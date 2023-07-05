CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın odasından silah sesleri yükseldi: Saldırgan Fevzi Polat Kılıç'ın eski yardımcısı çıktı

CHP'li Maltepe Belediye binasından silah sesleri yükseldi. Olay saat 15.00 sıralarında Maltepe Belediye Başkanlığı binasında meydana geldi.
MALTEPE BELEDİYESİ'NDE SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ I VİDEO İZLE
BAŞKANA BİR ŞEY SORACAĞIM
İddiaya göre Maltepe Belediyesi binasına gelerek 8. kattaki belediye başkanı Ali Kılıç'ın odasına girdi. Polat, Kılıç ile bir süre konuştuktan sonra çıktı. Tekrar odaya yönelen Polat, 'başkana bir şey soracağım' diyerek içeri girdi.
Fevzi Polat içeride 2 el ateş etti. İhbar üzerine binaya polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından merdivenlerden inerek uzaklaşmaya çalışan Polat burada da 5 el ateş açtı.
SİLAHLI SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN İSİM CHP'Lİ ÇIKTI
Polat, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ruhsatsız silah kullanan Polat'ın 2017-2018 yılları arasında CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğu öğrenildi.