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    • 06.07.2023 02:10
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    • 06.07.2023 02:10
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    Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınan Aytuğ Atıcı'dan veryansın: CHP'de demokrasi yok

    Kemal Kılıçdaroğlu "Aldığımız yenilgi ağır bir yenilgidir. Bunu derhal kabul etmemiz gerekir" sözleriyle kendisini eleştiren CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı'yı görevden almıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Aytuğ Atıcı katıldığı canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'yi topa tuttu. Partide demokrasi olmadığını vurgulayan Atıcı, "Bugün görev yapan bütün milletvekili arkadaşlarımızı genel merkez belirlemiştir” ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu istifa etmeliydi

    28 Mayıs sonrası CHP'de sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12. kez seçim kaybetmesine rağmen CHP koltuğunu bırakmaması parti tabanında isyan bayraklarının açılmasına neden oldu.

    80'E YAKIN DANIŞMANA ÇİZİK
    Bu durum karşısında tüm MYK'nın istifasını alan Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayarak koltuğunu sağlama aldı. CHP lideri 14. katı da darmadağın ederek 80'e yakın danışmanına çizik attı.



    İMAMOĞLU AÇIK AÇIK MEYDAN OKUDU
    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da genel başkanlık koltuğuna göz dikip 'topyekün değişim' çağrısı yaptı, "Ben yılmam, yıldırırım" sözleriyle de Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okudu.

    "Önceliğim İstanbul" diyen Kılıçdaroğlu, "Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" sözleriyle İmamoğlu'na çok net bir göndermede bulundu. Bir kişinin iradesiyle değişim olmayacağını dile getirip "Bu geminin kaptanı benim, yerini bil Ekrem" mesajı verdi.



    KILIÇDAROĞLU'NA DOKUNAN YANIYOR! GÖREVDEN ALDI
    Koltuğu sağlama almak adına çeşitli atamalar yapmaktan geri durmayan son olarak Engin Özkoç'u başdanışmanı yapıp parti örgütünü bağlayan Bay Bay Kemal, kendisini eleştirenleri de unutmadı.



        Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, "Aldığımız yenilgi ağır bir yenilgidir. Bunu derhal kabul etmemiz gerekir" sözleriyle kendisini eleştiren CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı'yı görevden aldı.

        Atıcı'ya kendi imzasını taşıyan bir yazı gönderen Bay Bay Kemal, "Sayın Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, Sayın Hocam. CHP Genel Başkanlığı nezdinde parti içi eğitim sorumlusu sıfatıyla görevlendirmeniz 3 Temmuz 2023 tarihi itibariyle sonlanmış bulunmaktadır. Yürütmüş olduğunuz görev esnasında yaptığınız çalışmalar ve değerli katkılar için teşekkür eder, bundan böyle de partimiz, ülkemiz ve halkımız yararına sürdüreceğinize inandığım gayretlerinizle başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.



        "GÖREVİM SONA ERMİŞ BULUNUYOR"
        Gelişme üzerine gözlerin çevrildiği Aytuğ Atıcı, "Sevgili arkadaşlar merhaba, Genel Başkandan az önce gelen yazıyı size ilettim. Bugün itibari ile Parti İçi Eğitim Sorumlusu görevim sona ermiş bulunuyor. Sizinle çalışmaktan her zaman mutlu oldum. Yaptığınız çalışmalar partimiz ve ülkemiz için hep gurur kaynağı oldu. Bundan sonraki çalışmalarınızı aynı titizlikle sürdüreceğinizi eminim Selam ve sevgilerimle" açıklamasını yaptı.



        AYTUĞ ATICI'DAN VERYANSIN
        Yaşanan bu gelişmelerin ardından Aytuğ Atıcı katıldığı canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.



            CHP'DE DEMOKRASİ YOK
            Partide demokrasi olmadığını vurgulayan Atıcı, "Bugün görev yapan bütün milletvekili arkadaşlarımızı genel merkez belirlemiştir." ifadelerine yer verdi.



            "CHP'DE ANTİDEMOKRATİK BİR UYGULAMA VAR"
            CHP'de tek adamlık sistemi olduğuna katılmadığını, bir istişare kültürü olduğunu söyleyen Atıcı, "Ancak, bu bizim demokrasi anlayışımızı tatmin eden bir uygulama değil. Bu antidemokratik bir uygulamadır. Ben de 2011 yılında atamayla geldim." dedi.


            "YÜZDE 48 BAŞARI DEĞİL"
            Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde aldığı yüzde 48'lik oy oranının 'başarı' olmadığını ifade eden Atıcı, "Yüzde 48'in tamamı CHP'nin olsaydı büyük başarı olurdu." şeklinde konuştu.



                "KILIÇDAROĞLU ADAY OLDUĞUNDA İSTİFA ETMELİYDİ"
                CHP'li eski vekil Atıcı, "Ben olsaydım Cumhurbaşkanlığı adaylığımı ilan ettiğim gün istifa ederdim. Seçileceğime inanıyorsam bunu yapardım. Millet bize dedi ki, sen çok güzel vaatler verdin ama ben sana inanmadım. Bedava ev vereceğim dedin, inanmadım. Bayramda 15 bin TL verecektin, ben 2 bin TL verecek Erdoğan'ı seçtim. Bu çok ağır vahim bir şeydir." mesajını verdi.
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                Kılıçdaroğlu istifa etmeliydi
                Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınan Aytuğ Atıcı'dan veryansın: CHP'de demokrasi yok
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