CHP'de parti içi demokrasi krizi! İzmir'de peş peşe skandal

Kaya'nın yer almadığı listeyi gören CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, Kahya'nın çıkarılmasına tepki gösterdi. Ardından da delege seçimlerini iptal etti. Çapın'ın mahallelinin istememesine rağmen Kahya'da diretmesi tepkileri de beraberinde getirdi. Yaşananlar siyaset kulislerinde 'CHP parti içi demokraside yine sınıfta kaldı. İlçe Başkanı mahallelinin kararına saygı göstermek yerine delege seçimlerini iptal etmeyi tercih etti. CHP yine aynı CHP. Değişen bir şey yok." şeklinde yorumlar yapılmasına neden oldu.

Kurultay takvimi yaklaşırken mücadelenin de şiddetlendiği görüldü. Delegeleri kendi tarafına çekmeye çalışan İmamoğlu, İstanbulda'da 18 ilçe başkanıyla gizli bir görüşme gerçekleştirdi. Canan Kaftancıoğlu, görüşmenin ardından başkanları toplantıya çağırmış ve toplantıya katılmayan Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün görevden alınmıştı. Koltuğu kaptırmak istemeyen Kılıçdaroğlu, Genel Sekreter Neslihan Hancıoğlu'nu il örgütlerini ziyaret etmekle görevlendirdi. enel Merkez "örgütün dinleneceğini" belirtirken, parti içi muhalifler ziyareti, kurultay için delegelere baskı olarak niteledi.