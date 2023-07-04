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    • 04.07.2023 14:19
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    Dünya Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! "İsveç'e ev ödevi"

    NATO'ya üye olmak için Türkiye'nin kapısında bekleyen İsveç skandallardan da geri kalmıyor. Son olarak Kur'an-ı Kerim yakılmasına müsade eden İsveç'e Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sert bir uyarı yaptı. Erdoğan'ın uyarısı dünya basının geniş yankı buldu. İngiliz Independent Başkan Erdoğan'ın uyarısını 'İsveç'e verilen ev ödevi" olarak değerlendirdi. İşte detaylar...

    AJANSLAR
    Dünya Başkan Erdoğan’ı konuşuyor!

    Terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye verdiği açık destek sebebiyle NATO yolunda Türkiye'nin itirazlarıyka karşılaşan İsveç skandal adımlarından geri durmuyor.

    Son olarak İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verildi.

    Türkiye skandala sert tepki gösterirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsveç'i bir kez daha uyardı.

    Erdoğan, saldırının insani temellerle bağdaşmasının mümkün olmadığının altını çizdi.

    "EV ÖDEVLERİNİ DAHA İYİ YAPMALARINI TAVSİYE EDİYORUM"
    Kuran-ı Kerim'e yönelik alçakça saldırının bir nefret suçu olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan Fransa'da yaşanan olaylara da dikkat çekerek Batı'nın medya üzerinden Türkiye'ye karşı yürüttüğü kirli kampanyaya dikkat çekti.

    Erdoğan İsveç'e ve Batı'ya şu uyarıyı yaptı;

    "Basın yayın organları üzerinden yürütülen kirli oyunların neyi amaçladığını çok iyi görüyoruz, ama bu tarz bel altı vuruşlarla mesafe alacaklarını düşünenlerin ne bizi, ne Türkiye'yi, ne de Türk milletini tanımadıkları aşikârdır. Buradan kendilerine ince eleyip sık dokumalarını, ev ödevlerini daha iyi yapmalarını tavsiye ediyorum. Bizim tehdit siyasetine de, tahrik siyasetine de, aba altından sopa gösterme kurnazlığına da teslim olmayacağımızı tüm dünya bilir, bilmelidir. Biz, birilerinden ülkelerinin isimlerini değiştirmesini değil, sadece altına imza attıkları hususlara sadık kalmalarını istiyoruz. Binlerce vatandaşımızın canına kasteden bölücü örgüt mensuplarını ve FETÖ'cü alçakları himaye etmemelerini bekliyoruz. Türkiye olarak bunlar sağlanana kadar geri adım atmayacağımızın bilinmesini istiyoruz."

    DÜNYA BAŞKAN ERDOĞAN'IN UYARISINI KONUŞUYOR
    Başkan Erdoğan'ın açıklamaları dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İngiliz Independent Başkan Erdoğan'ın uyarısını 'İsveç'e verilen ev ödevi" olarak değerlendirdi.

    İşte dünya basınında öne çıkan manşetler;

    "EV ÖDEVİ ÜZERİNDE ÇALIŞMASI GEREKİYOR"
    İngiliz Independent 'Türkiye Cumhurbaşkanı, ülkesinin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamaya hazır olmadığının sinyalini bir kez daha verdi' dedi.

    Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası konuştuğunu belirten İngiliz gazete 'Erdoğan, Stockholm'ün tamamlaması gereken ev ödevi üzerinde daha çok çalışması gerektiğini söyledi' dedi.

        Voanews de Erdoğan'ın İsveç'e 'ev ödevi' çağrısında bulunduğundan bahsetti. Gazete, şu an için durumun belirsiz olduğuna vurgu yaptı.

        AP de aynı şekilde Erdoğan'ın görüşünün olumsuz olduğuna vurgu yaparak, "Erdoğan, İsveç'in daha yapacak çok şeyi olduğundan bahsetti" sözlerine yer verdi.

        Kathimerini ise Erdoğan'ın Türkiye'nin 'kırmızı çizgilerinden vazgeçmediğini' söylediğine dikkat çekti.

        Washington Times da 'ev ödevine' vurgu yaparak, "Erdoğan'a göre İsveç'in ev ödevini tamamlaması gerekiyor" dedi. Aynı zamanda haberde İsveç'teki İslam düşmanlığından da bahsedildi.

        Reuters da Erdoğan'ın İsveç'e teröristleri durdurma çağrısında bulunduğundan bahsetti.

        Haberde, "Türkiye daha önce defalarca bu konuda İsveç'e uyarıda bulundu" ifadelerine yer verildi.

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