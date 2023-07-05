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    • 05.07.2023 10:23
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    CHP'de parti içi demokrasi krizi! İzmir'de peş peşe skandal

    Milyonlarca kişi 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Seçimden Başkan Erdoğan'ın ezici bir üstünlükle çıkması CHP'de iç karışıklığa neden oldu. Bozguna uğrayan partide seçimin ardından sular durulmuyor. CHP’de kongre takvimi mahalle delege seçimleri ile işlemeye başlarken, İzmir'den peş peşe skandal haberleri de beraberinde geldi. Karabağlar'da merdiven altına sandık kurulurken, Bornova'da seçimin yapılacağı yerin sahibi "işim var" deyince seçimler ertelendi...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Merdiven altında CHP demokrasisi

    CHP'de 14 Mayıs bozgunu onrası kurultay takvimi işlemeye başladı. Yaklaşık bir ay sürecek maratonda ilk skandal ise İzmir'de patlak verdi. 89 üyesi bulunan ve 1 delege seçilecek olan Karabağlar'daki Ali Fuat Erden Mahallesi'nde seçim için bir evde sandık kurulurken, o sandığın da en olmayacak yere konulması "CHP'de merdiven altında seçim yapılıyor" yorumlarına neden oldu.

    SEÇİMİ ERTELEDİ

    Yeni Asır'ın haberine göre, Bornova'daki delege seçimlerinde ise bir başka skandala imza atıldı.

    Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde sandığın kurulacağı yerin sahibi, "Bugün yokum. İşim çıktı. Yarın yapalım" dediği için seçim ileri bir tarihe ertelendi.

        CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, iptal kararının gerekçesini doğrularken, mahallede yapılacak seçim ise mekan sahibinin keyfine kaldı.

        Evde merdivenin altına konulan sandık ile ilgili tutanak tutulduğu öğrenildi. Bazı üyelerin CHP İzmir 1. Bölge Örgütlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Zeki Günen'e durumu bildirdikleri ve "Benim yetkim yok" cevabı aldıkları iddia ediliyor.

        Öte yandan başka bir iddiaya göre, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın'ın desteklediği Bornova Belediyesi CHP Meclis Üyesi Ercan Kahya, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki ortak listeden mahalleliler tarafından çıkarıldı.

        Kaya'nın yer almadığı listeyi gören CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, Kahya'nın çıkarılmasına tepki gösterdi. Ardından da delege seçimlerini iptal etti. Çapın'ın mahallelinin istememesine rağmen Kahya'da diretmesi tepkileri de beraberinde getirdi. Yaşananlar siyaset kulislerinde 'CHP parti içi demokraside yine sınıfta kaldı. İlçe Başkanı mahallelinin kararına saygı göstermek yerine delege seçimlerini iptal etmeyi tercih etti. CHP yine aynı CHP. Değişen bir şey yok." şeklinde yorumlar yapılmasına neden oldu.

        Kurultay takvimi yaklaşırken mücadelenin de şiddetlendiği görüldü. Delegeleri kendi tarafına çekmeye çalışan İmamoğlu, İstanbulda'da 18 ilçe başkanıyla gizli bir görüşme gerçekleştirdi. Canan Kaftancıoğlu, görüşmenin ardından başkanları toplantıya çağırmış ve toplantıya katılmayan Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün görevden alınmıştı. Koltuğu kaptırmak istemeyen Kılıçdaroğlu, Genel Sekreter Neslihan Hancıoğlu'nu il örgütlerini ziyaret etmekle görevlendirdi. enel Merkez "örgütün dinleneceğini" belirtirken, parti içi muhalifler ziyareti, kurultay için delegelere baskı olarak niteledi.

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