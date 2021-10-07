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    • 07.10.2021 20:21
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    CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun AK Parti'nin yaptığı Başıbüyük - Samandıra yolunu sahiplendi!

    Son dakika haberleri... Göreve geldiği günden itibaren proje üretmek yerine AK Parti'nin başlattığı projelere çöken ve algı çalışması yapan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin son hedefi Başıbüyük - Samandıra yolu oldu. İBB Sözcüsü Murat Ongun, Maltepe Başıbüyük-Samandıra yolunu kendilerinin yaptığını iddia ederek algı çalışması yaptı. Projenin detaylarını paylaşan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Ongun'a sert tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    İBB yine çöktü!

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB proje üretmek yerine AK Parti döneminde yapılan projeleri sahiplenerek algı çalışması yapıyor.

    İBB'nin 'çökme siyaseti'nin son örneği Başıbüyük - Samandıra yolu oldu.

    ONGUN PROJEYİ SAHİPLENDİ
    Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, Maltepe Başıbüyük-Samandıra yolunu kendilerinin yaptığını iddia ederek algı çalışması yaptı.

    Ongun, 4 Ekim'deki paylaşımında, "Maltepe Başıbüyük-Samandıra yolunu tamamlayıp hizmete açtık. Yeni yol Kartal Köprüsü ile Kozyatağı arası yoğunluğu azaltırken Maltepe ile Sancaktepe-Sultanbeyli bağlantısını kolaylaştıracak." ifadelerini kullandı.

    Ongun bugün yaptığı paylaşımda ise "Çok soran oluyor, yeni hizmete açtığımız Maltepe Başıbüyük-Samandıra Yolu ücretsizdir." ifadelerini kullandı.

        AK PARTİ'DEN TEPKİ: YAPTIK BELEDİYECİLİĞİ OUT AÇTIK BELEDİYECİLİĞİ IN
        Projenin detaylarını paylaşan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Ongun'a sert tepki gösterdi.

        AK Parti İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Yaptık Belediyeciliği OUT Açtık Belediyeciliği IN 2,5 yıldır İstanbul'a yeni bir eser ve hizmet üretemeyen CHP'li İBB, AK Parti icraatlarının açılışını yapmaya devam ediyor. Guguk Kuşu Siyaseti'nin son örneği "Başıbüyük-Samandıra Arası Yol Kavşak Projesi"ne dair detaylar.

        AK Parti döneminde yapımına başlanan otoyol projesi, toplam 5.6 km uzunluğuna sahip. 2 gidiş – 2 geliş şeritli otoyol sayesinde ortalama 45 dakika süren seyahat süresi 10 dakikaya inmesi planlandı.

        Projenin yaklaşık yüzde 90'ı AK Parti döneminde tamamlandı. CHP'li İBB döneminde ise çalışmalar bir süre durduruldu. Geriye kalan küçük çaplı çalışmalar 2,5 yılda ancak bitirilebildi.

        Şehir Hastanesi'nin yollarını yapmayan, İstanbul genelinde pek çok yol projesini durduran CHP'nin elinde İBB, "Yaptık Belediyeciliği"nden "Açtık Belediyeciliği"ne evrildi."
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