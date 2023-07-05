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    • Yaşam
    • 05.07.2023 15:17
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    • 05.07.2023 15:24
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    Sözde başörtülü fenomen Esra Rabia Ünal üzerinden kirli operasyon: 'Pembe Panter' Ayşe Bolhatoğlu'nun fuhuş geçmişi! Terör izi...

    Sosyal medya ve fondaş medyada başörtülü fenomen olarak pazarlanan Esra Rabia Ünal'ın, foyası ortaya çıktı. Ünal'ın geçtiğimiz yıllarda Adana'da yapılan bir fuhuş operasyonunda yakalandığı ortaya çıktı. Pembe Panter lakabına sahip ve gerçek adı Ayşe Bolhatoğlu olan, sözde fenomenin daha önce de Instagram üzerinden benzer paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. Yakın zamanda paylaşımlarıyla adeta parlatılan sözde fenomen üzerinden, İslami değerlerin çürütülmesi ve içinin boşaltılması amacını taşıyan çirkin operasyon boşa çıkarıldı. Özellikle dindar kesimleri hedef alan benzer operasyonlarda TikTok, Instagram ve Twitter paltformlarını kullanan çevrelerin, FETÖ ve Adnan Oktar terör örgütleriyle bağlantıları dikkat çekiyor. Bu bağlantılarla şantaj, tehdit ve para sızdırma gibi suçları işleyen gruplar, etkiler alanlarını genişletiyor.

    takvim.com.tr
    Sözde başörtülü fenomen üzerinden kirli operasyon

    Sosyal medyada sözde başörtülü fenomenler üzerinden yürütülen algı operasyonlarına bir yenisi eklendi. Instagram ve Twitter'da yaptığı çirkin paylaşımlarla ön plana çıkan ve muhalif medya tarafından başörtülü fenomen olarak pazarlanan Esra Rabia Ünal'ın, kirli geçmişi ifşa oldu. Gerçek adı Ayşe Bolhatoğlu olduğu belirlenen 'Pembe Panter' lakaplı kadının, fuhuş işlemekten yakalandığı ortaya çıktı. Sosyal medyada başörtüsünü kullanarak İslami hassasiyete sahip çevreleri hedef alan grupların, Andan Oktar ve FETÖ gibi terör örgütleriyle iltisakları dikkat çekiyor.

    "PEMBE PANTER" İFŞA OLDU
    Sosyal medyada başörtüsüyle "Twerk" dansı yapan Esra Rabia Ünal'ın gerçek adının Ayşe Bolhatoğlu olduğu ve 5 yıl önce Adana'da ahlak polisinin yaptığı fuhuş operasyonunda gözaltına alındığı ortaya çıktı.

    Bolhatoğlu'nun fuhuş operasyonunda "Pembe Panter" lakabını kullandığı öğrenildi. Son günlerde görüntüsü ile bağdaşmayan davranış ve pozlarla fenomenleştirilen Ayşe Bolhatoğlu'nun gerçek kimliği deşifre oldu.

    SOSYAL MEDYA OPERASYONU
    Son günlerde sosyal medyada başörtüsüyle "Twerk" dansı yapan ve ahlaksız pozlarıyla yüz binlerce takipçiye ulaştırılan Esra Rabia Ünal ve benzer profillerin bir operasyonun parçası olduğu ortaya çıktı.

        Başta başörtüsü ve tesettür olmak üzere İslami değerlerin bir parçasıymış görüntüsüyle kamuoyu önüne çıkarılan ve sonrasında davranış, fotoğraf ve videolarıyla mütedeyyin insanları ve İslam'ı zan altında bırakmak üzere gerçekleştiren bu isimler dikkat çekmeye ve tepki toplamaya devam etti.

        Ortaya çıkan gerçek 28 Şubat döneminde sahte hoca ve sahte başörtülü kadınlar üzerinden oluşturulan algıya benzer bir çabayı gözler önüne serdi.

        FUHUŞTAN PAKETLENMİŞTİ
        "Fuhuş yapmak, fuhşa yer temini etme" suçlarından da kaydı olduğu, fuhşa yer temin ettiği kişilerden de para aldığı iddia edilen Ayşe Bolhatoğlu adliyeye sevk edilmişti.

            TWERK DANSI BARDAĞI TAŞIRDI
            Esra Rabia Ünal adıyla sosyal medyada fenomen olan ve 336 bin takipçisi olan Ayşe Bolhatoğlu'nun başörtüyle "twerk" dansı yapıp, başörtüsünü iğrenç videolara alet etmesi vatandaşların büyük tepkisine neden oldu.

            ÖZENLE SEÇİLEN İSİMLER
            Ayşe Bolhatoğlu'nun bu yıkım operasyonunun bir parçası olarak seçilen sahte isme kadar çok önemli detaylarla sahneye sürüldüğü dikkat çekiyor.

            Benzer profillerin 'RABİA' , 'SÜMEYYE' , 'ESMA' gibi muhafazakar, mütedeyyin vatandaşların anlamsal olarak büyük önem atfettiği isimlerle fenomenleştirilmesi çarpıcı bir detay olarak öne çıktı.

            SAHTE İSİMLE FENOMEN OLDU!
            2018 yılını Ağustos ayında Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ayşe Bolhatoğlu'nun sosyal medya hesaplarından anlaştığı kişilerle fuhuş yaptığını ayrıca fuhşa yer temin ettiğini tespit etmişti.

            Lüks otellerde VIP fuhuş yapan "Pembe Panter" lakaplı Ayşe Bolhatoğlu ayrıca sosyal medya üzerinden müşterileriyle görüntülü olarak konuştuğu ortaya çıkmıştı.

                MUHALİF MEDYANIN GÖZDELERİ
                İslami değerlere hakaret için sıraya giren muhalife medya bu tarz, algı operasyonlarının parçası olmaktan imtina etmiyor. Fenomenlerin fotoğraf ve videolarını anından manşetlerini taşıyan ve sosyal medya köpürten muhalif medya, yürütülen kirli çalışma hızlıca eklemleniyor.

                Sözde fenomen Rabia Ünal'ın en büyük reklamcılarından biri de Oda TV olmuştu.

                TERÖR ÖRGÜTLERİYLE BAĞLANTI
                Sosyal medyada ön plana çıkan fenomenlerin, harcamaları da dikkat çekiyor. Sıklıkla pahalı mekanlardan paylaşımlarda bulunan ve lüks harcamalarda bulunan fenomenlerin, para kaynağının arkasında terör izi bulunuyor.

                    Operasyonel sosyal medya hesaplarının arkasında sıklıkla Adnan Oktar ve FETÖ gibi terör örgütlerinin desteğine rastlanıyor.

                    TEHDİT ŞANTAJ VE BASKI
                    Bu tip fenomenlerden faydalanan terör örgütleri, iş adamlarından tehdit, şantaj ve baskı yoluyla para sızdırarak örgütün kasasını dolduruyor. Ve amaçları doğrultusunda İslami hedefleri karalayacak bir alan yaratıyor.

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                    Haberler Yaşam Sözde başörtülü fenomen Esra Rabia Ünal üzerinden kirli operasyon: 'Pembe Panter' Ayşe Bolhatoğlu'nun fuhuş geçmişi! Terör izi...
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