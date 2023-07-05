CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın odasından silah sesleri yükseldi: Saldırgan Fevzi Polat Kılıç'ın eski yardımcısı çıktı







CHP'Lİ BELEDİYEDEN AKILALMAZ AÇIKLAMA

Belediyeden yapılan açıklamada silahlı baskını yapanın CHP'li Eski Belediye Başkan Yardımcısı Polat'ın olduğuyla ilgili bir bilgi verilmedi. Yapılan açıklamada, "Belediyemize yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırgan psikolojik sorunları olduğunu bu sebeple saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. Suç unsurları etkisiz hale getirilerek, saldırgan emniyet güçlerine teslim edilmiştir. Herhangi bir yaralanma ya da olumsuzluk söz konusu değildir. Olay kontrol altındadır. Emniyetteki süreci yakından takip ettiğimizi belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

RÜŞVET SKANDALI PATLAK VERMİŞTİ

Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl CHP'li Maltepe Belediyesi'nde rüşvet skandalı basına yansımıştı. Ortaya çıkan telefon konuşmalarında Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal'ın özel kalemi Seval Arslan'ın, görüştüğü kişiye "Niye o kadar az?", "Hayır ya, gelen para fazlaydı" gibi sözler söylediği tespit edilmişti. Arslan'ın karşısındaki kişinin ise "Tamam üçe böl demiş Haydar Başkan, gerizekalı dur!" diye cevap verdiği ortaya çıkmıştı.