tepki gösterdi.

O ilanlardan bazıları şu şekilde:

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığından flaş bir açıklama daha geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Söz konusu düzenlemeyi dolanmak amacıyla hem tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı hem de gerçeklik taşımayan bu nitelikteki ilanlar da söz konusu ilan kısıtlaması kapsamında değerlendirilecek ve bu ilanları verenler hakkında Bakanlığımızca idari para cezası uygulanabilecektir"

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde: