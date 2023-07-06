Ticaret Bakanlığı, ikinci el araba ticaretindeki fırsatçılara karşı yeni düzenlemeler yaptı.
Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
İKİNCİ EL ARAÇ SIFIR FİYATININ ÜSTÜNE SATILAMAYACAK
Buna göre ikinci el arabaların, 1 Ocak 2024'e kadar üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması yapılamayacak.
2. el arabada yeni düzenleme 15 Temmuz'da yürürlüğe girecek, yönetmeliğe aykırı ilanlara 300 bin liraya kadar ceza uygulanacak.
SAHİBİNDEN'DE YİNE FIRSATÇILIK!
Ancak bakanlığın kararının ardından Sahibinden isimli sitede yine fırsatçılar kendini gösterdi.
2020 model Mercedes marka bir araba fiyatı ilana 1920 liraya konuldu fırsatçının aracı 1 milyon 920 bin liradan sattığı öğrenildi. Sahibinden isimli sitede buna benzer çok sayıda ilan olunca vatandaşlar tepki gösterdi.
O ilanlardan bazıları şu şekilde:
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığından flaş bir açıklama daha geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Söz konusu düzenlemeyi dolanmak amacıyla hem tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı hem de gerçeklik taşımayan bu nitelikteki ilanlar da söz konusu ilan kısıtlaması kapsamında değerlendirilecek ve bu ilanları verenler hakkında Bakanlığımızca idari para cezası uygulanabilecektir"
Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde: