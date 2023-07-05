Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınan Aytuğ Atıcı'dan veryansın: CHP'de demokrasi yok

28 Mayıs sonrası CHP'de sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12. kez seçim kaybetmesine rağmen CHP koltuğunu bırakmaması parti tabanında isyan bayraklarının açılmasına neden oldu.
80'E YAKIN DANIŞMANA ÇİZİK
Bu durum karşısında tüm MYK'nın istifasını alan Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayarak koltuğunu sağlama aldı. CHP lideri 14. katı da darmadağın ederek 80'e yakın danışmanına çizik attı.
İMAMOĞLU AÇIK AÇIK MEYDAN OKUDU
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da genel başkanlık koltuğuna göz dikip 'topyekün değişim' çağrısı yaptı, "Ben yılmam, yıldırırım" sözleriyle de Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okudu.
"Önceliğim İstanbul" diyen Kılıçdaroğlu, "Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" sözleriyle İmamoğlu'na çok net bir göndermede bulundu. Bir kişinin iradesiyle değişim olmayacağını dile getirip "Bu geminin kaptanı benim, yerini bil Ekrem" mesajı verdi.
KILIÇDAROĞLU'NA DOKUNAN YANIYOR! GÖREVDEN ALDI
Koltuğu sağlama almak adına çeşitli atamalar yapmaktan geri durmayan son olarak Engin Özkoç'u başdanışmanı yapıp parti örgütünü bağlayan Bay Bay Kemal, kendisini eleştirenleri de unutmadı.