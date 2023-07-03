Mühür Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da! Dünya onu bekliyor: İsveç ve Rusya-Ukrayna savaşında kararı verecek

Türkiye'nin son süreçte yürüttüğü tarafsız ve masada karşılığını bulan güçlü diplomasi politikası ABD ve Avrupa ülkelerinin canını sıkıyor. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği noktasında karar verici noktada olmasının yanında, Rusya ve Ukrayna ile yürütülen dengeli siyaset sorunun çözümü için gözleri Ankara'ya çevirdi. Kritik NATO zirvesi öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü pozisyonun dünya basınında geniş buluyor.
CAN SIKAN DİPLOMASİ GÜCÜ
Türkiye'nin dış politikada giderek güçlenmesi ve söz sahibi olması ise Batılı devletlerin çok hoşuna giden bir durum değil. Avrupalı bir gazete Avrupa'nın niçin Türkiye'ye yaptırım uygulamadığını sorguladı.
Türkiye'ye karşı olumsuz bir tutum içinde olan gazete, Türkiye'nin NATO'daki 'en izole' olmuş ülke olduğunu söyleyip, devamında kendisiyle çelişerek Türkiye'nin NATO'da vazgeçilmez olduğunu vurguladı.
Türkiye'nin NATO'dan çıkarılıp çıkarılamayacağını da sorgulayan gazete, Türkiye'nin niçin vazgeçilmez olduğunu 4 maddede özetledi:
1. Türkiye, Avrupa ile Asya'nın kesiştiği noktada bulunuyor.
2. Ayrıca Orta Doğu ile Karadeniz üzerinde de önemli staretejik bir konuma sahip.
3. Bunun yanı sıra ABD'den sonra NATO'da en fazla askeri personele sahip ülke.
4. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de iyi ilişkilere sahip. Aynı zamanda Ukrayna ile de dengeli bir ilişki var.