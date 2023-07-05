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    • 05.07.2023 18:38
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    Kemal Kılıçdaroğlu yine 'PKK' diyemedi! Vatandaşlardan çığ gibi tepki: "Hangi terör örgütü? Uzaylıların mı? PKK terör örgütü"

    Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 30 yıl önce 33 sivilin teröristlerce katledildiği hain saldırının acısı yüreklerdeki tazeliğini koruyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ise terör örgütü PKK'nın yaptığı Başbağlar Katliamı'nı andığı sosyal medya paylaşımında, birkez daha PKK terör örgütünün adını söylemedi. Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Başbağlar’da katledilen 33 masum vatandaşımızı rahmetle anıyor, hain terör örgütünü bir kez daha lanetliyorum. Toplumsal birlikteliğimize kastedenler ve bizleri ayrıştıranlar yenilecek, bu topraklarda kardeşçe yaşama irademiz ve sevgi tohumları yeşerecektir." ifadelerine yer verdi. Bunun üzerine sosyal medya kullancıları Kılıçdaroğlu'nu PKK diyemediği için "Hangi terör örgütü? Uzaylıların mı? PKK terör örgütü" diyerek adeta tepki gösterdi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu yine ’PKK’ demedi!

    Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, 30 yıl önce 33 sivilin teröristlerce katledildiği ve terör örgütü PKK'nın en büyük sivil katliamlarından birisi olan Başbağlar Katliamı'nın acısı dinmiyor.

    Kent merkezine 220 kilometre uzaklıktaki Başbağlar köyüne 5 Temmuz 1993 akşamı gelen PKK'lı teröristler, kadınları derede topladıktan sonra evleri yağmalayıp para, altın ve değerli eşyaları alarak tüm evleri ateşe verdi.

    BAŞBAĞLAR KATLİAMI HAFIZALARDAN SİLİNMİYOR
    Teröristler, 5 kişiyi de evlerde ateşe vererek öldürdükten sonra, akşam namazını kılıp camiden çıkan 28 erkeği de köy meydanında topladı. Bir süre örgüt propagandası yapan teröristler, daha sonra bu kişileri de kurşuna dizdi. Olaydan sonra bölgede yapılan incelemede, yüzlerce boş kovan bulundu. Katliamda yaşanan acının ilk günkü gibi taze olduğu köyde, 30 yıl öncesi hafızalardan silinmiyor.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU PKK DİYEMEDİ
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın yaptığı Başbağlar Katliamı'nı andığı sosyal medya paylaşımında, birkez daha PKK terör örgütünün adını söylemedi.

    Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Başbağlar'da katledilen 33 masum vatandaşımızı rahmetle anıyor, hain terör örgütünü bir kez daha lanetliyorum. Toplumsal birlikteliğimize kastedenler ve bizleri ayrıştıranlar yenilecek, bu topraklarda kardeşçe yaşama irademiz ve sevgi tohumları yeşerecektir." ifadelerine yer verdi.

        VATANDAŞLARDAN KILIÇDAROĞLUNA TEPKİ: HANGİ TERÖR ÖRGÜTÜ? UZAYLILARIN MI?
        Bunun üzerine sosyal medya kullancıları Kılıçdaroğlu'nu PKK diyemediği için tepki gösterdi. Bir vatandaş, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının altına, "Hangi terör örgütü? Uzaylıların mı? Pkk terör örgütü. Hani geçtiğimiz seçimde sözle liderlerinden bir bir size destek açıklamaları gelen PKK terör örgütü" ifadelerini kullandı.

        "O İŞİ YAPANLAR PKK"
        Bir vatandaş ise, "O işi yapanlar yani pkk Bugün sizer oy veriyor Kılıçdaroğlu. Müslüman milletimiz Erdoğan'ın yanında" ifadelerini kullandı.

        "PKK YAZAMAMIŞ"
        Bir vatandaş ise, "PKK yazamamış" diyerek Kılıçdaroğlu'nu adeta tiye aldı.

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