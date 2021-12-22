Riyakarlıkta zirve! CHP ve İP'in 'ret' verdiği Güngören'deki kentsel dönüşüm projesini Ekrem İmamoğlu sahiplenmeye kalktı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hizmetten uzak belediyecilik anlayışı ve takoz siyasetini algılarla perdelemeye devam ediyor.
İETT ve metrolardaki fiyaskonun etkileri sürerken İBB, kentsel dönüşümde de sınıfta kaldı.
'HAYIR' DEDİKLERİ İMAR PROJESİNİ SAHİPLENDİLER
AK Partili belediyelerin kentsel dönüşümle ilgili imar planlarına 'ret' veren CHP yönetimi, şimdilerde hayır dedikleri projeleri sahiplenme peşine düştü.
AK Partili Güngören Belediyesi'nin CHP ve İYİ Parti'nin 'hayır' oylarına rağmen onaylattığı kentsel dönüşüm projesine CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sahip çıkıp şov yapma peşine düştü.