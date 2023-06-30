Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kahramanmaraş'ta deprem konutlarının inşaatını inceledi





'TOKİ'NİN MARKA DEĞERİ DE YÜKSELDİ BU AFET VESİLESİYLE'

Depremin yaralarını sarmaya devam ederken diğer taraftan depremzedelere yapılacak konutları gelecekte olabilecek afetlere karşı da son derece dirençli bir şekilde inşa etme gayretinde olduğunu belirten Yılmaz, şunları söyledi: "Burada gördüğümüz yapılar zemin etütleri yapılarak sağlam zemine, yine afetlere karşı en iyi tekniklerden olan tünel kalıp yöntemiyle gerçekleştirilen yapılar. TOKİ 11 ilimizde 133 binden fazla konut inşa etmişti. Bu konutlarda bir can kaybı yaşanmadı depreme karşı iyi bir testten geçmiş oldular. TOKİ'nin bir anlamda marka değeri de yükseldi bu afet vesilesiyle. İşte burada da TOKİ'nin tekniğiyle inşa edilen bir mahallemizdeyiz. İnşallah en kısa sürede buradaki yapıları tamamlayıp hak sahiplerine tahsis edeceğiz. Bir taraftan da yeni inşaatlar başlayacak. Toplamda baktığınızda 650 bin konuttan bahsediyoruz.