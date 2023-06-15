Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koltuğu kaybetmeme değişimi! En yakınındaki Engin Özkoç'a vereceği görev parti içini karıştırdı!

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde uğradığı hezimetle birlikte 13 yıldır Başkan Erdoğan'a karşı savaş kazanamayan Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrası hedef tahtasına oturtulmuş ve istifa etmesi konusunda parti içi açıklamalar gelmişti.
Söz konusu açıklamaların başını da CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çekmiş, seçimlerden bir gün sonra "değişim" başlığıyla bir video yayınlamıştı.
İmamoğlu'nun yanı sıra 10 Aralık hareketiyle bilinen Oğuz Kaan Salıcı da pusuda bekleyen isimler arasında yer alıyordu. Çekişmeye geçtiğimiz günlerde Özgür Özel katılınca CHP'deki koltuk savaşları tuhaf bir hal almaya başladı.
6'LI MASA TAKTİĞİ
Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun tıpkı 7'li koalisyonuna uyguladığı taktiği kullanıp Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu oyaladığı, son dakikaya kadar adaylığını açıklamayacağı da konuşuluyor.