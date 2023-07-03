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    • 03.07.2023 20:05
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    Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu: Fırsatçılık yapanlara asla müsaade edilmeyecek!

    Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan ve milyonlarca çalışan ve vatandaşı ilgilendiren Kabine toplantısı sona erdi. Öte yandan kiralardaki yüzde 25 sınırının devam edeceğini dile getiren Erdoğan, "(Konut kira artışlarına yüzde 25 sınırı) Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya devam edecektir." dedi.

    takvim.com.tr
    Fahiş kira artışlarına geçit yok!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan söz konusu Kabine toplantısında kira artışlarına yönelik açıklamasında kiralardaki yüzde 25 sınırının devam edeceğini dile getirdi.

    BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI: FAHİŞ KİRA ARTIŞLARINA GEÇİT YOK I VİDEO İZLE

    FAHİŞ KİRA ARTIŞLARINA GEÇİT YOK
    Türkiye olarak bunlar sağlanana kadar geri adım atmayacağımızı bilinmesini istiyoruz. Milletimize meydanlarda verdiğimiz sözleri de asla ihmal etmiyoruz. 2023 yılının ikinci yarısında asgari ücretin net olarak 11 bin 402 liraya yükselttik. Asgari ücrete yüzde 34 gibi enflasyonun üzerinde refah payını da içeren zam yapmış olduk. Son 21 yıldır kararlılıkla sürdürdüğümüz halkımızı enflasyona ezdirmeme prensibimize bugün de sahip çıkıyor. Fahiş kira artışlarına karşı geçen sene devreye aldığımız üst sınır uygulaması bu tedbirlerden biriydi.

    Konut kira sözleşmelerinde oranı yüzde 25 ile sınırlanmıştık. Temmuz ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulamaya devam edeceğiz. Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında oluşan balonu yakından takip ediyoruz. Tamahkarlıktan ve aç gözlülükten kaynaklanan bu meselenin üstüne gideceğiz. Ticaret Bakanlığımız denetimleri daha da sıklaştıracak.

    Stokçuluk ve fırsatçılık yapanlara asla müsaade edilmeyecektir. Milletin canını yakanlardan muhakkak hesap soracağız. Yeni ekonomi kadromuz enflasyonla mücadelenin yanısıra uluslararası yatırımlara hız verdi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu: Fırsatçılık yapanlara asla müsaade edilmeyecek!
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