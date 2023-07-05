Sözde başörtülü fenomen Esra Rabia Ünal üzerinden kirli operasyon: 'Pembe Panter' Ayşe Bolhatoğlu'nun fuhuş geçmişi! Terör izi...

Sosyal medyada sözde başörtülü fenomenler üzerinden yürütülen algı operasyonlarına bir yenisi eklendi. Instagram ve Twitter'da yaptığı çirkin paylaşımlarla ön plana çıkan ve muhalif medya tarafından başörtülü fenomen olarak pazarlanan Esra Rabia Ünal'ın, kirli geçmişi ifşa oldu. Gerçek adı Ayşe Bolhatoğlu olduğu belirlenen 'Pembe Panter' lakaplı kadının, fuhuş işlemekten yakalandığı ortaya çıktı. Sosyal medyada başörtüsünü kullanarak İslami hassasiyete sahip çevreleri hedef alan grupların, Andan Oktar ve FETÖ gibi terör örgütleriyle iltisakları dikkat çekiyor.

"PEMBE PANTER" İFŞA OLDU

Sosyal medyada başörtüsüyle "Twerk" dansı yapan Esra Rabia Ünal'ın gerçek adının Ayşe Bolhatoğlu olduğu ve 5 yıl önce Adana'da ahlak polisinin yaptığı fuhuş operasyonunda gözaltına alındığı ortaya çıktı.