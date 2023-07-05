Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan BMGK açıklaması: Yeniden yapılandırılmalı! Fidan'ın İsveç sözleri dünya basınında

"Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. yüzyılına adım atıyoruz. Bu yeni dönemde terörden silahlı çatışmalara, ırkçılıktan iklim değişikliğine kadar uzanan küresel sorunları aktif olarak ele alıyor olacağız. Herkes aynı şekilde davranmaz. Bazıları büyük sorunlarla karşı karşıya kaldıklarında temel nedenleri görmezden gelmeyi ve başkalarını suçlamayı tercih ediyor. Günümüz dünyasında Müslümanlara, Afrika ve Asya kökenlilere, Yahudilere ve göçmenlere yönelik nefret tahmin edilemeyecek boyutlara ulaşıyor."

KARABAĞ YORUMU

20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nun Bakü'nün kurtuluşunda ve Azerbaycan'ın bağımsızlığında çok önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Fidan, "Daha sonra Azerbaycanlı kardeşlerimiz, Türk bağımsızlık hareketini desteklediler. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Türkiye, Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke oldu" dedi. Son olarak, Karabağ'da işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarılmasını tüm Türk dünyasının zaferi olarak gördüklerini belirten Fidan, "Cumhurbaşkanlarımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın İlham Aliyev ile ülkelerimizin geleceği her zamankinden daha parlak. Sevgili dostlar, biz Türk halkı olarak merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mirasına değer veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye halkı adına, kendisinin doğumunun 100'üncü yılında, anısını bir kez daha saygıyla anıyorum. Yüce Rabbim rahmet eylesin, ruhu şad olsun" diye konuştu.

DÜNYA BASININDA BİRİNCİ MANŞET: TÜRK ETKİSİ

İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yönelik düzenlenen alçak saldırı hakkında dün yaptığı basın açıklamasında Türkiye'nin net tavrını dile getiren Hakan Fidan "Terör örgütlerinin Stockholm sokaklarında her türlü eylemi organize edebildiği bir ortamda çok olumlu bir tablo çizmemiz söz konusu değil" dedi.

Fidan'ın açıklamaları dünya gündemine birinci sıradan giriş yaptı. Pek çok ajans Fidan'ın sözlerini aboneleri ile paylaşırken The Times of Israel bu gelişmeyi 'Türkiye, Kuran yakma olayının İsveç'in NATO adayı olarak güvenilirliğini baltaladığını söylüyor' başlığı ile okurlarına duyurdu.

Haberde 'Türk dışişleri bakanı, Stockholm'ü provokatif eylemi engellemediği için azarladı ve 'ev ödevini tamamlarsa' ittifaka girebileceğini söyledi' ifadesine yer verildi.