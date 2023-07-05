Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınan Aytuğ Atıcı'dan veryansın: CHP'de demokrasi yok





"KILIÇDAROĞLU ADAY OLDUĞUNDA İSTİFA ETMELİYDİ"

CHP'li eski vekil Atıcı, "Ben olsaydım Cumhurbaşkanlığı adaylığımı ilan ettiğim gün istifa ederdim. Seçileceğime inanıyorsam bunu yapardım. Millet bize dedi ki, sen çok güzel vaatler verdin ama ben sana inanmadım. Bedava ev vereceğim dedin, inanmadım. Bayramda 15 bin TL verecektin, ben 2 bin TL verecek Erdoğan'ı seçtim. Bu çok ağır vahim bir şeydir." mesajını verdi.