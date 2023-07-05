Başbağlar'da, terör örgütü PKK'nın 30 yıl önce katlettiği 33 kişi dualarla anıldı

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, ülkenin bu terör belasından kurtulacağını, hain terör örgütünün kökünün devlet tarafından kurutulacağını belirterek, "Başbağlar katliamı ile birlikte terör en aşağılık yüzünü bir kez daha sergilemiştir. Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne göz diken hain odaklar Başbağlar'da da kardeşlik hukukumuzu bozmaya yeltenmiş fakat yaşanan büyük acılara rağmen başarılı olamamışlardır. Ülkemizi parçalamak isteyen hainler emellerine asla ulaşamadı ve ulaşamayacaktır." diye konuştu.

Katliamdan yaralı kurtulanlardan Başbağlar köyü muhtarı Ali Akarpınar ise şunları kaydetti: "3 vatandaşımız yaralı olarak kurtuldu. Yaralılardan 2'si sonra vefat etti, bir ben varım. Hala göğsümde kurşun yaraları, sol bacağımda da bir kurşun taşıyorum. 30 yıldır bu acıyla yaşıyoruz. Son zamanlarda terörle mücadele çok iyi. Yalnız bizim sanıkları yakalasınlar. Devletimiz bu konuda son derece titiz çalışıyor. Bunlar yakalansın. Adalet önünde hesap versinler. 20 sanığın bir an önce adalet önüne çıkarılmasını istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar şehitlik anıtına geçerek, katliamda hayatını kaybedenler için dua etti.Törene, katliamda hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gazi Davut Ala, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Kemaliye Kaymakamı İlhan Kayatürk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakana Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.