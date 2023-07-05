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    • 05.07.2023 14:56
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    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan BMGK açıklaması: Yeniden yapılandırılmalı! Fidan'ın İsveç sözleri dünya basınında

    Bakü’de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı’na katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) daha adil bir temsil ve artırılmış etkinlik için yeniden yapılandırılması gerektiğini belirtti. Karabağ zaferi hakkında da konuşan Fidan, "Karabağ'da işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarılmasını tüm Türk dünyasının zaferi olarak görüyoruz” dedi. Öte yandan Fidan’ın dün İsveç’teki Kur’an-ı Kerim’e yönelik alçak saldırı hakkındaki açıklama dünya basınında birinci manşet oldu. Özellikle İsveç basını Fidan’ın açıklamalarını manşetlerine taşırken Türk etkisinden bahsetti.

    Fidan’dan BMGK açıklaması: Yeniden yapılandırılmalı

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı'nda konuşma yaptı.

    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daha adil bir temsil ve artırılmış etkinlik için yeniden yapılandırılması gerektiğini belirten Bakan Fidan, "Ancak o zaman seçkin bir kulübün birkaç üyesinin (konularını) değil, tüm insanlığı ilgilendiren konuları ele alabilir" dedi.

    Dışişleri Bakanı Fidan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
    "Bağlantısızlar Hareketi (NAM), sömürgecilikten kurtulma, silahsızlanma ve ırkçılığa karşı mücadelede çok etkili oldu. Bugün, kuruluşundan 60 yılı aşkın bir süre sonra NAM alaka düzeyini koruyor. Etkili çok taraflılığı ve anlaşmazlıkların barışçıl çözümünü savunmak için önemli bir platformdur. NAM üyeleri, daha iyi bir küresel düzene nasıl ulaşılacağı konusundaki tartışmalara önemli katkılarda bulunuyor. Buna BM reformu, küresel sağlık mimarisinin iyileştirilmesi, terörle mücadele ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılması da dahildir."

    KARADENİZ TAHIL GİRİŞİMİ
    "Değerli Dostlar, Tıpkı NAM gibi Türkiye de yorulmak bilmez bir barış savunucusudur, Ukrayna'daki savaş bunun çok çarpıcı bir örneğidir. Savaşın başlangıcından beri diplomatik müzakereler yoluyla adil bir barış için çalışıyoruz. Türkiye, en önemlisi Ukrayna, Rusya ve BM'yi bir araya getirdiğimiz ve küresel bir gıda krizini önlediğimiz Karadeniz Tahıl Girişimi ile önemli konularda görüşmeleri kolaylaştırdı. Türkiye bu inisiyatifi yaşatmaya kararlıdır ve desteğinize güveniyoruz."

    BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ
    BM Güvenlik Konseyi'nin daha adil bir temsil ve artırılmış etkinlik için yeniden yapılandırılması gerektiğini belirten Bakan Fidan, "Ancak o zaman seçkin bir kulübün birkaç üyesinin (konularını) değil, tüm insanlığı ilgilendiren konuları ele alabilir. İşte bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dünya Beşten Büyüktür' sloganı tüm dünyada yankılanıyor. Küresel adaletsizliklerden bahsetmişken, Filistin'de yaşananlardan bahsetmeden geçilemez" ifadelerini kullandı.

        FİLİSTİN KONUSU
        Bakan Fidan, Filistin konusunda şu açıklamaları yaptı;
        "İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işgali sürdürmek ve Doğu Kudüs eyaletlerinin karakterini değiştirmek için tek taraflı eylemleri hız kesmeden devam ediyor. İsrail tarafında Harem-i Şerif'e ve kutsallığına yönelik aşırı provokasyonlar kabul edilemez düzeydedir. Bağlantısızlar Hareketi'nin de bu konuda çok hassas olduğunu biliyorum.
        Hepimiz 1967'ye dayanan, başkenti Doğu Kudüs olan ve İsrail'le yan yana yaşayan egemen, bağımsız ve bitişik bir Filistin devletini desteklemeliyiz. Ortadoğu'da barışın tek geçerli formülü budur. Filistin, egemen ve eşit bir üye olarak uluslararası toplumdaki onurlu yerini ne kadar çabuk alırsa, dünya o kadar güvenli ve adil bir yer olacaktır."

        "Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. yüzyılına adım atıyoruz. Bu yeni dönemde terörden silahlı çatışmalara, ırkçılıktan iklim değişikliğine kadar uzanan küresel sorunları aktif olarak ele alıyor olacağız. Herkes aynı şekilde davranmaz. Bazıları büyük sorunlarla karşı karşıya kaldıklarında temel nedenleri görmezden gelmeyi ve başkalarını suçlamayı tercih ediyor. Günümüz dünyasında Müslümanlara, Afrika ve Asya kökenlilere, Yahudilere ve göçmenlere yönelik nefret tahmin edilemeyecek boyutlara ulaşıyor."

        KARABAĞ YORUMU
        20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nun Bakü'nün kurtuluşunda ve Azerbaycan'ın bağımsızlığında çok önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Fidan, "Daha sonra Azerbaycanlı kardeşlerimiz, Türk bağımsızlık hareketini desteklediler. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Türkiye, Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke oldu" dedi. Son olarak, Karabağ'da işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarılmasını tüm Türk dünyasının zaferi olarak gördüklerini belirten Fidan, "Cumhurbaşkanlarımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın İlham Aliyev ile ülkelerimizin geleceği her zamankinden daha parlak. Sevgili dostlar, biz Türk halkı olarak merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mirasına değer veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye halkı adına, kendisinin doğumunun 100'üncü yılında, anısını bir kez daha saygıyla anıyorum. Yüce Rabbim rahmet eylesin, ruhu şad olsun" diye konuştu.

        DÜNYA BASININDA BİRİNCİ MANŞET: TÜRK ETKİSİ
        İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yönelik düzenlenen alçak saldırı hakkında dün yaptığı basın açıklamasında Türkiye'nin net tavrını dile getiren Hakan Fidan "Terör örgütlerinin Stockholm sokaklarında her türlü eylemi organize edebildiği bir ortamda çok olumlu bir tablo çizmemiz söz konusu değil" dedi.

        Fidan'ın açıklamaları dünya gündemine birinci sıradan giriş yaptı. Pek çok ajans Fidan'ın sözlerini aboneleri ile paylaşırken The Times of Israel bu gelişmeyi 'Türkiye, Kuran yakma olayının İsveç'in NATO adayı olarak güvenilirliğini baltaladığını söylüyor' başlığı ile okurlarına duyurdu.

        Haberde 'Türk dışişleri bakanı, Stockholm'ü provokatif eylemi engellemediği için azarladı ve 'ev ödevini tamamlarsa' ittifaka girebileceğini söyledi' ifadesine yer verildi.

        Voice of America 'Türkiye, İsveç'te Kur'an Yakmanın Muhtemel NATO Üyesi Olarak Soruları Ortaya Çıkardığını Söyledi' başlıklı haberinde Türkiye'nin onay öncesi pek çok soruyu gündeme getirdiğini yazdı.

        Yunan Proto Thema haberinde 'Türkiye dışişleri bakanı, Türkiye'nin baskılardan etkilenmeyeceğini ve Atlantik ittifakı için bir yük olması durumunda İsveç'in NATO'ya üyeliğine karşı çıkacağını söyledi' ifadelerine yer verdi.

        Al Arabiya 'Türk Dışişleri Bakanı, İsveç'in NATO üyelik hedefi konusunda baskı yapılmayacağını ilan etti' dedi.

            Newsweek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin kırmızı çizgisinin İslamafobi olduğunu açıkladığını hatırlattı.

            Haberde 'Türkiye lideri, İsveç NATO'ya katılmayı umuyorsa, İslamofobi ile mücadele için daha fazla adım atması gerektiğini belirtti' denildi.

            'Stockholm protestosunda Kuran'ın yakılması Türkiye'yi yine kızdırdı' diyen Bloomberg ise şu değerlendirmede bulundu; 'Erdoğan, İsveç'in NATO'ya katılım müzakerelerine soğuk su döktü'

            NATO zirvesine bir hafta kaldığına dikkat çeken In.gr 'Hakan Fidan: Türkiye, İsveç'in NATO'ya katılması yönündeki baskılardan etkilenmeyecek' başlığını attı.

            CNN Yunanistan ise 'Türkiye: İsveç'in NATO üyeliği için baskılardan etkilenmeyeceğiz' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

            Omni haberinde 'Türkiye, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda zaman baskısına boyun eğmeyi düşünmüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, televizyonda düzenlediği basın toplantısında böyle diyor' ifadelerine yer verdi.

            Aftobladet Türkiye ile birlikte Macaristan'ın da İsveç'e henüz onay vermediğini hatırlattı ve 'Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó, Budapeşte'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin tercih etmesi halinde Macaristan'ın İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacağı sözünü yineledi' dedi.

            Expressen de Macaristan'ın onayının Türkiye'nin atacağı adıma bağlı olacağını yazdı.

            Dagens Industri 'Türkiye'nin yeni dışişleri bakanı Stockholm ev ödevini yaparsa Ankara'nın İsveç'in üyeliğini onaylayabileceğini söylüyor' dedi.

            Sveriges radio İsveç'teki skandal eylem sonrası birçok Müslüman ülkeden sert tepkilerin geldiğinin altı çizildi ve 'Türkiye'de, İsveç'in olası NATO üyeliği karşısında değişen İsveç imajı belirleyici olabilir' denildi.
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