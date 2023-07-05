CHP'de parti içi demokrasi krizi! İzmir'de peş peşe skandal

CHP'de 14 Mayıs bozgunu onrası kurultay takvimi işlemeye başladı. Yaklaşık bir ay sürecek maratonda ilk skandal ise İzmir'de patlak verdi. 89 üyesi bulunan ve 1 delege seçilecek olan Karabağlar'daki Ali Fuat Erden Mahallesi'nde seçim için bir evde sandık kurulurken, o sandığın da en olmayacak yere konulması "CHP'de merdiven altında seçim yapılıyor" yorumlarına neden oldu.
SEÇİMİ ERTELEDİ
Yeni Asır'ın haberine göre, Bornova'daki delege seçimlerinde ise bir başka skandala imza atıldı.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde sandığın kurulacağı yerin sahibi, "Bugün yokum. İşim çıktı. Yarın yapalım" dediği için seçim ileri bir tarihe ertelendi.