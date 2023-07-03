Kılıçdaroğlu'ndan "koltuğu bırakmıyorum" ataması! Engin Özkoç'u başdanışmanı yapıp parti örgütünü bağladı: Gözler İmamoğlu'na çevrildi



ENGİZ ÖZKOÇ KİMDİR?

Sakarya, Kayalar'da 1962 yılında doğan Engin Özkoç Kastamonu Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Anadolu Üniversitesi'nde işletme eğitimi aldı. Adalet Yüksekokulu mezunudur. Siyasete CHP Gençlik Kollarında başladı. Sakarya'da Belediye Başkan Yardımcılığı ve 4 dönem Belediye Meclis Üyeliği yaptı. Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevlerinde bulundu. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24, 25, 26 ve 27. dönemde Sakarya Milletvekili seçildi. TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda yer aldı. CHP TBMM Grup Yönetiminde bulundu. Genel Başkan Başdanışmanlığı ve TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Sözcülüğü yaptı. Özkoç, CHP Grup Başkanvekilidir. Bekardır.

PENSİLVANYA KUKİSİ ENGİN!

Seçimlere çok kısa bir süre kala CHP Grup Başkanvekili, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Twitter hesabından paylaştığı bir videoda CHP'nin FETÖ ile hiçbir bağının olmadığını söyleyip süslü cümlelerle Google'da "CHP-FETÖ" araması yapıldığında hiçbir şeyin bulunmadığını iddia etmişti.