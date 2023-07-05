CHP Sözcüsü Faik Öztrak partisinin il başkanını yalanladı: Sözcü TV'ye bir ödememiz yoktur





"DENGİM DEĞİLSİN EKREM" MESAJI

Kurultay vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "CHP hiç kimseye altın tabak içinde Genel Başkanlığı sunmaz" dedi, önemli olanın yaş değil birikim olduğunu vurgulayarak İmamoğlu'na 'dengim değilsin Ekrem' mesajı verdi.



KILIÇDAROĞLU'NDAN EKREMCİ MEDYAYA: "SATILIK KALEMLER..."

Öte yandan İmamoğlu güdümündeki medya Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran yayınlara başladı. Bu durum üzerine Kılıçdaroğlu, Ekremci medyayı 'kalemini satanlar' sözleriyle sert tepki gösterdi.



CHP lideri "Beklediğimizi alamadık. Yani kazanamadık. Arkasından elbet ki eleştiri gelecekti. Tamamını saygıyla karşılıyorum. Ama kalemi eline alıp da ön yargıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir. Kalemini satmayan, onurlu gazetecilik yapan haklı eleştirilerini her zaman yazan bütün gazetecilere saygım vardır. Ama kalemini satan ve onurlu davranmayan bir anlamda kendisini yargıç yerine koyan gazetecinin gazeteciliğini sorgulama da benim görevimdir." ifadelerini kullandı.



KILIÇDAROĞLU'NUN MADARA ETME, İMAMOĞLU'NA ALAN AÇMA YAYINI

28 Mayıs'taki hezimet sonrası Halk TV ve Sözcü TV Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlarla 'değişim' ateşini harladı. Durum öyle bir boyut kazandı ki SÖZCÜ TV, Kılıçdaroğlu'nu madara edip istifa sürecini hızlandırma yayını bile planladı.



Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu yayında Uğur Dündar, "Neden istifa etmediniz? Cami avlusuna terk edilmiş çocuk gibi yalnız kaldık" diye çıkıştı, Kılıçdaroğlu'na 'erdem' ayarı verip İmamoğlu'nu işaret etti.



İsmail Saymaz da Kılıçdaroğlu'nu 'hesap uzmanlığı'ndan vurup Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini öne attı. Kılıçdaroğlu'nu ters köşe yapmak için elinden geleni ardına koymadı.



Dündar ve Saymaz'dan sonra topa giren İpek Özbey de Kılıçdaroğlu'na karşı İmamoğlu kartını açtı.