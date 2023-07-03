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    • 03.07.2023 18:36
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    Kılıçdaroğlu'ndan "koltuğu bırakmıyorum" ataması! Engin Özkoç'u başdanışmanı yapıp parti örgütünü bağladı: Gözler İmamoğlu'na çevrildi

    CHP'de sular durulmuyor... "Topyekün değişim" çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu ile "Bu geminin kaptanı benim" mesajı veren Kemal Kılıçdaroğlu arasında köprüler atıldı. İkilinin karşılıklı restleşme ve meydan okumalarının etkisi sürerken Bay Bay Kemal'den bomba bir hamle geldi. "Değişim" çağrılarını kulak ardı eden Kılıçdaroğlu, 'koltuğu bırakmıyorum' ataması yaparak Engin Özkoç’u Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirdi. Gelişme üzerine gözler Engin Özkoç'a karşı çıkan Faik Öztrak ve her seferinde 'değişim' talebini dile getiren Ekrem İmamoğlu'na çevrildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Bay Bay Kemal’den ’koltuğu bırakmıyorum’ ataması!

    28 Mayıs sonrası CHP, gergin ve sancılı günler geçiriyor. Parti tabanından bir kesim 12. yenilgisini alan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp istifa çağrısı yaptı.

    Bu durum karşısında tüm MYK'nın istifasını alan Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayarak koltuğunu sağlama aldı. CHP lideri 14. katı da darmadağın ederek 80'e yakın danışmanına çizik attı.

    İMAMOĞLU AÇIK AÇIK MEYDAN OKUDU
    Bir yandan gözler CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi... Aday belirleme sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ile çekişmeli bir yarışa giren İmamoğlu, şimdi de "Topyekün değişim", "Gerekirse genel başkan gitmeli" çağrısı yaparak Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti. İmamoğlu "Ben yılmam, yıldırırım" sözleriyle de açık açık meydan okudu.

    "BİR KİŞİNİN İRADESİYLE DEĞİŞİM OLMAZ"
    Kılıçdaroğlu da CHP'nin yeni A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermeyip İmamoğlu'na 'yerini bil, sınırı aşma' mesajı verdi. "Önceliğim İstanbul" diyerek de CHP'li İBB Başkanı'nın önüne set çekti.

    "Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" diyerek İmamoğlu'na çok net bir göndermede bulunan Bay Bay Kemal, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" dedi.



    TEK AMACI KOLTUĞU SAĞLAMA ALMAK
    "Değişim" çağrılarını kulak ardı eden Bay Bay Kemal, kendine yakın isimleri CHP içerisinde önemli gördüğü makamlara atayarak koltuğunu sağlama almayı da ihmal etmiyor.

    Bu bağlamda CHP'de yeni bir görevlendirme gerçekleştirildi.

    BAY BAY KEMAL'DEN "KOLTUĞU BIRAKMIYORUM" ATAMASI
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin eski Grup Başkanvekili Engin Özkoç'u Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirdi.



        Görevlendirmeye ilişkin partiden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Önceki Dönem Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'u, 'Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı' olarak görevlendirmiştir." denildi.

        ÖZTRAK İLE ÖZKOÇ'UN 'HARARETLİ' KAVGASI
        CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın söz konusu atamayı istemeyerek tartışma çıkardığı ve diyaloglar sırasında da sesini yükselttiği iddia edilmişti.

        Halk TV'den Seyhan Avşar, ikili arasında yaşananları köşe yazısında, "Olay o kadar büyümüş ki Engin Özkoç ile Faik Öztrak arasında bir tartışma yaşanmış ve Özkoç bu tartışmada sesini yükseltmiş. Özkoç ve Öztrak'ın ilişkisinin pek de iyi olmadığı CHP'yi takip eden tüm gazeteciler tarafından bilinen bir gerçeklik. Ama bu kadar büyük bir gerilime ilk kez tanık olundu" ifadeleriyle aktarmıştı.



        'DEĞİŞİM' İSTEYENLERE "MÜCADELEYE DEVAM" MESAJI
        Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak atanan Engin Özkoç, geride bıraktığımız günlerde Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'nden bir kare paylaşarak 'değişim' isteyenlere karşı 'mücadeleye devam' mesajı vermişti.

        Özkoç, "Mağduriyetlere ses olmak için atılan tüm onurlu adımlara selam olsun!" ifadelerini kullanmıştı.


        ENGİZ ÖZKOÇ KİMDİR?
        Sakarya, Kayalar'da 1962 yılında doğan Engin Özkoç Kastamonu Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Anadolu Üniversitesi'nde işletme eğitimi aldı. Adalet Yüksekokulu mezunudur. Siyasete CHP Gençlik Kollarında başladı. Sakarya'da Belediye Başkan Yardımcılığı ve 4 dönem Belediye Meclis Üyeliği yaptı. Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevlerinde bulundu. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24, 25, 26 ve 27. dönemde Sakarya Milletvekili seçildi. TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda yer aldı. CHP TBMM Grup Yönetiminde bulundu. Genel Başkan Başdanışmanlığı ve TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Sözcülüğü yaptı. Özkoç, CHP Grup Başkanvekilidir. Bekardır.

        PENSİLVANYA KUKİSİ ENGİN!
        Seçimlere çok kısa bir süre kala CHP Grup Başkanvekili, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Twitter hesabından paylaştığı bir videoda CHP'nin FETÖ ile hiçbir bağının olmadığını söyleyip süslü cümlelerle Google'da "CHP-FETÖ" araması yapıldığında hiçbir şeyin bulunmadığını iddia etmişti.



            FETÖ ORGANİZASYONLARININ ARANAN İSMİNDEN REZİL PAYLAŞIM
            Twitter hesabından rezil bir paylaşıma imza atan Özkoç, "Hani hep soruyorlar ya 'çıkar bakayım telefonunu' diye. İşte o telefonunuzu çıkartın, Google'a girin. Ve oraya Tayyip Erdoğan Fetullah Gülen yazın. Arama sonuçları ortada! Bir terör örgütü ile ilişkisi olan varsa o da AKP iktidarıdır!" ifadelerini kullandı.



            Ancak FETÖ etkinliklerinde boy boy fotoğrafları olan Özkoç'un bu çelişkili sözleri sonrası akıllara CHP'li Barış Yarkadaş'ın attığı tweeti getirdi.

            ENGİN ÖZKOÇ FETÖ'NÜN DAVETLİSİ OLARAK ABD'YE GİTTİ
            CHP'li Barış Yarkadaş 2013 yılında yaptığı açıklamada Özkoç'un 2013 yılında teröristbaşı Fetullah Gülen'in davetlisi olarak ABD'ye gittiğini söylemişti.

            Yarkadaş paylaşımında, "Fetullah Gülen'in davetlisi olarak ABD'ye giden beş vekilden dördünün ulusalcı olması dikkat çekici: Tezcan, Günaydın, Özkoç ve Demirçalı" ifadelerini kullanmıştı.

            Tam da bu noktada CHP'nin FETÖ ile olan dirsek temasına dikkat çekmekte fayda var;

            ÖZKOÇ'UN FETÖ GECESİNDEN GÖRÜNTÜSÜ ÇIKMIŞTI
            CHP'nin 17-25 Aralık operasyonlarına giden süreçte FETÖ ile yurt dışında dirsek temasında olduğu biliniyor. FETÖ'cülerle sürekli yan yana görünen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un skandal bir görüntüsü ortaya çıkmıştı.



            FETÖ İLE KOL KOLA
            Görüntüler Nisan 2014'te ABD'de Türkiye aleyhine yürütülen kumpas Halkbankası soruşturmasından hemen önce yapılan toplantıda kayda geçmişti.

            Konuklar arasında firari FETÖ'cü Hakan Şükür, FETÖ'nün iş adamı örgütlenmesi olan TUSKON'un Başkanı Rıza Nur Meral'le FETÖ'cü sözde akademisyenler de vardı.

                CHP'Lİ KÜÇÜK SAHNEYE ÇIKTI ÖZKOÇ ÇEKİME BAŞLADI
                CHP'li Engin Özkoç ve Sedef Küçük'ün Washington'da FETÖ kuruluşu olan Türk Amerikan Birliği toplantısına katıldığı görülmüştü.

                Görüntülerde FETÖ'nün ABD İmamı Faruk Taban'ın sahneden inerken CHP'li Sedef Küçük sahneye çıkıyor ve Engin Özkoç ile birlikte geldiklerini söylüyor.

                Engin Özkoç ise o sıra sahnede telefon kamerası ile çekime başladığı görülüyor.



                FETÖ İMAMIYLA YAN YANA: "YANIMDA GÖRÜNTÜ VERMEKTEN KORKMA"
                CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un FETÖ imamı Mahmut Yeter ile yan yana görüntüleri ortaya çıkmıştı.



                Görüntülerde Özkoç, FETÖ imamı Yeter'e "korkma, yanımda görüntü vermekten korkma" diye seslendiği görüldü.



                2015'TE ÖRGÜTE ARKA ÇIKMIŞTI
                FETÖ'ye ait dershanelerin ve okulların kapatılmasına yönelik tehditler savuran CHP'li Engin Özkoç, 4 Ağustos 2015'te yaptığı açıklamada, "Bir kere dershanelerin kapatılması temelden yanlış, kapatamazsınız" ifadelerini kullanmış, örgüte arka çıkmıştı.
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