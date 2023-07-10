Genel af var mı, çıktı mı, çıkacak mı? 7. Yargı Paketi’nde Genel af var mı, mahkumlara af çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

Mahkumların af beklentisi ise halen devam etmektedir. Ancak, şu ana kadar AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantılarında veya Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) genel af konusu gündeme gelmemiştir. Parti sözcüsü Ömer Çelik, bu konunun gündemde olmadığını açıklamıştır. Yargı Paketi'nin yürürlüğe girmesinin ardından ise infaz indirimi düzenlemesi gözler tarafından takip edilmektedir. Pakette genel af ile ilgili bir düzenleme yer almamasına rağmen, izinli olan yaklaşık 120 bin mahkumun, infaz indirimiyle tahliye edilmesi öngörülür.
Yargı Paketi'nin içeriğine bakıldığında, kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk, uyuşturucu ile mücadelede yeni tedbirler ve çocuğu hasta olan hükümlü annelere infaz erteleme imkanı gibi düzenlemelerin yer aldığı görülüyor. Yeni yayımlanan 7. Yargı Paketi, kira uyuşmazlıklarında arabuluculuğun kullanılmasını, uyuşturucuyla mücadelede yeni tedbirlerin alınmasını ve çocuğu hasta olan hükümlü annelere infaz erteleme imkanı sağlanmasını içeriyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan kanun, önemli değişiklikler getiriyor.
Kanun kapsamında, çocuğu hasta olan annelere infaz erteleme imkanı sunuluyor. Bu düzenleme, anne hükümlülerin çocuklarına bakmalarını ve onlarla ilgilenmelerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Ayrıca, kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk uygulaması yaygınlaştırılıyor. Tarafların anlaşmazlıklarını arabulucular aracılığıyla çözmeleri teşvik ediliyor.