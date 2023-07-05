Başkan Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü! İsveç'in NATO üyeliği ve Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar masada





KUR'AN-I KERİM'E YAPILAN SALDIRILAR FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ ALTINDA MEŞRULAŞTIRILAMAZ

Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte'ye İsveç'te mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırıların fikir özgürlüğü kisvesi altında meşrulaştırılmasının da kabul edilemeyeceğini belirterek yapılanların açıkça ifade suçu olduğunu ifade etti.



Görüşmede liderler ayrıca, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilecek NATO zirvesinin en önemli gündem maddelerinden birinin de Rusya-Ukrayna Savaşı olacağı konusunda mutabık kaldı.



