Sözde başörtülü fenomen Esra Rabia Ünal üzerinden kirli operasyon: 'Pembe Panter' Ayşe Bolhatoğlu'nun fuhuş geçmişi! Terör izi...

Sosyal medyada sözde başörtülü fenomenler üzerinden yürütülen algı operasyonlarına bir yenisi eklendi. Instagram ve Twitter'da yaptığı çirkin paylaşımlarla ön plana çıkan ve muhalif medya tarafından başörtülü fenomen olarak pazarlanan Esra Rabia Ünal'ın, kirli geçmişi ifşa oldu. Gerçek adı Ayşe Bolhatoğlu olduğu belirlenen 'Pembe Panter' lakaplı kadının, fuhuş işlemekten yakalandığı ortaya çıktı. Sosyal medyada başörtüsünü kullanarak İslami hassasiyete sahip çevreleri hedef alan grupların, Andan Oktar ve FETÖ gibi terör örgütleriyle iltisakları dikkat çekiyor.
"PEMBE PANTER" İFŞA OLDU
Sosyal medyada başörtüsüyle "Twerk" dansı yapan Esra Rabia Ünal'ın gerçek adının Ayşe Bolhatoğlu olduğu ve 5 yıl önce Adana'da ahlak polisinin yaptığı fuhuş operasyonunda gözaltına alındığı ortaya çıktı.
Bolhatoğlu'nun fuhuş operasyonunda "Pembe Panter" lakabını kullandığı öğrenildi. Son günlerde görüntüsü ile bağdaşmayan davranış ve pozlarla fenomenleştirilen Ayşe Bolhatoğlu'nun gerçek kimliği deşifre oldu.
SOSYAL MEDYA OPERASYONU
Son günlerde sosyal medyada başörtüsüyle "Twerk" dansı yapan ve ahlaksız pozlarıyla yüz binlerce takipçiye ulaştırılan Esra Rabia Ünal ve benzer profillerin bir operasyonun parçası olduğu ortaya çıktı.