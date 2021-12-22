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    • 22.12.2021 23:28
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    Riyakarlıkta zirve! CHP ve İP'in 'ret' verdiği Güngören'deki kentsel dönüşüm projesini Ekrem İmamoğlu sahiplenmeye kalktı

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun hizmetten uzak algıya dayalı belediyecilik anlayışı bir kez daha gözler önüne serildi. AK Partili Güngören Belediyesi'nin CHP ve İYİ Parti'nin 'hayır' oylarına rağmen onaylattığı kentsel dönüşüm projesine Ekrem İmamoğlu sahip çıkarak şov yapma peşine düştü. Duruma sert tepki gösteren Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, "Biz, çalışıyor ve mücadele ediyoruz. Siz, RET verip şovunu yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    ’Ret’ verdikleri projeyi sahiplenmeye kalktılar!

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hizmetten uzak belediyecilik anlayışı ve takoz siyasetini algılarla perdelemeye devam ediyor.

    İETT ve metrolardaki fiyaskonun etkileri sürerken İBB, kentsel dönüşümde de sınıfta kaldı.




    'HAYIR' DEDİKLERİ İMAR PROJESİNİ SAHİPLENDİLER
    AK Partili belediyelerin kentsel dönüşümle ilgili imar planlarına 'ret' veren CHP yönetimi, şimdilerde hayır dedikleri projeleri sahiplenme peşine düştü.



    AK Partili Güngören Belediyesi'nin CHP ve İYİ Parti'nin 'hayır' oylarına rağmen onaylattığı kentsel dönüşüm projesine CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sahip çıkıp şov yapma peşine düştü.



        İMAMOĞLU ŞOV PEŞİNDE
        Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Ekrem İmamoğlu, "Güngören'de çözdük, her yerde de çözeceğiz. Kimse depreme karşı hazırlığı ve kentsel dönüşümü siyasi rant için kullanmasın. Güngören'de dönüşüm bugün başlıyor" ifadelerini kullandı.

        İmamoğlu yönetiminin 'hayır' oyu vererek engellemeye çalıştığı dönüşüm planına şimdilerde sahip çıkarak kendileri yapmış gibi algı oluşturmaya çalışması AK Parti tarafından da tepkiyle karşılandı.



        "BİZ MÜCADELE EDİYORUZ SİZ 'RET' VERİP ŞOVUNU YAPIYORSUNUZ"
        Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Ekrem İmamoğlu'nun algı dolu PR çalışmasını ayyuka çıkararak, "Bu da yatsıya yetişmedi! Hem ilçe hem büyükşehir meclislerinde CHP üyelerinin RET oyu vermesine rağmen onaylanan, bizim yaptığımız imar plan notları sayesinde Doğakent Sitesi'nin Dönüşüm yolu açıldı. Biz, çalışıyor ve mücadele ediyoruz. Siz, RET verip şovunu yapıyorsunuz" açıklamasında bulundu.

        "BU CHP'LİLER YALAN SÖYLERKEN HİÇ YÜZLERİ DE KIZARMIYOR"
        İBB AK Parti Grup Başkanvekili Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da, CHP yönetiminin riyakar tutumuna "Yahu siz kim kentsel dönüşüm sorununu çözmek kim!" ifadeleriyle sert tepki gösterdi.

        Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşım yapan Göksu, "Güngören Belediye Başkanımız Bünyamin Demir'in de dediği gibi İBB Başkanının CHP'li ve İYİ Partili meclis üyeleri bu dönüşüm planına HAYIR demişti. Bu CHP'liler yalan söylerken yüzleri de hiç kızarmıyor" dedi.
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        Haberler Güncel Riyakarlıkta zirve! CHP ve İP'in 'ret' verdiği Güngören'deki kentsel dönüşüm projesini Ekrem İmamoğlu sahiplenmeye kalktı
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