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    • Güncel
    • 05.07.2023 22:39
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    • 05.07.2023 22:53
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    CHP Sözcüsü Faik Öztrak partisinin il başkanını yalanladı: Sözcü TV'ye bir ödememiz yoktur

    28 Mayıs'tan sonra Ekremci Halk TV ve Sözcü TV, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurmaya başlamış, bu durumun ardından CHP Genel Merkezi topa girerek Ekremci Sözcü TV ve Halk TV'ye 'ihanet çetesi' olarak tanımlamıştı. CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, "Bunlar ihanet çetesi arkadaşlar. Parayı CHP'den alıyorlar Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı parti içinde sorgulama yaratmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak partisinin il başkanını yalanladı. Öztrak "Her parti gibi seçim döneminde televizyon kanallarına yaptığımız ödeme dışında bir ödememiz yoktur" dedi.

    takvim.com.tr
    Faik Öztrak partisinin il başkanını yalanladı

    28 Mayıs'ta sandığa gömülen CHP'de 12 seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'mücadeleye devam' mesajı vererek koltuğu bırakmayacağını ilan etmesi işleri çığırından çıkardı.



    EKREM İMAMOĞLU'NDAN DEĞİŞİM MESAJI
    Bir yandan gözler CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi... Aday belirleme sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ile çekişmeli bir yarışa giren İmamoğlu, şimdi de 'topyekün değişim' çağrısı yaparak Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.

    Kılıçdaroğlu da CHP'nin yeni A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermeyip İmamoğlu'na 'yerini bil, sınırı aşma' mesajı verdi.



    İMAMOĞLU'NUN KANALINDA İMAMOĞLU'NU MİNDERE ÇAĞIRDI: "DELEGE BENDE KURULTAY BENDE" MESAJI
    Daha sonra Ekremci Sözcü TV'ye konuk olan CHP Genel Başkanı, "Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir. Benim önceliğim İstanbul" çıkışına imza attı.

    "Önceliğim İstanbul" diyen Kılıçdaroğlu'nun "Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir" sözüyle İmamoğlu'na 'delege bende, kurultay bende istediğin kadar dene' mesajı vermesi tüm dikkatleri üzerine topladı.



        İMAMOĞLU AÇIK AÇIK MEYDAN OKUDU
        Aday belirleme sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ile çekişmeli bir yarışa giren Ekrem İmamoğlu ise "Ben yılmam, yıldırırım! Mutlaka değişim" sözleriyle açık açık meydan okudu. CHP koltuğuna talip olduğunu dile getirdi.



        "BİR KİŞİNİN İRADESİYLE DEĞİŞİM OLMAZ"
        "Önceliğim İstanbul" vurgusu yapan Bay Bay Kemal, "Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" diyerek İmamoğlu'na çok net bir göndermede bulunup "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" dedi.

        Bir başka açıklamasında "Geminin kaptanı benim" mesajı veren Bay Bay Kemal, "Kimi değişimler kurumları eskisinden daha geriye düşürebilir" sözleriyle koltuğu bırakmayacağını ilan etti.



        "DENGİM DEĞİLSİN EKREM" MESAJI
        Kurultay vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "CHP hiç kimseye altın tabak içinde Genel Başkanlığı sunmaz" dedi, önemli olanın yaş değil birikim olduğunu vurgulayarak İmamoğlu'na 'dengim değilsin Ekrem' mesajı verdi.


        KILIÇDAROĞLU'NDAN EKREMCİ MEDYAYA: "SATILIK KALEMLER..."
        Öte yandan İmamoğlu güdümündeki medya Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran yayınlara başladı. Bu durum üzerine Kılıçdaroğlu, Ekremci medyayı 'kalemini satanlar' sözleriyle sert tepki gösterdi.

        CHP lideri "Beklediğimizi alamadık. Yani kazanamadık. Arkasından elbet ki eleştiri gelecekti. Tamamını saygıyla karşılıyorum. Ama kalemi eline alıp da ön yargıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir. Kalemini satmayan, onurlu gazetecilik yapan haklı eleştirilerini her zaman yazan bütün gazetecilere saygım vardır. Ama kalemini satan ve onurlu davranmayan bir anlamda kendisini yargıç yerine koyan gazetecinin gazeteciliğini sorgulama da benim görevimdir." ifadelerini kullandı.


        KILIÇDAROĞLU'NUN MADARA ETME, İMAMOĞLU'NA ALAN AÇMA YAYINI
        28 Mayıs'taki hezimet sonrası Halk TV ve Sözcü TV Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlarla 'değişim' ateşini harladı. Durum öyle bir boyut kazandı ki SÖZCÜ TV, Kılıçdaroğlu'nu madara edip istifa sürecini hızlandırma yayını bile planladı.

        Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu yayında Uğur Dündar, "Neden istifa etmediniz? Cami avlusuna terk edilmiş çocuk gibi yalnız kaldık" diye çıkıştı, Kılıçdaroğlu'na 'erdem' ayarı verip İmamoğlu'nu işaret etti.

        İsmail Saymaz da Kılıçdaroğlu'nu 'hesap uzmanlığı'ndan vurup Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini öne attı. Kılıçdaroğlu'nu ters köşe yapmak için elinden geleni ardına koymadı.

        Dündar ve Saymaz'dan sonra topa giren İpek Özbey de Kılıçdaroğlu'na karşı İmamoğlu kartını açtı.



            CHP'DEN EKREMCİ SÖZCÜ TV'YE HALK TV'YE 'İHANET ÇETESİ' YAKIŞTIRMASI
            Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP Genel Merkezi, Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Sözcü TV ve Halk TV'ye 'ihanet çetesi' olarak tanımladı.

            CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, Köyceğiz'de yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vererek, "Halk TV, Sözcü TV ihanet çetesi arkadaşlar" ifadelerini kullandı.



            FONDAŞLIKLARI TESCİLLENDİ: "PARAYI CHP'DEN ALIYORLAR"
            Hem Halk TV hem de Sözcü TV'nin 'fondaş' olduğunu itiraf eden Erol, "İhanet çetesi arkadaşlar. Parayı Cumhuriyet Halk Partisi'nden alıyorlar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanını milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanlarımıza kışkırtarak parti içinde sorgulama yaratmaya çalışıyorlar" şeklinde konuşmuştu.



            FAİK ÖZTRAK KENDİ İL BAŞKANINI YALANLADI
            Tüm bu yaşananlarının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin il başkanının iddialarını yalanlayarak, "Her parti gibi seçim döneminde televizyon kanallarına yaptığımız ödeme dışında bir ödememiz yoktur" dedi.

            Öztrak, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

            "Bu konuda bahsi geçen il başkanımız bir açıklamada bulunmuştur. Partimizin yapmış olduğu ödemeler Sayıştay ve Anayasa Mahkemesi denetiminden geçmektedir. Konuyla ilgili bugüne kadar herhangi bir eleştiri de söz konusu olmamıştır. Her parti gibi seçim döneminde TV kanallarına yaptığımız ödeme dışında Sözcü TV'ye bir ödememiz yoktur."

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            Faik Öztrak partisinin il başkanını yalanladı
            Haberler Güncel CHP Sözcüsü Faik Öztrak partisinin il başkanını yalanladı: Sözcü TV'ye bir ödememiz yoktur
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