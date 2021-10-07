CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun AK Parti'nin yaptığı Başıbüyük - Samandıra yolunu sahiplendi!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB proje üretmek yerine AK Parti döneminde yapılan projeleri sahiplenerek algı çalışması yapıyor.

İBB'nin 'çökme siyaseti'nin son örneği Başıbüyük - Samandıra yolu oldu.

ONGUN PROJEYİ SAHİPLENDİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, Maltepe Başıbüyük-Samandıra yolunu kendilerinin yaptığını iddia ederek algı çalışması yaptı.