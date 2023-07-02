AYM Raportörü Hüseyin Mecek'ten nefret dolu sözler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen gençlere tehdit, hakaret...

Anayasa Mahkemesi'nde raportör olarak görev yapan Hakim Hüseyin Mecek hakkında, Fransa Strasbourg'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) ait otelde öğrencilere, "Tayyipçi misiniz yoksa. Nasıl destekleyebiliyorsun, aklın nasıl eriyor" dediği öne sürüldü.
"ALLAH SİZİ ONUNLA HAŞRETSİN"
Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Strasbourg Oteli'nde geçen ay yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti.
Youth Station Derneği tarafından düzenlenen Erasmus Plus Projesi'ne katılan Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Yunus G., arkadaşları ile konuştuğu sırada, bir programa katılmak üzere orada bulunan Anayasa Mahkemesi Raportörü Hâkim Hüseyin Mecek araya girerek, "Siz nerede yaşıyorsunuz, oy kullandınız mı?" dedi.
Gençlerin "Evet" yanıtı sonrasında Hâkim Mecek iddiaya göre, "Tayyipçi misiniz yoksa, Allah sizi onunla haşretsin, artık cehennemine mi yoksa cennetine mi ben bilmem" dedi.