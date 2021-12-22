Riyakarlıkta zirve! CHP ve İP'in 'ret' verdiği Güngören'deki kentsel dönüşüm projesini Ekrem İmamoğlu sahiplenmeye kalktı





İMAMOĞLU ŞOV PEŞİNDE

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Ekrem İmamoğlu, "Güngören'de çözdük, her yerde de çözeceğiz. Kimse depreme karşı hazırlığı ve kentsel dönüşümü siyasi rant için kullanmasın. Güngören'de dönüşüm bugün başlıyor" ifadelerini kullandı.



İmamoğlu yönetiminin 'hayır' oyu vererek engellemeye çalıştığı dönüşüm planına şimdilerde sahip çıkarak kendileri yapmış gibi algı oluşturmaya çalışması AK Parti tarafından da tepkiyle karşılandı.