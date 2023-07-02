AYM Raportörü Hüseyin Mecek'ten nefret dolu sözler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen gençlere tehdit, hakaret...

"PARÇA PARÇA EDERİM"

Sabah gazetesinin haberine göre, Hâkim, Yunus G.'ye nerede okuduğunu sorunca Yunus G., "Kartal İmam Hatip Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi" yanıtını verdi. Mecek bu kez, "Bir de Galatasaray Üniversitesi'nde okuyorsun, nasıl destekleyebiliyorsun, aklın nasıl eriyor. Kartal mezunu olarak oranın da değerini düşüyorsun" dedi.