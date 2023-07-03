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    • 03.07.2023 12:36
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    Mühür Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da! Dünya onu bekliyor: İsveç ve Rusya-Ukrayna savaşında kararı verecek

    Kabine sıcak gündem başlıklarını görüşmek üzere bugün toplanıyor. Başlıklar arasında NATO üyeliği için Türkiye'nin kararını bekleyen İsveç'te, meydana gelen Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırı da var. Kabinenin ardından yoğun bir diplomasi trafiğine başlayacak Başkan Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO zirvesinde yapacağı ikili görüşmelerle İsveç'in üyeliği adına karara noktayı koyacak. Yaşanan süreci ele alan dünya basınında, Türkiye'nin NATO için vazgeçilmez olduğu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkileri de dahil olmak üzere birçok noktada belirleyici noktada olduğu vurgulandı. Haberlerde, İsveç örgüte üyeliği ve Ukrayna-Rusya savaşından Erdoğan'ın karar verici olduğu ön plana çıkarıldı.

    takvim.com.tr
    Mühür Başkan Recep Tayyip Erdoğan’da!

    Türkiye'nin son süreçte yürüttüğü tarafsız ve masada karşılığını bulan güçlü diplomasi politikası ABD ve Avrupa ülkelerinin canını sıkıyor. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği noktasında karar verici noktada olmasının yanında, Rusya ve Ukrayna ile yürütülen dengeli siyaset sorunun çözümü için gözleri Ankara'ya çevirdi. Kritik NATO zirvesi öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü pozisyonun dünya basınında geniş buluyor.

    CAN SIKAN DİPLOMASİ GÜCÜ
    Türkiye'nin dış politikada giderek güçlenmesi ve söz sahibi olması ise Batılı devletlerin çok hoşuna giden bir durum değil. Avrupalı bir gazete Avrupa'nın niçin Türkiye'ye yaptırım uygulamadığını sorguladı.

    Türkiye'ye karşı olumsuz bir tutum içinde olan gazete, Türkiye'nin NATO'daki 'en izole' olmuş ülke olduğunu söyleyip, devamında kendisiyle çelişerek Türkiye'nin NATO'da vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

    Türkiye'nin NATO'dan çıkarılıp çıkarılamayacağını da sorgulayan gazete, Türkiye'nin niçin vazgeçilmez olduğunu 4 maddede özetledi:
    1. Türkiye, Avrupa ile Asya'nın kesiştiği noktada bulunuyor.
    2. Ayrıca Orta Doğu ile Karadeniz üzerinde de önemli staretejik bir konuma sahip.
    3. Bunun yanı sıra ABD'den sonra NATO'da en fazla askeri personele sahip ülke.
    4. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de iyi ilişkilere sahip. Aynı zamanda Ukrayna ile de dengeli bir ilişki var.

        "TEK KİŞİ ERDOĞAN OLUR"
        Konuyla ilgili durum değerlendirmesi yapan gazete, "Erdoğan Putin'le iyi bir dost oldu. Batı yaptırımlarına uymayı reddediyor. Ancak aynı zamanda Ukrayna'nın da çıkarlarını gözetiyor. Esir takasını bile onaylatan Erdoğan olmuştu" sözlerine yer verdi.

        Haberin devamında ise, "Müzakere edilmiş bir barış olasılığı ortaya çıkarsa, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için ara bulucu olabilecek tek kişi de Erdoğan olur" sözlerine yer verildi.

        "KENDİ POLİTİKASINI UYGULUYOR"
        Aynı zamanda tüm eleştirilere rağmen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ya da ABD'ye zarar verecek hiçbir şey yapmadığını söylediğinin de altı çizildi. Bunun yanı sıra pek çok yetkilinin de aynı şekilde düşündüğüne vurgu yapıldı.

        Başkan Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya girmesini eninde sonunda onaylayacaklarını umduklarını dile getiren gazete Türkiye'nin kendi özerk politikasını uyguladığına da dikkat çekti.

        Ayrıca Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması da söz konusu değil. Yasal olarak bir müttefikin NATO'dan çıkarılmasının hiçbir yolu yok.
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            Haberler Güncel Mühür Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da! Dünya onu bekliyor: İsveç ve Rusya-Ukrayna savaşında kararı verecek
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