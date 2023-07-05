Kemal Kılıçdaroğlu yine 'PKK' diyemedi! Vatandaşlardan çığ gibi tepki: "Hangi terör örgütü? Uzaylıların mı? PKK terör örgütü"

VATANDAŞLARDAN KILIÇDAROĞLUNA TEPKİ: HANGİ TERÖR ÖRGÜTÜ? UZAYLILARIN MI?

Bunun üzerine sosyal medya kullancıları Kılıçdaroğlu'nu PKK diyemediği için tepki gösterdi. Bir vatandaş, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının altına, "Hangi terör örgütü? Uzaylıların mı? Pkk terör örgütü. Hani geçtiğimiz seçimde sözle liderlerinden bir bir size destek açıklamaları gelen PKK terör örgütü" ifadelerini kullandı.

"O İŞİ YAPANLAR PKK"

Bir vatandaş ise, "O işi yapanlar yani pkk Bugün sizer oy veriyor Kılıçdaroğlu. Müslüman milletimiz Erdoğan'ın yanında" ifadelerini kullandı.

"PKK YAZAMAMIŞ"

Bir vatandaş ise, "PKK yazamamış" diyerek Kılıçdaroğlu'nu adeta tiye aldı.