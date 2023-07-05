Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan BMGK açıklaması: Yeniden yapılandırılmalı! Fidan'ın İsveç sözleri dünya basınında

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı'nda konuşma yaptı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daha adil bir temsil ve artırılmış etkinlik için yeniden yapılandırılması gerektiğini belirten Bakan Fidan, "Ancak o zaman seçkin bir kulübün birkaç üyesinin (konularını) değil, tüm insanlığı ilgilendiren konuları ele alabilir" dedi.
Dışişleri Bakanı Fidan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Bağlantısızlar Hareketi (NAM), sömürgecilikten kurtulma, silahsızlanma ve ırkçılığa karşı mücadelede çok etkili oldu. Bugün, kuruluşundan 60 yılı aşkın bir süre sonra NAM alaka düzeyini koruyor. Etkili çok taraflılığı ve anlaşmazlıkların barışçıl çözümünü savunmak için önemli bir platformdur. NAM üyeleri, daha iyi bir küresel düzene nasıl ulaşılacağı konusundaki tartışmalara önemli katkılarda bulunuyor. Buna BM reformu, küresel sağlık mimarisinin iyileştirilmesi, terörle mücadele ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılması da dahildir."
KARADENİZ TAHIL GİRİŞİMİ
"Değerli Dostlar, Tıpkı NAM gibi Türkiye de yorulmak bilmez bir barış savunucusudur, Ukrayna'daki savaş bunun çok çarpıcı bir örneğidir. Savaşın başlangıcından beri diplomatik müzakereler yoluyla adil bir barış için çalışıyoruz. Türkiye, en önemlisi Ukrayna, Rusya ve BM'yi bir araya getirdiğimiz ve küresel bir gıda krizini önlediğimiz Karadeniz Tahıl Girişimi ile önemli konularda görüşmeleri kolaylaştırdı. Türkiye bu inisiyatifi yaşatmaya kararlıdır ve desteğinize güveniyoruz."
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ
BM Güvenlik Konseyi'nin daha adil bir temsil ve artırılmış etkinlik için yeniden yapılandırılması gerektiğini belirten Bakan Fidan, "Ancak o zaman seçkin bir kulübün birkaç üyesinin (konularını) değil, tüm insanlığı ilgilendiren konuları ele alabilir. İşte bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dünya Beşten Büyüktür' sloganı tüm dünyada yankılanıyor. Küresel adaletsizliklerden bahsetmişken, Filistin'de yaşananlardan bahsetmeden geçilemez" ifadelerini kullandı.