Ekrem İmamoğlu’nun yeniden tanıtımını yaptığı İSMEK’in yeni amblemi Yeditepe Yayınevi adlı kuruluştan çalıntı çıktı!

40 ALANDAN 22 ALANA DÜŞTÜ

Önceki dönem 40 alanda 752 branşta, 242 merkezde, 3 bin 109 eğitimciyle 3 milyon 250 bin mezun veren İSMEK'i 4 temel kategoride yapılandırıldığını aktaran İmamoğlu kategorileri ise 'Mesleki Eğitimler', 'Kişisel Gelişim', 'Güzel Sanatlar' ile 'El Sanatları ve Zanaat' olarak sıraladı. İSMEK'lerde ise 22 alanda eğitim programını bu yıl içinde gerçekleştirmek istediklerini kaydetti.

AMBLEM YEDİTEPE YAYINEVİ ADLI KURULUŞA AİT

İBB Başkanı İmamoğlu tarafından 25 yıl sonra yeniden tanıtımı yapılan İSMEK'in yeni ambleminin ise Yeditepe Yayınevi adlı kuruluşa ait olduğu görüldü.