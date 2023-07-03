Mühür Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da! Dünya onu bekliyor: İsveç ve Rusya-Ukrayna savaşında kararı verecek

Türkiye'nin son süreçte yürüttüğü tarafsız ve masada karşılığını bulan güçlü diplomasi politikası ABD ve Avrupa ülkelerinin canını sıkıyor. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği noktasında karar verici noktada olmasının yanında, Rusya ve Ukrayna ile yürütülen dengeli siyaset sorunun çözümü için gözleri Ankara'ya çevirdi. Kritik NATO zirvesi öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü pozisyonun dünya basınında geniş buluyor.

CAN SIKAN DİPLOMASİ GÜCÜ

Türkiye'nin dış politikada giderek güçlenmesi ve söz sahibi olması ise Batılı devletlerin çok hoşuna giden bir durum değil. Avrupalı bir gazete Avrupa'nın niçin Türkiye'ye yaptırım uygulamadığını sorguladı.