HDPKK'lılardan satış üstüne satış: "Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararları yanlıştı"

İngiltere merkezli Middle East Eye'ye açıklamalarda bulunan HDP'li Yüksekdağ, "2023 seçimleri, HDP açısından eşi benzeri olmayan bir süreçti. Partinin kendi gücüne ve birikmiş tecrübesine konsantre olamaması, Kılıçdaroğlu ile ilgili yanlış seçimi beraberinde getirdi." şeklinde konuştu.

DEMİRTAŞ YENİLGİYİ KABUL ETTİ

HDPKK'nın ortağı olduğu 7'li koalisyonun önce 14 Mayıs daha sonra da 28 Mayıs'ta yaşadığı çifte hezimet sonrası CHP ve İYİ Parti'den üst düzey istifa haberi gelmemişken yenilgiyi ilk kabul eden HDPKK'nın eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş olmuştu. Ardından terör tutuklusu Demirtaş, aktif siyaseti bıraktığını açıklamıştı.