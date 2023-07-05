Başbağlar'da, terör örgütü PKK'nın 30 yıl önce katlettiği 33 kişi dualarla anıldı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivil, vahşetin 30. yılında törenle anıldı.
BAŞBAĞLAR'DA KATLEDİLEN 33 SİVİL TÖRENLE ANILDI I VİDEO İZLE
Başbağlar köyü meydanındaki Kültür Evi önünde gerçekleştirilen anma törenine, çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.
BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN TAZİYE MESAJI GÖNDERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasilerin ve bürokratların gönderdiği taziye mesajları da okundu.Erzincan Valisi Mehmet Makas, törende, bu milletin tarihin tüm zamanlarında kenetlenerek dünyaya hükmedip adalet ve hoşgörü götürdüğünü söyledi.